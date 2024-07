Communiqué de presse

Atos maintient la note ESG « AAA »

à l’issue de la dernière mise à jour

par l’agence MSCI

Paris, France, 3 juillet, 2024 – Atos, leader international de la transformation numérique, du calcul haute performance et des infrastructures liées aux technologies de l’information, annonce aujourd'hui avoir à nouveau obtenu la plus haute notation qui puisse être accordée à une organisation (la note « AAA ») à l’issue de la dernière mise à jour de la notation ESG de Morgan Stanley Capital International (MSCI) intervenue en juin 2024. Ce résultat classe Atos parmi les 11% d’entreprises les plus performantes du secteur « Logiciels et Servicesi », reflétant une solide performance en matière de Développement Durable dans les dimensions Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG).

Atos maintient une position de leader dans cette évaluation depuis 2017, démontrant ainsi une amélioration continue et un engagement constant en matière de durabilité et d’excellence des pratiques ESG.

Les analystes de MSCI reconnaissent la force d’Atos par rapport à ses homologues, particulièrement en matière de gestion de la plupart des risques et opportunités ESG, soulignant particulièrement ses atouts en matière de « Développement du Capital Humain ».

De plus, Atos est reconnue pour ses pratiques en matière de sécurité des données, un facteur clé constamment souligné dans les évaluations ESG de ce secteur.

Les notations ESG fournies par MSCI ESG Research portent sur des entreprises publiques mondiales et quelques entreprises privées sur une échelle de AAA (leader) à CCC (retardataire), en fonction de l’exposition aux risques ESG spécifiques à leur secteur et de leur capacité à gérer ces risques par rapport à leurs pairs. Ces informations sont destinées à aider les investisseurs institutionnels à identifier les risques et les opportunités qu’une recherche traditionnelle sur les investissements pourrait négliger. Les notations MSCI ESG sont également utilisées dans la construction des indices MSCI ESG.

Atos occupe également une position de premier plan dans le secteur informatique de l’Indice DJSI (Dow Jones Sustainability Index), est membre chaque année depuis 2016 du S&P Global Sustainability Yearbook, et a obtenu le statut Prime dans l’évaluation ESG réalisée par ISS, entre autres reconnaissances.

DÉCLARATION DE NON-RESPONSABILITÉ

L’utilisation par Atos des données de MSCI ESG Research LLC, ou de ses sociétés affiliées (« MSCI »), et l’utilisation des logos, marques commerciales, marques de service ou noms d’indices MSCI dans le présent document ne constituent pas un parrainage, une approbation, une recommandation ou une promotion d’Atos et de ses sociétés affiliées par MSCI. Les services et données MSCI sont la propriété de MSCI ou de ses fournisseurs d’informations, sont fournis « en l’état » et sans garantie. Les noms et logos MSCI sont des marques commerciales ou des marques de service de MSCI.

i 110 sociétés de « logiciels et services » de l’indice MSCI All Country World (ACWI) ont été évaluées sur la base de critères ESG. Le MSCI ACWI est conçu pour représenter la performance de l’ensemble des opportunités des actions de grande et moyenne capitalisation. Il couvre presque 3 000 grandes et moyennes entreprises à travers 23 marchés développés et 24 marchés émergents. L’indice couvre environ 85 % de la capitalisation boursière ajustée au flottant de chaque marché. L’indice est construit selon la méthodologie GIMI (Global Investable Market Index) de MSCI, qui est conçue pour prendre en compte les variations reflétant les conditions entre les régions, les tailles de capitalisation boursière, les secteurs, les segments de style et les combinaisons.

