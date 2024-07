Ketua Pegawai Eksekutif EBC Financial Group (UK) Ltd David Barrett mengenai Kejayaan Luar Pesisir dalam Pasaran Broker Global

LONDON, July 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dalam siri temu bual baru-baru ini dengan World Finance, David Barrett, Ketua Pegawai Eksekutif EBC Financial Group (UK) Ltd, menjelaskan pertumbuhan strategik EBC Financial Group pada pertengahan tahun 2024, landskap kawal selia dan prospek dalam pasaran broker global.

Navigasi Pandemik dan Pertumbuhan APAC

Ditubuhkan pada 2020, di sebalik kemelut wabak COVID-19, EBC Financial Group telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa, terutamanya di rantau Asia Pasifik. Barrett menjelaskan faktor unik yang mendorong perkembangan ini, termasuk demografi umur rantau ini, peningkatan kesedaran teknologi dan peningkatan pendapatan boleh guna peribadi. "APAC telah menjadi pemacu utama. Pertumbuhan dalam hampir setiap pangkalan pelanggan broker datang dari rantau itu. China sangat sibuk, tetapi terdapat banyak negara lain di rantau ini yang mempunyai pertumbuhan yang sangat kukuh," kata Barrett.

"Orang muda, mereka lebih banyak berkumpul secara dalam talian, mereka mempunyai akses yang lebih baik kepada teknologi, keupayaan untuk berhubung adalah jauh lebih baik berbanding zaman dahulu," Barrett menambah, merujuk kepada peningkatan ketara dalam penglibatan digital dan aktiviti kewangan dalam talian. Beliau seterusnya menjelaskan, "Mereka mempunyai pendapatan boleh guna, mereka lebih kaya daripada sebelumnya dan mereka mungkin mahu jadi lebih baik dan berusaha. Dan saya yakin itulah sebabnya APAC menjadi pemacu yang besar."

Beliau juga menyebut kesan kejatuhan saham “meme” sebagai contoh yang mengubah banyak tahap penglibatan pedagang baharu. Fenomena saham “meme”, yang dicirikan oleh kenaikan dan penurunan pesat saham bermodal kecil yang didorong oleh pengaruh media sosial, mengakibatkan ketidaktentuan kewangan yang ketara dan kekecewaan dalam kalangan pedagang baharu, yang menyebabkan kurangnya sambutan. "Tetapi bagi mereka, saya boleh katakan bilangan mereka semakin meningkat," tambah Barrett.

Landskap Kawal Selia dan Perluasan Global

Barrett menangani cabaran yang semakin meningkat dalam pasaran broker tempatan, didorong oleh peraturan yang semakin ketat dan peningkatan kos operasi. Beliau menceritakan pengaruh politik ke atas peraturan tempatan di EEA (Kawasan Ekonomi Eropah), dengan larangan terus ke atas produk tertentu seperti kontrak untuk perbezaan (CFD) di Sepanyol dan sekatan ketat di Perancis. "Pengawal kawal selia dalam bidang kuasa matang akan terus menjadi tegas. Saya fikir kita akan melihat semakin ramai pelabur yang lebih kecil diusir daripada bidang kuasa tersebut kerana kos geseran untuk mengekalkan perniagaan adalah sangat tinggi," jelasnya. EBC Financial Group telah memanfaatkan peluang pertumbuhan dengan menubuhkan pejabat di Bogotá, Singapura dan Kuala Lumpur, dan baru-baru ini memperoleh lesen kawal selia penuh daripada Pihak Berkuasa Kewangan Kepulauan Cayman (CIMA). "Kami tubuhkan di kepulauan Cayman terutamanya kerana kepercayaan kami bahawa pasaran broker luar pesisir akan terus menjadi lebih sukar dari segi kawal selia, perbankan, penyediaan teknologi. Jadi, jika anda melihat bidang kuasa luar pesisir, maka orang Cayman mungkin salah satu yang terbaik di luar sana," kata Barrett.

Pertumbuhan EBC Financial Group diperkukuhkan lagi oleh kolaborasi strategik, termasuk kerjasama tiga tahun setengah baru-baru ini dengan FC Barcelona. "Berkolaborasi dengan nama yang besar dan dihormati di peringkat global menunjukkan visi kami untuk mencapai tahap kejayaan tertinggi," jelas Barrett. Beliau juga menekankan usaha syarikat untuk menembusi pasaran yang pesat melalui pengiktirafan jenama yang mantap dan pengambilan kakitangan yang berkualiti.

Cabaran Pada Masa Hadapan

Memandang ke hadapan, Barrett menyatakan bahawa industri broker menghadapi beberapa cabaran. "Salah satu cabaran terbesar ialah mengikuti perubahan kawal selia dan memastikan kami kekal mematuhinya di setiap wilayah. Regulasi semakin meningkat, dan kami perlu menambahbaik teknologi dan melatih kakitangan untuk mencapai standard ini," katanya. Barrett juga berkata kepentingan pertumbuhan yang mampan: "Kami perlu berhati-hati dalam mengembangkan sayap kami, kerana pelbagai risiko besar datang apabila perkembangan ini tidak terkawal. Strategi kami adalah untuk berkembang secara organik dan memastikan bahawa kami mempunyai infrastruktur yang betul dan kakitangan yang berkualiti di sini."

Barrett meramalkan bahawa trend pengukuhan dalam industri broker akan berterusan. "Broker yang lebih kecil akan berasa semakin sukar untuk bertahan di sini kerana kos kawal selia dan operasi yang tinggi. Ini akan memacu lebih banyak penyatuan dan mendorong beberapa broker untuk meneroka peluang luar pesisir. Untuk pelanggan, ini mungkin bermakna akses kepada pilihan pelaburan yang lebih pelbagai," tambahnya.

Keselamatan Siber dan Tanggungjawab Sosial Korporat

Dalam membincangkan pertumbuhan pesat syarikat, Barrett berkongsi pandangan tentang mengatasi cabaran seperti serangan penyamaran palsu. "Bagi kami, ia adalah gangguan yang besar tetapi ia bukan sesuatu yang luar biasa," katanya. EBC Financial Group telah bekerjasama dengan firma keselamatan siber yang terkenal di seluruh dunia untuk memantau dan melindungi kehadiran digitalnya di seluruh dunia.

Barrett turut menyerlahkan komitmen syarikat terhadap tanggungjawab sosial korporat (CSR) dan usaha kemampanan komuniti. "Sebagai satu contoh, pembiayaan EBC akan menyokong pembelian dan pengedaran 100,000 kelambu tidur kepada hampir 25,000 isi rumah di Republik Demokratik Congo. Kelambu ini akan memberikan perlindungan yang maksimum kepada ke semua ahli daripada 13 komuniti - hampir 150,000 orang – menghadapi masalah nyamuk yang telah menyesuaikan diri dengan racun serangga lain. Kempen ini akan bantu menghilangkan kerisauan ibu bapa dan membantu memastikan pelajar kekal di sekolah dan anak-anak kecil membesar dengan selamat"

Inisiatif CSR lain termasuk program celik kewangan melalui siri webinar mengenai pengelakan cukai dengan kerjasama Jabatan Ekonomi Universiti Oxford, gandingan sokongan langsung untuk dana biasiswa pelajar mahasiswa jabatan itu.

EBC Financial Group akan terus berkembang, dengan lebih 300 pekerja sambil mengekalkan pelbagai gabungan budaya dan zon waktu. Dengan fokus pada pertumbuhan yang mampan, pematuhan kawal selia yang holistik dan kolaborasi strategik, syarikat in berada pada kedudukan yang baik untuk memacu landskap kewangan yang semakin pesat.

Perihal EBC Financial Group

Ditubuhkan di kawasan kewangan yang tekemuka di London, EBC Financial Group (EBC) terkenal dengan rangkaian perkhidmatan komprehensifnya yang merangkumi broker kewangan, pengurusan aset dan solusi pelaburan yang komprehensif. Dengan pejabat yang terletak secara strategik di pusat kewangan terkemuka, seperti London, Sydney, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, Limassol dan banyak lagi, EBC memenuhi keperluan pelbagai klien, profesional dan pelabur institusi di seluruh dunia.

Diiktiraf melalui pelbagai anugerah, EBC berbangga dengan mematuhi tahap tertinggi standard etika dan peraturan antarabangsa. EBC Financial Group (UK) Limited dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Tatalaku Kewangan UK (FCA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia (ASIC) dan EBC Financial Group (Cayman) Limited dikawal oleh Pihak Berkuasa Kewangan Kepulauan Cayman (CIMA).

Pemacu EBC adalah sorang profesional pakar dengan lebih 30 tahun pengalaman yang mendalam dalam institusi kewangan utama, pernah mengharungi kitaran ekonomi yang penting dengan cekap iaitu daripada Plaza Accord hingga krisis franc Swiss 2015. EBC memperjuangkan budaya yang mementingkan integriti, rasa hormat dan keselamatan aset pelanggan, memastikan setiap penglibatan pelabur dilayan dengan kesungguhan yang sewajarnya.

EBC ialah Rakan Kongsi Pertukaran Asing Rasmi FC Barcelona, menawarkan perkhidmatan khusus di rantau seperti Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika dan Oceania. EBC juga merupakan rakan kongsi United to Beat Malaria, sebuah kempen Yayasan Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil kesihatan global. Bermula Februari 2024, EBC menyokong siri penglibatan awam 'What Economists Really Do' oleh Jabatan Ekonomi Universiti Oxford, menjelaskan bidang ekonomi dan penggunaannya terhadap cabaran masyarakat utama untuk meningkatkan pemahaman dan dialog awam.

