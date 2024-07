ハッシュキー・グローバル (HashKey Global)、XRADERS (XR) で3回目のロック・トゥ・アーン (Lock to Earn) の開始を発表 - 合計報酬は142,000 XRおよび120,000 USDT

バミューダ諸島ハミルトン発, July 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ハッシュキー・グループ傘下のライセンス取得済み主要暗号通貨取引所である ハッシュキー・グローバル は、XRADERS (XR) の上場を発表した。 入金は2024年7月8日10時 (UTC) 開始、XR/USDTスポット取引は2024年7月11日8時 (UTC) 開始、出金は2024年7月12日8時 (UTC) から可能となる。 入金と出金は、BSC (BEP20) ネットワーク経由で行われる。



このローンチを記念して、ハッシュキー・グローバルは合計賞金プール142,000 XRと120,000 USDTの2つのイベントを開始する。

イベント1:XRADERS (XR) ロック・トゥ・アーン

ユーザーは、2024年7月8日10時 (UTC) からETHをロックしてXRトークンを獲得可能。収益は2024年7月11日8時 (UTC) から2024年7月14日8時 (UTC) まで発生する。 報酬は、合計142,000 XRとなる。 本人確認が必要であり、ETHロック量は0.003~1.5 ETHの範囲。 1時間あたりの収益は毎日計算・入金される。

イベント2:新規ユーザー入金とトレードで稼ぐ (New User Deposit and Trade to Earn)

2024年7月8日10時 (UTC) から2024年7月21日10時 (UTC) まで、新規ユーザーがサインアップし、本人確認を完了し、XRを入金し、最初のトレードを行うと、100 USDTを獲得することができる。 これらの手順を完了した先着1,200名が報酬を獲得できる。

招待報酬

友人を招待して、10,000 USDTの賞金プールから稼ぐことができる。 招待者は、ロック・トゥ・アーンに参加する招待者1人につき、先着順で20 USDTを受け取る。

イベントの詳細については、以下を参照されたい: https://support.global.hashkey.com/hc/en-us/articles/14749861301916-Introducing-3rd-HashKey-Launchpool-XRADERS-XR-Earn-from-142-000-XR-and-120-000-USDT-Prize-Pool

ハッシュキー・グローバルについて

ハッシュキー・グローバルは、ハッシュキー・グローバル傘下の主要デジタル資産取引所であり、世界中のユーザーにライセンス取得済みのデジタル資産取引サービスを提供している。 ハッシュキー・グローバルは、クラスFフルライセンスの下、バミューダ金融庁の完全なデジタル資産企業投資家保護制度の下でライセンスを取得している。

ハッシュキー・グローバルは、法令遵守した上場システムを備えており、LaunchPad、先物、レバレッジ、ステーキングなどの主流の取引サービスを提供している。

ハッシュキー・グローバルは、ハッシュキー・グループのライセンス取得済みグローバル取引所の中心に位置づけられる。

注:ハッシュキー・グローバルは、米国、中国本土、香港、および一部の制裁対象国では事業を行っていない。

詳細については、 global.hashkey.com を参照のこと。

免責事項

報道担当者向け問い合わせ先、および詳細の問い合わせ先:

ハッシュキー・グローバル

ルナ・ワン (Luna Wang)

シニアPRマネージャー (Senior PR Manager)

luna.wang@hashkey.com