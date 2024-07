EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 30.06.2024

Fondijuhi, Viljar Arakase kommentaar: „Koondtulemusena vastab 2024. aasta esimene poolaasta fondivalitseja ootustele. Vakantsus püsib portfelli tasemel alla 3% kõikidest pindadest, mis üldist ärikeskkonda arvestades on väga hea tulemus. Kui välja jätta Hortese kinnistutega seotud üürniku makseraskused, on klientide maksekäitumine hea ning võlgnevuste tase püsib madal. Fondivalitseja hinnangul on Hortese kinnistutega seonduv käsitletav üksiku kliendispetsiifilise juhtumina ega kajasta laiemat üürnike olukorra halvenemist. Fondivalitseja on juba mõlema Hortese kaupluse osas alustanud uute toimivate lahenduste otsimist. Suurim vakantsus on hetkel büroopindade sektoris, moodustades kogu portfelli vakantsusest 76%. See jaguneb aga kümne erineva büroohoone vahel ning uusi üürnike järjest lisandub. Büroopindade nõrgem nõudlus on selge trend nii globaalselt kui ka tuntav igas Balti riigi pealinnas. Laiemalt on intressimäärade pöördumine langustrendi toomas 2024. aasta teises pooles kaasa suureneva tehingute aktiivsuse, mis aitab kasvatada EfTEN Real Estate Fund AS-i konservatiivselt hinnastad portfelli õiglast väärtust.“

EfTEN Real Estate Fund AS teenis juunis 2 572 tuhat eurot konsolideeritud üüritulu, mis on maiga võrreldes 17 tuhat eurot vähem. Üüritulu langes pisut seoses kaubanduskeskuste väiksema külastatavusega esimesel suvekuul ning madalama käibeüüriga ning veidi suurenenud vakantsusega büroopindade segmendis. Fondi konsolideeritud EBITDA oli juunis 2 188 tuhat eurot, s.o 65 tuhat eurot vähem kui mais. Juunikuu kulud sisaldavad kinnisvarainvesteeringute hindamisega seotud kulusid ning lisaks sisaldasid võrdlusperioodi näitajad ühekordset tulu summas 29 tuhat eurot servituudi seadmisest Tallinnas asuvale logistikakeskuse kinnistule.

Colliers International viis juunis läbi tavapärase kinnisvarainvesteeringute hindamisprotsessi, mille tulemusel fondi kinnisvaraportfelli õiglane väärtus vähenes 0,4% ning fond sai kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest konsolideeritud kahjumit summas 1 454 tuhat eurot. Kinnisvarainvesteeringute allahindlus oli peamiselt seotud Tallinnas asuvate büroosegmendi hoonete ning Saules Miestase kaubanduskeskuse konservatiivsema rahavoo-prognoosiga. Nii rahavoogude diskonteerimiseks kasutavad diskontomäärad kui ka kapitalisatsioonimäärad võrreldes eelmise aasta lõpuga enamikes arvutustes ei muutnud. Kuigi EURIBOR on võrreldes 2023. aasta lõpuga veidi alanenud ning turg ootab sügiseks veelgi madalamaid intressimäärasid, ei ole muutused veel juuni lõpu seisuga tegelikele turutehingutele mõju avaldanud.

Selle aasta kuue kuu konsolideeritud üüritulu on kokku 15 343 tuhat eurot, s.o 1,3% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Fondi kinnisvarainvesteeringud on poole aastaga teeninud 14 803 tuhat eurot puhast äritulu (NOI), mis on 0,6% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Fondi kuue kuu EBITDA on sellel aastal 13 077 tuhat eurot, mis on 0,5% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.

Fondi kinnisvaraportfelli vakantsus on juuni lõpu seisuga 2,9%. Fondil on 9780 m² vakantseid pindu, s.h 7477 m² büroopindade segmendis.

2024. aasta kuue kuu jooksul on EfTEN Real Estate Fund AS teeninud 5 329 tuhat eurot vaba rahavoogu (EBITDA miinus laenumaksed miinus intressikulu), mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 621 tuhat eurot vähem. Rahavoog on vähenenud peamiselt seoses EURIBORi kasvuga. Fondi selle aasta viie kuu tulemuste põhjal arvutatud potentsiaalne brutodividend on 39,4 senti aktsia kohta (10,2% vähem kui eelmisel aastal samal ajal).

Fondi tütarettevõtete pangalaenude kaalutud keskmine intressimäär oli juuni lõpus 5,65%. Võrreldes 2023. aasta lõpuga on kaalutud keskmine intressimäär vähenenud 0,26 protsendipunkti ning on samal tasemel, mis 2023. aasta augustis.

EfTEN Real Estate Fund AS’i puhasväärtus aktsia kohta oli 30.06.2024 seisuga 19,7904 eurot ja EPRA NRV 20,5862 eurot. Aktsia puhasväärtus langes juunis 0,1%. Ilma kinnisvarainvesteeringute allahindluseta oleks fondi NAV kasvanud juunis 0,6%.

Marilin Hein

Finantsjuht

Tel. 6559 515

E-mail: marilin.hein@eften.ee

