MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Holding gennemfører salget af Seth

Den 25. oktober 2023 indgik MT Højgaard Holding en aftale om at sælge 60%-ejerandelen i det portugisiske selskab Soc. de Empreitadas e Trabalhos Hidráulicos, S.A. (”Seth”), jf. selskabsmeddelelse nr. 13/2023. Salget var betinget af godkendelser fra konkurrencemyndighederne i bl.a. Angola. Alle myndighedsgodkendelser er opnået, og køber har stillet garanti for den udestående del af betalingen. Derfor er salget af Seth gennemført med virkning fra ultimo 1. halvår 2024.

Salget følger af MT Højgaard Holdings beslutning om at afvikle de internationale aktiviteter og fokusere på den velindtjenende, voksende danske kerneforretning med de 100% ejede forretningsenheder MT Højgaard Danmark, Enemærke & Petersen og MT Højgaard Property Development.

Nettoprovenuet fra salget er 56 mio. kr., som dels er betaling for aktierne i Seth og dels er indfrielse af lån, som MT Højgaard Holding havde stillet til rådighed for virksomheden. Prisen modsvarer den indregnede værdi af investeringen. Salget påvirker ikke MT Højgaard Holdings forventninger til driftsresultatet i 2024, da Seth og de øvrige internationale aktiviteter rapporteres som ophørende aktiviteter.

Seth har hovedsæde i Portugal og udfører bygge- og anlægsaktiviteter i flere afrikanske lande og Portugal. Køber af virksomheden er den angolanske entreprenørkoncern Griner Engenharia, S.A.

”Vi er glade for, at vi sammen med vores mangeårige medejere af virksomheden har fundet en ny, langsigtet ejer af Seth. Med salget tager vi næste skridt i den kontrollerede afvikling af aktiviteterne i MT Højgaard International, og vi kan nu koncentrere os om at finde fornuftige løsninger for de sidste aktiviteter i Grønland,” siger koncernchef Steffen Baungaard fra MT Højgaard Holding.

Yderligere oplysninger:

Henvendelse til koncernchef Steffen Baungaard og CFO Rasmus Untidt på telefon +45 31 21 68 72.

Vedhæftet fil