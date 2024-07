Midland/Barrick débutent un programme de forage sur sa propriété aurifère Patris

MONTRÉAL, 09 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d’annoncer le début d’une campagne de forage sur la propriété aurifère Patris (la « propriété »), présentement détenue à 100 % par Midland et située à environ 30 kilomètres au nord-est de la ville de Rouyn-Noranda au Québec.

Faits saillants :

90 sondages complétés (2 075,4 m) sur des terres publiques utilisant le forage sonique pour récupérer le till et des échantillons de substrat rocheux afin d’augmenter la qualité et la compréhension des données;

Découverte d’ intrusions felsiques minéralisées en pyrite dans les sédiments du Kéwagama (secteur Belleaux);

Le levé PP (gradient et pôle-dipôle) a généré de nombreuses cibles/anomalies, dont trois principales hausses de chargeabilité au sein du bassin sédimentaire Kéwagama (secteur Belleaux);

Paiement d’option de 60 000$ reçu récemment.

Forage au diamant

En effet, une campagne de trois (3) sondages pour 1 650 m débutera en juillet avec une foreuses sur le secteur Belleaux ou des intrusions felsiques minéralisée ont été découvertes dans la partie Est de la propriété Patris. Ces intrusions felsiques à intermédiaires faiblement à modérément altérées en séricite-carbonate-hématite sont communément présentes à moins de 830 m de la faille de La Pause dans les sédiments du Kéwagama. Ceci semble indiquer que la faille de La Pause est un contrôle primaire sur l'activité magmatique de la région. Ces intrusions sont de plus minéralisées jusqu’à 10% pyrite et contiennent plusieurs veines et veinules de quartz.

Durant l’hiver dernier, 90 sondages ont été complétés (2 075,4 m) sur des terres publiques utilisant le forage sonique pour récupérer le till et des échantillons de substrat rocheux afin d’augmenter la qualité et la compréhension des données. Les résultats finaux d’analyse sont présentement en attente.

En plus des travaux de forage, une cartographie détaillée sera effectuée sur les zones d'intérêts générées par le levé PP. La cartographie sur le terrain des anomalies PP du secteur Belleaux n'a pas permis d'identifier la source de la chargeabilité élevée. Le secteur des intrusions sera aussi revisité pour mieux comprendre la densité et l'orientation des veines.

De la prospection et cartographie sera faite dans le secteur nord de la propriété (Bassin Lac Caste).

Entente d’option avec Barrick Gold

En vertu de la transaction d’option (la « transaction ») signée avec une filiale indirecte en propriété exclusive de Barrick Gold Corporation (« Barrick »), Barrick a le droit d’acquérir une participation jusqu’à 75 % dans la propriété en contrepartie de paiements en espèces totalisant 1 017 500 $ CA et de travaux d’exploration totalisant 16 575 000 $ CA sur une période de huit ans. Barrick est gérant des travaux effectués dans le cadre de la transaction. (Voir le communiqué de Midland daté du 15 mai 2023)

À propos de la propriété Patris

La propriété Patris est constituée de 299 claims détenus en propriété exclusive couvrant une superficie d’environ 117 kilomètres carrés à moins de 10 kilomètres au nord-ouest du prolifique camp minier aurifère de Doyon/Westwood-Bousquet-La Ronde. La propriété Patris offre un excellent potentiel aurifère du fait qu’elle couvre la faille Manneville sur plus de 8 kilomètres ainsi que la faille La Pause sur plus de 10 kilomètres. Ces deux failles sont des subsidiaires reconnues comme étant des branches de la prolifique faille Porcupine-Destor. La propriété Patris couvre aussi sur plus de 5 km le contact faillé entre les sédiments du Groupe de Kéwagama et les volcanites mafiques et ultramafiques du Groupe de Malartic. Plusieurs indices aurifères historiques se retrouvent à proximité de ce contact tel que l’indice Gadoury qui a retourné 6,3 g/t Au sur 1,0 mètre et l’indice McDermott qui a rapporté 8,6 g/t Au sur 1,2 mètres (Source : Sigeom-MRNF).

Mise en garde

La minéralisation présente aux mines du camp Doyon/Westwood-Bousquet-La Ronde n'est pas nécessairement indicative de la minéralisation pouvant être trouvée sur la propriété Patris détenue par Midland.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Barrick Gold Corporation., BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Electric Element Mining Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik, Cosmos Exploration Limited et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Richard D St-Cyr, P.géo., Directeur Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site web : https://www.midlandexploration.com/

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques connus et inconnus et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des résultats escomptés. Ces risques et ces incertitudes comprennent ceux décrits dans les rapports périodiques de Midland, notamment dans le rapport annuel ou dans les documents déposés par Midland de temps à autre auprès des autorités de règlementation en valeurs mobilières.

