DÉKUPLE annonce l'acquisition de Ereferer, plateforme automatisée de Netlinking, par Rocket Marketing

Paris, le 9 juillet 2024 (18h30) - Le Groupe DÉKUPLE, expert du data marketing cross-canal, annonce l'acquisition de 100% du capital de Ereferer, une plateforme innovante spécialisée dans le Netlinking automatisé, par sa filiale Rocket Marketing. Cette acquisition stratégique permet à Rocket Marketing de renforcer son offre sur le marché du Brand Content et, plus précisément, du Netlinking.

Lancé en 2014, Ereferer est une plateforme automatisée de Netlinking, spécialisée dans l’optimisation des stratégies de marketing digital grâce à des solutions self-service les moins chères et les plus complètes du marché. Avec plus de 65 000 blogs et médias référencés, le catalogue Français et international d’Ereferer permet à n’importe quel annonceur, quel que soit son secteur d’activité, de trouver des spots pertinents pour sa stratégie de netlinking en France et à l’international.

Son acquisition permet à Rocket Marketing de proposer désormais deux solutions complémentaires :

RocketLinks : Leader du marché, offrant une assistance unique combinant intelligence artificielle et intervention humaine.

Ereferer : Une plateforme self-service entièrement automatisée, reconnue pour son efficacité et sa simplicité d’utilisation en matière de Netlinking.

Opérant selon des modèles économiques distincts, RocketLinks et Ereferer continueront de fonctionner de manière indépendante, avec des équipes dédiées et des offres de médias spécifiques.

Ereferer, une entreprise rentable et en pleine croissance sur le marché européen, permet au Groupe DÉKUPLE de consolider sa position de leader technologique et de service dans le domaine du data marketing, tant en France qu’en Europe. Son intégration renforce l’engagement de DÉKUPLE à offrir des solutions innovantes et de haute qualité à ses clients.

À propos de DÉKUPLE

DÉKUPLE est un acteur majeur européen du data marketing cross-canal. Ses expertises associant conseil, créativité, data et technologie lui permettent d’accompagner les marques dans la transformation de leur marketing, au service de la performance business. Le Groupe conçoit et met en œuvre, pour ses partenaires et clients, des dispositifs d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Le Groupe travaille aujourd’hui avec plus de 500 marques de grands groupes ou ETI, en Europe et à l’international.

Créé en 1972, DÉKUPLE a réalisé 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023. Présent en Europe et en Chine, le Groupe emploie plus de 1 000 collaborateurs animés par des valeurs communes : l’esprit de conquête, le respect et l’entraide.

DÉKUPLE est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C. Code ISIN : FR0000062978 – DKUPL - www.dekuple.com

