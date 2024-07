Bilan semestriel du contrat de liquidité

Vitry-le-François, France, le 8 juillet 2024, 18h00 (CEST)

Au titre du contrat de liquidité confié par la société HAFFNER ENERGY à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

128 152 titres HAFFNER ENERGY

47.941,74 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

103 120 titres HAFFNER ENERGY

55.673,46 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre le 17/03/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

500.000,00 euros





Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :

Titres Capitaux Transactions Achats 173 967 98 108,29 € 279 Ventes 148 935 90 376,57 € 235





ACHATS VENTES Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 279 173 967 98 108,29 TOTAL 235 148 935 90 376,57 02/01/2024 2 600 411 02/01/2024 3 900 639 05/01/2024 4 2400 1572 03/01/2024 2 600 411 08/01/2024 1 500 325 04/01/2024 1 16 11,04 09/01/2024 2 550 352,5 05/01/2024 2 430 291,8 11/01/2024 9 4201 2522,28 08/01/2024 1 163 109,21 12/01/2024 2 1000 625 10/01/2024 1 600 384 16/01/2024 2 1200 750 11/01/2024 3 509 325,45 17/01/2024 3 1800 1103,94 12/01/2024 6 3001 1950,65 18/01/2024 4 2400 1416 15/01/2024 3 1500 949,95 19/01/2024 3 1800 1026 17/01/2024 1 600 378 22/01/2024 1 600 324 18/01/2024 2 1126 692,15 23/01/2024 4 2400 1236 19/01/2024 1 1 0,59 24/01/2024 2 650 325,52 22/01/2024 1 100 57 29/01/2024 1 600 294 05/02/2024 4 2000 930 30/01/2024 1 700 329 06/02/2024 5 2500 1362 31/01/2024 7 4364 1903,58 07/02/2024 4 2000 1340 01/02/2024 4 2398 1064,23 08/02/2024 10 6101 3458,66 02/02/2024 4 2800 1155 09/02/2024 1 500 290 06/02/2024 1 219 105,12 12/02/2024 4 2500 1425 07/02/2024 11 5300 3122,23 14/02/2024 3 1041 536,32 08/02/2024 4 2371 1255,68 15/02/2024 3 1400 719,04 09/02/2024 5 2500 1400 16/02/2024 1 600 312 12/02/2024 3 1551 840,02 20/02/2024 1 245 124,95 13/02/2024 3 1500 780 21/02/2024 1 30 15 14/02/2024 2 1000 505,5 22/02/2024 2 703 342,99 16/02/2024 1 401 204,51 23/02/2024 1 500 240,5 19/02/2024 2 1000 515 28/02/2024 3 1500 750 21/02/2024 5 2500 1210,25 01/03/2024 1 138 66,24 22/02/2024 1 400 190 05/03/2024 1 500 234,75 26/02/2024 1 500 239,75 06/03/2024 1 500 240 27/02/2024 2 245 117,6 07/03/2024 2 635 299,78 28/02/2024 2 1001 480,48 08/03/2024 1 500 235 04/03/2024 1 500 235 12/03/2024 2 1000 472,5 05/03/2024 3 1361 612,45 14/03/2024 4 3000 1493,1 07/03/2024 1 500 225 15/03/2024 1 500 235 12/03/2024 1 500 230 18/03/2024 1 500 239,75 13/03/2024 2 1001 473,07 20/03/2024 2 116 53,93 14/03/2024 7 4100 1941,76 21/03/2024 2 1200 564 15/03/2024 1 500 230 25/03/2024 1 500 239,75 18/03/2024 1 141 64,86 26/03/2024 2 501 235,47 20/03/2024 2 501 227,96 27/03/2024 1 600 276 22/03/2024 1 87 40,02 28/03/2024 2 900 430,83 25/03/2024 2 534 245,64 02/04/2024 1 600 287,7 26/03/2024 1 1 0,46 03/04/2024 1 200 92,5 27/03/2024 2 651 292,95 04/04/2024 1 200 92 28/03/2024 2 888 408,48 08/04/2024 1 800 375,6 05/04/2024 1 1000 460 09/04/2024 1 48 22,08 08/04/2024 2 1600 724 10/04/2024 1 1000 449,5 09/04/2024 3 2001 870,44 18/04/2024 1 1 0,44 11/04/2024 1 663 291,72 22/04/2024 2 2000 890,6 12/04/2024 1 561 246,84 24/04/2024 1 555 244,2 15/04/2024 2 1500 664,05 25/04/2024 2 1344 581,41 16/04/2024 2 1620 706,64 29/04/2024 1 500 225 17/04/2024 1 1000 440 30/04/2024 1 1 0,43 18/04/2024 2 372 163,68 02/05/2024 1 225 99 19/04/2024 1 10 4,4 03/05/2024 1 18 7,74 23/04/2024 1 985 423,55 07/05/2024 13 13000 6789,9 24/04/2024 1 1000 420 08/05/2024 6 3000 1850,1 26/04/2024 1 300 129 09/05/2024 5 4001 2170,54 29/04/2024 1 500 215 13/05/2024 3 3000 1650 07/05/2024 2 2000 850 14/05/2024 7 6400 3874,56 08/05/2024 12 5600 3115,84 15/05/2024 1 1000 630 09/05/2024 4 2288 1179,69 16/05/2024 12 13450 10433,17 10/05/2024 3 3000 1590 17/05/2024 6 2600 1912,82 13/05/2024 1 1000 534 20/05/2024 4 2000 1390 14/05/2024 1 250 143,5 21/05/2024 1 114 72,96 15/05/2024 6 3700 2284,01 23/05/2024 1 1 0,62 16/05/2024 1 1250 915 24/05/2024 5 3120 1871,06 17/05/2024 11 5400 3753,54 27/05/2024 1 1000 606 20/05/2024 7 3500 2294,95 28/05/2024 1 1000 600 21/05/2024 4 3500 2209,9 30/05/2024 14 11200 7454,72 22/05/2024 2 600 371,4 31/05/2024 3 2700 2076,03 23/05/2024 4 4000 2410 03/06/2024 4 3001 2140,61 27/05/2024 2 2000 1186 04/06/2024 1 370 262,7 28/05/2024 1 1000 590 05/06/2024 3 3000 2130 29/05/2024 4 3200 1879,36 07/06/2024 10 7300 5265,49 31/05/2024 15 8700 6219,63 10/06/2024 1 498 333,66 03/06/2024 2 1400 973 11/06/2024 1 142 93,72 06/06/2024 2 2000 1370 12/06/2024 1 1000 620 07/06/2024 5 4489 3062,84 13/06/2024 2 1839 1111,86 10/06/2024 1 1500 990 17/06/2024 1 1000 520 11/06/2024 5 5000 3150 18/06/2024 8 7000 3854,9 12/06/2024 2 2000 1210 19/06/2024 4 3001 1900,53 13/06/2024 5 4500 2624,85 20/06/2024 2 1200 743,04 14/06/2024 2 2000 1110 24/06/2024 1 1000 579 17/06/2024 6 7000 3500 26/06/2024 1 1000 570 19/06/2024 2 2000 1247,2 27/06/2024 1 16 9,28 21/06/2024 12 9400 5380,56 28/06/2024 1 234 128,7 24/06/2024 1 112 62,72 25/06/2024 1 1000 560 26/06/2024 1 700 392 27/06/2024 5 3450 1936,14 28/06/2024 1 600 324

