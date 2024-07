Programme de rachat d’actions propres

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 8 juillet 2024 au 12 juillet 2024

Paris-La Défense, le 15 juillet 2024 à 17h35,

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Assystem déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 8 juillet 2024 au 12 juillet 2024 :

Présentation agrégée

Nom de l'émetteur Code Identifiant

de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-07-08 FR0000074148 Néant - - Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-07-09 FR0000074148 Néant - - Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-07-10 FR0000074148 4107 51,333966 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-07-11 FR0000074148 4227 51,478921 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-07-12 FR0000074148 4174 51,963704 XPAR TOTAL 12508 51,593100



Détail transaction par transaction

Le détail des transactions figure ci-après :

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T07:02:34Z FR0000074148 51,900000 EUR 264 XPAR OD_84DjVgJ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T07:10:01Z FR0000074148 51,400000 EUR 160 XPAR OD_84DlNuj-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T07:10:01Z FR0000074148 51,600000 EUR 98 XPAR OD_84DlNtT-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T07:17:26Z FR0000074148 51,100000 EUR 127 XPAR OD_84DnFVG-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T07:20:57Z FR0000074148 50,700000 EUR 104 XPAR OD_84Do8Vr-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T07:28:42Z FR0000074148 51,000000 EUR 141 XPAR OD_84Dq5bx-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T07:36:14Z FR0000074148 51,600000 EUR 130 XPAR OD_84Drz4M-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T07:36:14Z FR0000074148 51,600000 EUR 11 XPAR OD_84Drz4N-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T07:45:40Z FR0000074148 51,700000 EUR 70 XPAR OD_84DuMGj-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T07:45:40Z FR0000074148 51,700000 EUR 30 XPAR OD_84DuMGj-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T07:53:02Z FR0000074148 51,700000 EUR 101 XPAR OD_84DwDBf-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T08:14:43Z FR0000074148 51,800000 EUR 193 XPAR OD_84E1fcu-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T08:44:45Z FR0000074148 52,000000 EUR 129 XPAR OD_84E9EZu-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T08:44:45Z FR0000074148 52,000000 EUR 20 XPAR OD_84E9EZv-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T08:56:39Z FR0000074148 51,900000 EUR 131 XPAR OD_84ECEMY-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T09:09:27Z FR0000074148 51,600000 EUR 119 XPAR OD_84EFRxu-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T09:48:33Z FR0000074148 51,800000 EUR 131 XPAR OD_84EPIPv-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T10:09:12Z FR0000074148 51,700000 EUR 72 XPAR OD_84EUUfz-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T10:09:12Z FR0000074148 51,700000 EUR 33 XPAR OD_84EUUg0-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T10:09:12Z FR0000074148 51,700000 EUR 15 XPAR OD_84EUUg0-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T10:43:44Z FR0000074148 51,500000 EUR 107 XPAR OD_84EdBfl-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T11:25:59Z FR0000074148 51,400000 EUR 6 XPAR OD_84EnpEA-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T11:25:59Z FR0000074148 51,400000 EUR 98 XPAR OD_84EnpEB-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T11:25:59Z FR0000074148 51,400000 EUR 15 XPAR OD_84EnpEB-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T11:45:08Z FR0000074148 51,500000 EUR 138 XPAR OD_84Esdxg-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T12:12:36Z FR0000074148 51,100000 EUR 100 XPAR OD_84EzYhQ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T12:54:24Z FR0000074148 50,800000 EUR 252 XPAR OD_84FA5Ik-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T13:28:29Z FR0000074148 50,500000 EUR 184 XPAR OD_84FIfJ9-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T13:28:29Z FR0000074148 50,700000 EUR 98 XPAR OD_84FIfCJ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T13:41:26Z FR0000074148 50,900000 EUR 134 XPAR OD_84FLvNx-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T14:13:05Z FR0000074148 51,100000 EUR 129 XPAR OD_84FTtS5-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T14:37:08Z FR0000074148 51,300000 EUR 31 XPAR OD_84FZwq3-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T14:37:08Z FR0000074148 51,300000 EUR 69 XPAR OD_84FZwq4-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T14:37:10Z FR0000074148 51,200000 EUR 184 XPAR OD_84FZxOy-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T14:55:26Z FR0000074148 51,100000 EUR 99 XPAR OD_84FeYYj-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T15:04:31Z FR0000074148 51,100000 EUR 75 XPAR OD_84FgqIA-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T15:13:48Z FR0000074148 51,100000 EUR 20 XPAR OD_84FjB8m-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T15:15:54Z FR0000074148 51,100000 EUR 1 XPAR OD_84Fjhvg-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-10T15:15:54Z FR0000074148 51,100000 EUR 288 XPAR OD_84Fjhvg-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T07:04:24Z FR0000074148 51,600000 EUR 46 XPAR OD_84JaUkU-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T07:04:24Z FR0000074148 51,600000 EUR 100 XPAR OD_84JaUkV-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T07:04:24Z FR0000074148 51,600000 EUR 10 XPAR OD_84JaUkV-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T07:08:25Z FR0000074148 51,600000 EUR 32 XPAR OD_84JbVRz-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T07:08:25Z FR0000074148 51,600000 EUR 12 XPAR OD_84JbVS0-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T07:08:25Z FR0000074148 51,600000 EUR 69 XPAR OD_84JbVS0-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T07:12:26Z FR0000074148 51,600000 EUR 50 XPAR OD_84JcW8h-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T07:12:26Z FR0000074148 51,600000 EUR 22 XPAR OD_84JcW8h-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T07:12:26Z FR0000074148 51,600000 EUR 58 XPAR OD_84JcW8i-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T07:12:26Z FR0000074148 51,600000 EUR 50 XPAR OD_84JcW8i-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T07:16:33Z FR0000074148 51,300000 EUR 170 XPAR OD_84JdYQc-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T07:16:49Z FR0000074148 51,100000 EUR 106 XPAR OD_84JdcZ0-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T07:50:48Z FR0000074148 51,400000 EUR 403 XPAR OD_84JmAzh-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T07:50:48Z FR0000074148 51,400000 EUR 31 XPAR OD_84JmAzh-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T08:04:16Z FR0000074148 51,700000 EUR 13 XPAR OD_84JpZC1-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T08:04:16Z FR0000074148 51,700000 EUR 88 XPAR OD_84JpZC1-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T08:04:16Z FR0000074148 51,700000 EUR 50 XPAR OD_84JpZC2-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T08:05:02Z FR0000074148 51,600000 EUR 109 XPAR OD_84JplHD-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T08:30:21Z FR0000074148 51,700000 EUR 51 XPAR OD_84Jw8Jr-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T08:30:21Z FR0000074148 51,700000 EUR 85 XPAR OD_84Jw8Jr-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T08:51:17Z FR0000074148 51,800000 EUR 48 XPAR OD_84K1P3y-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T08:51:17Z FR0000074148 51,800000 EUR 83 XPAR OD_84K1P3z-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T09:02:54Z FR0000074148 51,700000 EUR 117 XPAR OD_84K4KIb-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T09:27:29Z FR0000074148 51,700000 EUR 80 XPAR OD_84KAW6B-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T09:27:29Z FR0000074148 51,700000 EUR 47 XPAR OD_84KAW6C-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T09:43:45Z FR0000074148 51,800000 EUR 55 XPAR OD_84KEc09-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T09:43:45Z FR0000074148 51,800000 EUR 58 XPAR OD_84KEc09-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T09:43:45Z FR0000074148 51,800000 EUR 12 XPAR OD_84KEc09-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T09:44:21Z FR0000074148 51,500000 EUR 45 XPAR OD_84KElR7-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T09:44:21Z FR0000074148 51,500000 EUR 53 XPAR OD_84KElRZ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T10:25:13Z FR0000074148 51,600000 EUR 70 XPAR OD_84KP3FA-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T10:25:13Z FR0000074148 51,600000 EUR 46 XPAR OD_84KP3FB-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T10:32:34Z FR0000074148 51,300000 EUR 99 XPAR OD_84KQtto-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T12:18:46Z FR0000074148 51,500000 EUR 30 XPAR OD_84KrdcI-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T12:18:46Z FR0000074148 51,500000 EUR 88 XPAR OD_84KrdcI-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T12:18:46Z FR0000074148 51,500000 EUR 141 XPAR OD_84KrdcI-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T12:18:46Z FR0000074148 51,500000 EUR 54 XPAR OD_84KrdcJ-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T12:59:52Z FR0000074148 51,400000 EUR 99 XPAR OD_84L1z7O-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T12:59:52Z FR0000074148 51,400000 EUR 14 XPAR OD_84L1z7O-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T12:59:52Z FR0000074148 51,400000 EUR 84 XPAR OD_84L1z7P-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T12:59:52Z FR0000074148 51,400000 EUR 55 XPAR OD_84L1z7P-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T13:03:46Z FR0000074148 51,200000 EUR 118 XPAR OD_84L2y1y-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T13:25:38Z FR0000074148 51,100000 EUR 67 XPAR OD_84L8TPi-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T13:50:30Z FR0000074148 51,200000 EUR 14 XPAR OD_84LEjUg-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T13:50:30Z FR0000074148 51,200000 EUR 50 XPAR OD_84LEjUi-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T13:50:30Z FR0000074148 51,200000 EUR 50 XPAR OD_84LEjUi-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T13:50:30Z FR0000074148 51,200000 EUR 88 XPAR OD_84LEjUj-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T14:06:32Z FR0000074148 51,200000 EUR 162 XPAR OD_84LIlj1-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T14:23:49Z FR0000074148 51,300000 EUR 15 XPAR OD_84LN7UN-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T14:23:49Z FR0000074148 51,300000 EUR 68 XPAR OD_84LN7UO-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T14:23:49Z FR0000074148 51,300000 EUR 39 XPAR OD_84LN7UO-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T14:38:08Z FR0000074148 51,200000 EUR 207 XPAR OD_84LQj6K-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T15:27:38Z FR0000074148 51,700000 EUR 72 XPAR OD_84LdBZP-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T15:27:38Z FR0000074148 51,700000 EUR 50 XPAR OD_84LdBZP-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T15:27:38Z FR0000074148 51,700000 EUR 12 XPAR OD_84LdBZP-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T15:27:38Z FR0000074148 51,700000 EUR 59 XPAR OD_84LdBZQ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T15:27:38Z FR0000074148 51,700000 EUR 44 XPAR OD_84LdBZQ-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-11T15:27:38Z FR0000074148 51,700000 EUR 179 XPAR OD_84LdBZR-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T07:11:10Z FR0000074148 51,900000 EUR 147 XPAR OD_84PSj71-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T07:11:10Z FR0000074148 51,900000 EUR 58 XPAR OD_84PSj7M-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T07:11:10Z FR0000074148 51,900000 EUR 288 XPAR OD_84PSj7N-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T07:11:10Z FR0000074148 51,900000 EUR 10 XPAR OD_84PSj7N-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T07:16:02Z FR0000074148 51,700000 EUR 102 XPAR OD_84PTwpW-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T07:28:08Z FR0000074148 51,900000 EUR 268 XPAR OD_84PWzwI-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T07:55:40Z FR0000074148 51,900000 EUR 217 XPAR OD_84Pdvb9-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T08:19:40Z FR0000074148 52,100000 EUR 50 XPAR OD_84PjyGj-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T08:19:40Z FR0000074148 52,100000 EUR 48 XPAR OD_84PjyGk-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T08:19:40Z FR0000074148 52,100000 EUR 70 XPAR OD_84PjyGk-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T08:19:40Z FR0000074148 52,100000 EUR 56 XPAR OD_84PjyGl-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T08:19:40Z FR0000074148 52,100000 EUR 88 XPAR OD_84PjyGl-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T08:19:40Z FR0000074148 52,100000 EUR 43 XPAR OD_84PjyGm-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T11:22:59Z FR0000074148 51,900000 EUR 112 XPAR OD_84QU7cl-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T11:22:59Z FR0000074148 51,900000 EUR 717 XPAR OD_84QU7cm-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T12:23:03Z FR0000074148 52,100000 EUR 50 XPAR OD_84QjFBH-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T12:23:03Z FR0000074148 52,100000 EUR 1 XPAR OD_84QjFBI-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T12:23:03Z FR0000074148 52,100000 EUR 60 XPAR OD_84QjFBI-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T12:23:03Z FR0000074148 52,100000 EUR 44 XPAR OD_84QjFBJ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T12:23:03Z FR0000074148 52,100000 EUR 86 XPAR OD_84QjFBJ-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T12:23:03Z FR0000074148 52,100000 EUR 72 XPAR OD_84QjFBK-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T12:23:03Z FR0000074148 52,100000 EUR 11 XPAR OD_84QjFBK-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T13:34:58Z FR0000074148 52,000000 EUR 22 XPAR OD_84R1Lhm-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T13:34:58Z FR0000074148 52,000000 EUR 23 XPAR OD_84R1Lhm-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T13:34:58Z FR0000074148 52,000000 EUR 33 XPAR OD_84R1Lhn-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T13:34:58Z FR0000074148 52,000000 EUR 27 XPAR OD_84R1Lhn-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T13:34:58Z FR0000074148 52,000000 EUR 50 XPAR OD_84R1Lho-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T13:39:00Z FR0000074148 52,000000 EUR 15 XPAR OD_84R2Mew-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T13:43:02Z FR0000074148 52,000000 EUR 44 XPAR OD_84R3Nc9-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T13:47:03Z FR0000074148 52,000000 EUR 25 XPAR OD_84R4OJF-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T13:47:03Z FR0000074148 52,000000 EUR 47 XPAR OD_84R4OJF-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T13:47:03Z FR0000074148 52,000000 EUR 26 XPAR OD_84R4OJG-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T13:47:03Z FR0000074148 52,000000 EUR 68 XPAR OD_84R4OJH-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T13:47:04Z FR0000074148 52,000000 EUR 12 XPAR OD_84R4OZM-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T13:51:06Z FR0000074148 52,000000 EUR 58 XPAR OD_84R5PWd-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T13:55:08Z FR0000074148 52,000000 EUR 53 XPAR OD_84R6QTy-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T13:59:10Z FR0000074148 52,000000 EUR 45 XPAR OD_84R7RR3-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T14:03:12Z FR0000074148 52,000000 EUR 46 XPAR OD_84R8SOI-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T14:07:14Z FR0000074148 52,000000 EUR 60 XPAR OD_84R9TM9-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T14:07:14Z FR0000074148 52,000000 EUR 27 XPAR OD_84R9TMA-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T14:39:16Z FR0000074148 52,000000 EUR 6 XPAR OD_84RHXLq-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T14:39:16Z FR0000074148 52,000000 EUR 61 XPAR OD_84RHXLq-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T14:39:16Z FR0000074148 52,000000 EUR 29 XPAR OD_84RHXLr-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T15:05:02Z FR0000074148 51,900000 EUR 66 XPAR OD_84RO1Ob-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T15:05:02Z FR0000074148 51,900000 EUR 5 XPAR OD_84RO1On-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-12T15:16:06Z FR0000074148 52,000000 EUR 728 XPAR OD_84RQoGT-00 100% couverture instruments dilutifs

