MRM : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC INVEST SECURITIES

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

CONTRACTE AVEC INVEST SECURITIES

MRM présente les informations en date du 30 juin 2024 relatives au bilan semestriel du contrat de liquidité confié à Invest Securities :

Moyens disponibles en titres 8 070

Moyens disponibles en espèces 10 552,65 € Nombre de transactions exécutées à l’Achat au 1er semestre 2024 214 Nombre de transactions exécutées à la Vente au 1er semestre 2024 216 Volumes échangés à l’Achat au 1er semestre 2024 6 228 Volumes échangés à la Vente au 1er semestre 2024 5 602

Les informations en date du 31 décembre 2023 sont rappelées ci-dessous :

Moyens disponibles en titres 7 444

Moyens disponibles en espèces 16 671,58 € Nombre de transactions exécutées à l’Achat au 2e semestre 2023 241 Nombre de transactions exécutées à la Vente au 2e semestre 2023 161 Volumes échangés à l’Achat au 2e semestre 2023 6 099 Volumes échangés à la Vente au 2e semestre 2023 4 294

A propos de MRM

MRM est une société d’investissement immobilier cotée qui détient et gère un patrimoine composé d’actifs de commerce répartis dans plusieurs régions de France. MRM a pour actionnaire majoritaire la société SCOR SE qui détient 56,6% de son capital. MRM est cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris (ISIN : FR00140085W6 - code Bloomberg : MRM:FP – code Reuters : MRM.PA). MRM a opté pour le régime SIIC au 1er janvier 2008.

Pour plus d’informations :

MRM

5, avenue Kléber

75795 Paris Cedex 16

T +33 1 58 44 70 00

relation_finances@mrminvest.com Site Internet : www.mrminvest.com

