L'AIAC et ISDE publient le plus récent rapport sur l'état de l'industrie aérospatiale canadienne

OTTAWA, 11 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des données récemment publiées révèlent que l'industrie aérospatiale canadienne montre des signes de reprise économique et continue d'être un moteur important de l'économie ainsi qu'une plaque tournante de l'innovation et de la R-D.

Aujourd'hui, l'Association des industries aérospatiales du Canada (AIAC), en partenariat avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), a publié le dernier Rapport sur l'état de l'industrie aérospatiale canadienne, basé sur les données de fin d'année 2023.

Ces données indiquent que l'industrie aérospatiale canadienne continue d'enregistrer une augmentation de ses revenus, de ses dépenses en R-D et de sa contribution à l'emploi et au PIB, comparativement aux données recueillies au plus fort de la pandémie de COVID-19. Bien qu'elle n'ait pas encore atteint les niveaux de production d'avant la pandémie, l'industrie contribue à l'économie environ 218 000 emplois et au PIB près de 29 milliards de dollars.

Au Canada, l'industrie aérospatiale continue d'être un leader en matière de R-D, se classant au premier rang des industries manufacturières canadiennes, avec une intensité en R-D de 3,6 fois supérieure à la moyenne de l'industrie manufacturière. Le Canada a également maintenu son rang mondial parmi les cinq premiers pour les sous-segments des simulateurs de vol civils, des moteurs civils et des aéronefs civils. Les exportations de l'industrie aérospatiale canadienne sont évaluées à 19 milliards de dollars, le secteur demeurant un joueur important de la chaîne d'approvisionnement aérospatiale mondiale.

« Les données publiées aujourd’hui confirment que l’industrie canadienne de l’aérospatiale ne s’est pas seulement relevée, mais qu’elle a progressé en rétablissant ses dépenses en recherche-développement aux niveaux prépandémiques. L’engagement du gouvernement du Canada est clair : nous sommes solidaires envers l’industrie et favorisons son leadership, son essor et sa compétitivité dans le cadre de notre transition vers la décarbonisation. Ensemble, nous veillons à ce que l’industrie continue de prospérer, de stimuler la croissance économique et de créer des emplois de grande valeur pour la population », a affirmé le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, l’honorable François-Philippe Champagne.

« Alors que les revenus, les emplois et le PIB continuent de se redresser et de croître, le Canada ne doit rien tenir pour acquis. Plus que jamais, nous avons besoin d'une stratégie industrielle aérospatiale pour que le Canada soit en mesure de rivaliser avec d'autres pays leaders dans le domaine de l'aérospatiale et de tirer parti des possibilités économiques qui s'offrent à nous, menant à une augmentation des investissements, de l'innovation et des capacités à un moment où notre pays en a le plus besoin », a déclaré Mike Mueller, président et chef de la direction de l'AIAC.

Les principales conclusions du rapport sont les suivantes :

Les revenus, les emplois et le PIB de l'industrie aérospatiale canadienne ont augmenté entre 2022 et 2023, le secteur s'approchant des niveaux prépandémiques alors qu'il continue de se remettre des défis de la COVID-19.

L'industrie aérospatiale canadienne a contribué près de 29 milliards de dollars au PIB et 218 000 emplois à l'économie canadienne en 2023.

Entre 2022 et 2023, la contribution de l'industrie aérospatiale à l'économie canadienne a augmenté de 1,7 milliard de dollars au PIB et de 5 400 emplois.

Le Canada a maintenu son rang parmi les cinq premiers dans les sous-segments des simulateurs de vol civils, des moteurs civils et des aéronefs civils, ce qui souligne la diversification de la gamme de produits de l'industrie aérospatiale canadienne en 2023.

L'industrie aérospatiale canadienne se classe au premier rang de toutes les industries manufacturières canadiennes en matière de R-D en 2023, les dépenses en R-D revenant aux niveaux d'avant la pandémie.

L'industrie canadienne de la fabrication aérospatiale a exporté plus de 19 milliards de dollars et a participé activement aux chaînes d'approvisionnement mondiales en 2023; plus de 75 % des revenus de la fabrication aérospatiale étaient orientés vers l'exportation, et près de 60 % étaient liés à la chaîne d'approvisionnement.

À propos de l’AIAC

L’AIAC est l’association nationale qui représente le secteur de la fabrication et des services aérospatiaux au Canada. Septième en importance au monde, le secteur de l’aérospatiale canadienne contribue pour près de 29 milliards de dollars au PIB, exporte 75 % de sa production et investit massivement dans la recherche et le développement (R-D) – plus de 1,2 milliard de dollars en 2023 – tout en procurant près de 218 000 emplois à travers le pays.

