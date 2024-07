L'usine Hisense d'Atlantis célèbre 11 ans de croissance et d'engagement communautaire

JOHANNESBURG, Afrique du Sud, 04 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il y a onze ans, Hisense a pris une décision révolutionnaire qui a largement contribué à l'économie sud-africaine, et en particulier à celle de la province du Cap-Occidental. Depuis l’inauguration de son usine en 2013, celle-ci est devenue le plus grand site de production de téléviseurs en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, Hisense célèbre cette étape importante avec ses honorables amis.



Engagement en faveur de la communauté et de l'émancipation économique

L'importance de l'usine va au-delà de la simple production d'appareils électroménagers. Elle a permis de créer des emplois indispensables et de renforcer l'autonomie économique de la communauté du Cap-Occidental. Hisense est fière d'avoir contribué aux moyens de subsistance de nombreuses familles, favorisant ainsi un avenir durable pour les communautés dans lesquelles elle opère.

Investissement social de l'entreprise et engagement communautaire

La philosophie de Hisense repose considérablement sur l’investissement social d'entreprise et l'engagement communautaire. Le partenariat avec divers foyers pour enfants illustre parfaitement cet engagement, en apportant un soutien aux jeunes et en stimulant leur esprit. « Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir les enfants d'Ikamva Labantu, afin d'éveiller leur intérêt pour la technologie et de les inspirer à façonner l'avenir », a déclaré Luna, directrice générale adjointe de Hisense Afrique du Sud.

Soutien à l'environnement et à la communauté

Soucieuse de l'environnement, Hisense fait un don à SANParks, qui participe à la sauvegarde des pingouins de Boulders Beach. L'entreprise offre des produits d'une valeur de 40 000 R, dont deux réfrigérateurs à deux portes, un four à micro-ondes et une machine à laver à chargement par le dessus de 18 kg. De plus, un réfrigérateur à deux portes H670SIT-WD est offert à Ikamva Labantu pour soutenir les communautés locales du Cap.

Réalisations et engagement future

Le classement de Hisense TV au deuxième rang mondial et au premier rang mondial pour les téléviseurs de 100 pouces souligne son engagement envers la qualité et l'innovation. Cela place Hisense en tant qu'acteur clé sur le marché mondial, et renforce son ambition d'offrir continuellement l'excellence.

En se remémorant les 11 années de présence en Afrique du Sud, Luna a annoncé : « L'usine d'Atlantis a réussi à fabriquer un nombre impressionnant de 4,5 millions de téléviseurs et 2,9 millions de réfrigérateurs, ce qui réaffirme notre engagement envers la durabilité, l'innovation et l'autonomisation des communautés ».

L'usine Hisense d'Atlantis est bien plus qu'un simple site de production ; c'est un symbole d'espoir et de résilience, reflétant le pouvoir des partenariats public-privé à promouvoir le développement économique et de l'autonomisation des communautés.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible sur le lien suivant : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/767ca8d5-d6d7-43e9-8818-4f87d371eb86