Clint Johnston élu président désigné de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants

OTTAWA, 12 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le président de la Fédération des enseignantes et enseignants de la Colombie-Britannique (FECB), Clint Johnston, a été élu président désigné de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (CTF/FCE) par les personnes déléguées à l’Assemblée générale annuelle de 2024 de la CTF/FCE.



« Le Canada tout entier doit comprendre et apprécier à leur juste valeur l’institution qu’est l’éducation publique et les personnes qui la composent. Pour cela, la CTF/FCE doit être forte et unie. Parce que j’en suis convaincu : ensemble, nous sommes plus forts! », déclare le président désigné.

Clint Johnston apporte dans ses nouvelles fonctions une riche expérience de dirigeant syndical dans le domaine de l’éducation. Après avoir présidé pendant trois ans la section locale de Chilliwack, il a assumé les fonctions de vice-président à la FECB durant six ans, avant d’en devenir le président en 2022. Il a en outre siégé en qualité de vice-président au Bureau de direction de la CTF/FCE pendant cinq ans, de 2018 à 2023, ce qui l’a amené à représenter celle-ci à de nombreuses occasions, notamment en tant que chef de sa délégation au Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation en juillet 2019 et comme délégué au Congrès de 2023. Il a dirigé des équipes de négociation tant au niveau local que provincial, ce qui lui a permis d’acquérir une vaste compréhension des questions syndicales et des enjeux de gouvernance.

En tant que dirigeant, Clint Johnston est reconnu pour son engagement en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion. Il s’efforce de rassembler les gens et de s’attaquer aux questions complexes en misant sur la recherche de solutions. Comme il le souligne : « Fort de mon expérience, je suis prêt à affronter l’importante et difficile tâche qui m’attend et je suis fier de représenter les voix de toutes les organisations provinciales et territoriales de la CTF/FCE à l’échelon national et de renforcer ce faisant les liens qui nous unissent. »

Les autres membres du Bureau de direction de la CTF/FCE resteront en poste jusqu’à la fin de leur mandat de deux ans, qui s’achèvera en 2025.

La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants

Fondée en 1920, la CTF/FCE est une alliance nationale d’organisations provinciales et territoriales de l’enseignement qui représentent plus de 365 000 membres du corps enseignant et autres travailleurs et travailleuses du secteur de l’éducation au Canada. Elle est également affiliée à l’Internationale de l’Éducation, qui représente plus de 32 millions d’éducateurs et éducatrices.

Contact avec les médias

Nika Quintao, directrice des Affaires publiques

Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (CTF/FCE)

nquintao@ctf-fce.ca

Cellulaire : 613-606-7809