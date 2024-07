Lleida.net renueva su contrato con la entidad peruana Financiera Confianza por tres años

Madrid, 9 de julio.- La compañía peruana Financiera Confianza ha renovado su contrato de servicios tecnológicos con Lleida.net (OTCQX: LLEIF) (BME: LLN) (EPA: ALLLN) por un nuevo periodo adicional de tres años, hasta el año 2027.

La entidad, una de las más importantes del país andino, empleará la tecnología de la cotizada española en sus procesos de contratación y en su notificación a clientes.

Lleida.net está presente en Perú desde hace una década, con equipo propio en la ciudad de Lima.

Financiera Confianza apoya a personas vulnerables con créditos, seguros, remesas, ahorro, asesoría y capacitación.

Forma parte de la Fundación Microfinanzas BBVA, presente en cinco países de América Latina, que atiende a tres millones de clientes y ha entregado más de 19.200 millones de dólares en créditos a emprendedores vulnerables.

Lleida.net es una de las empresas líderes en el sector de la notificación, contratación y firma electrónica certificada en Europa y América Latina.

Fundada en 1995, cotiza en cinco bolsas, incluyendo OTC en Nueva York y Euronext Growth en París. Acumula un total de 310 patentes en más de 60 países.









DISCLAIMER

This press release contains statements regarding the future of the Lleida.net company and its innovations. Statements regarding the future may be accompanied by words such as "anticipate", "believe", "estimate", "wait", "anticipate", "pretend", "power", "plan", "potential", the use of future time and other terms of similar meaning. No undue reliance should be placed on these claims. These statements involve risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those reflected in such statements, including uncertainty of the company's commercial success, ability to protect our intellectual property rights, and other risks. These statements are based on current beliefs and forecasts and refer only to the date of this press release. The company assumes no obligation to publicly update its forward-looking statements, regardless of whether new information, future events or any other circumstance arise.