WINFARM : Bilan semestriel du contrat de liquidité.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, 15 juillet 2024





Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société WINFARM au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

3 549 titres

13 529,75 €

Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :

Achat 71 950 titres 413 856,12 EUR 1 022 transactions Vente 73 109 titres 416 987,33 EUR 901 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

4 708 titres

10 398,54 €

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

200 000,00 €





Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation

Période du 01/01/2024 au 30/06/2024





DATE



ACHAT VENTE Quantité Nombre de transactions Capitaux Quantité Nombre de transactions Capitaux 02/01/2024 1 1 6,38 26 3709 25 318,00 03/01/2024 36 4150 28 449,08 7 1850 12 866,94 04/01/2024 7 301 1 911,08 2 30 186,94 05/01/2024 7 401 2 473,65 5 301 1 859,64 08/01/2024 3 101 624,18 3 155 961,26 09/01/2024 27 2979 17 986,90 16 1798 11 043,68 10/01/2024 15 1664 9 591,13 21 1172 6 806,04 11/01/2024 9 697 4 069,64 18 2426 14 209,57 12/01/2024 2 11 65,02 7 895 5 310,04 15/01/2024 9 564 3 305,83 10 598 3 519,71 16/01/2024 27 2240 12 968,93 2 133 795,23 17/01/2024 1 1 5,68 1 1 5,68 18/01/2024 3 31 191,7 16 3351 19 986,03 19/01/2024 45 4761 29 639,61 21 1814 11 430,92 22/01/2024 14 638 3 884,59 9 1065 6 591,60 23/01/2024 11 1126 6 633,60 5 576 3 386,07 24/01/2024 5 137 798,98 3 401 2 367,82 25/01/2024 5 192 1 136,60 5 800 4 777,92 26/01/2024 6 395 2 387,10 18 3500 21 910,70 29/01/2024 29 2603 18 717,91 11 526 3 677,32 30/01/2024 38 3231 21 508,12 17 1536 10 006,58 31/01/2024 10 1311 8 324,06 11 762 4 903,32 01/02/2024 26 1655 10 583,89 28 1655 10 741,94 02/02/2024 14 1681 10 118,28 9 1681 10 219,14 05/02/2024 3 83 468,18 3 251 1 430,70 06/02/2024 5 270 1 545,59 2 151 869,81 07/02/2024 4 181 1 028,08 1 1 5,68 08/02/2024 6 926 5 152,63 1 1 5,62 09/02/2024 1 1 5,48 1 1 5,48 12/02/2024 1 1 5 1 1 5 13/02/2024 5 21 106,1 3 31 162,82 14/02/2024 5 196 1 054,17 14 1457 7 776,01 15/02/2024 9 370 2 071,00 17 2289 12 876,08 16/02/2024 6 203 1 174,60 8 268 1 565,01 19/02/2024 24 1226 6 867,19 11 167 927,89 20/02/2024 13 1422 7 518,26 1 1 5,6 21/02/2024 3 401 1 997,14 3 239 1 191,89 22/02/2024 2 8 39,86 5 338 1 710,75 23/02/2024 2 2 10,08 1 1 5 26/02/2024 3 10 50,28 3 3010 15 171,00 27/02/2024 11 492 2 836,48 14 1550 8 241,51 28/02/2024 16 2756 16 490,25 1 1 6 29/02/2024 3 46 275,08 1 1 5,98 01/03/2024 7 679 3 936,10 5 263 1 570,50 04/03/2024 16 1236 6 977,47 10 552 3 211,04 05/03/2024 16 381 2 042,01 4 16 85,42 06/03/2024 1 1 5,28 4 111 586,08 07/03/2024 3 25 130,98 5 128 686,11 08/03/2024 6 111 596,04 8 221 1 217,80 11/03/2024 9 218 1 281,36 19 2197 12 756,88 12/03/2024 23 2089 12 607,74 33 2852 17 363,83 13/03/2024 12 660 3 990,76 14 638 3 889,76 14/03/2024 23 1808 10 372,13 9 1188 6 803,56 15/03/2024 5 401 2 261,48 14 545 3 119,96 18/03/2024 15 810 4 693,22 14 1207 7 066,99 19/03/2024 20 1944 11 453,46 20 1744 10 396,16 20/03/2024 4 115 676,28 4 116 690,52 21/03/2024 9 302 1 761,69 4 192 1 125,29 22/03/2024 4 125 728,1 4 125 730,58 25/03/2024 18 911 5 238,43 7 291 1 684,25 26/03/2024 2 3 16,72 11 1134 6 329,19 27/03/2024 9 434 2 505,70 11 1533 8 948,12 28/03/2024 7 596 3 456,08 12 660 3 915,78 02/04/2024 48 2414 13 151,23 7 204 1 027,43 03/04/2024 7 427 2 192,18 6 1773 9 162,33 04/04/2024 12 1132 5 738,79 6 352 1 777,28 05/04/2024 10 425 2 121,90 13 559 2 816,80 08/04/2024 2 51 260,1 4 147 752,63 09/04/2024 10 892 4 466,60 12 643 3 231,01 10/04/2024 1 1 5,06 5 142 721,35 11/04/2024 6 103 521,18 5 38 193,76 12/04/2024 4 84 431,72 10 475 2 437,75 15/04/2024 3 194 992,23 3 3 15,58 16/04/2024 16 990 4 945,15 5 112 561,4 17/04/2024 5 252 1 223,01 6 67 331,5 18/04/2024 2 105 510,34 3 3 14,7 19/04/2024 1 1 4,9 7 184 901,6 22/04/2024 5 146 721,24 1 1 4,94 23/04/2024 3 255 1 240,19 1 5 24,35 24/04/2024 1 1 4,87 3 106 517,27 25/04/2024 2 54 261,42 4 44 216,89 26/04/2024 5 109 537,54 7 166 821,73 29/04/2024 11 473 2 276,74 7 115 560,9 30/04/2024 1 1 4,9 4 38 186,2 02/05/2024 21 966 4 366,90 23 1053 4 888,13 03/05/2024 10 236 1 109,93 10 201 959,63 06/05/2024 3 34 160,04 8 475 2 244,80 07/05/2024 5 195 909,15 14 1433 6 928,98 08/05/2024 7 263 1 265,69 2 2 9,68 09/05/2024 7 159 752,18 4 158 751,64 10/05/2024 9 525 2 476,37 7 380 1 794,70 13/05/2024 3 62 294,03 4 7 33,39 14/05/2024 5 229 1 082,62 3 179 852,06 15/05/2024 2 17 80,07 5 78 370,46 16/05/2024 2 10 47,21 4 174 826,48 17/05/2024 3 17 80,71 4 175 834,75 20/05/2024 6 767 3 616,79 8 489 2 357,08 21/05/2024 1 1 4,8 1 1 4,8 22/05/2024 4 204 987,97 6 443 2 153,87 23/05/2024 7 271 1 296,22 1 1 4,81 24/05/2024 2 101 471,79 5 202 961,58 27/05/2024 2 5 23,83 4 64 306,56 28/05/2024 5 62 292,85 5 27 129,32 29/05/2024 3 105 502,91 3 156 748,71 30/05/2024 6 769 3 626,76 3 4 19,07 31/05/2024 1 1 4,73 2 266 1 271,43 03/06/2024 3 301 1 438,90 5 300 1 467,00 04/06/2024 4 148 708,99 4 148 713,35 05/06/2024 2 5 24,1 3 150 733,43 06/06/2024 5 390 1 906,63 4 222 1 089,82 07/06/2024 1 1 4,86 3 23 112,44 10/06/2024 5 506 2 442,16 2 2 9,78 11/06/2024 2 21 101,21 2 22 106,24 12/06/2024 3 350 1 658,02 4 25 118,52 13/06/2024 5 371 1 758,54 4 363 1 724,25 14/06/2024 12 2501 11 488,34 1 1 4,7 17/06/2024 2 68 301,88 5 306 1 353,07 18/06/2024 3 29 129,85 4 201 904,46 19/06/2024 6 826 3 738,15 5 1190 5 536,95 20/06/2024 5 227 1 005,34 2 26 115,79 21/06/2024 3 111 488,46 1 1 4,45 24/06/2024 4 626 2 684,98 1 1 4,34 25/06/2024 1 1 4,15 1 1 4,15 26/06/2024 1 1 4,17 3 53 217,89 27/06/2024 3 21 86,04 23 2589 10 469,66 28/06/2024 2 2 8,09 5 133 539,97 TOTAL 1 022 71 950 413 856,12 901 73 109 416 987,33

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, le groupe WINFARM est aujourd’hui le premier acteur français proposant aux marchés de l’agriculture, de l’élevage, du cheval et du paysage, un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions globales, uniques et intégrées, pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération.

Fort d’un un large catalogue de plus de 35 000 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 45 000 clients en Belgique et aux Pays-Bas.

Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com

Contacts :

WINFARM

investisseurs@winfarm-group.com



SEITOSEI.ACTIFIN



Communication financière

Benjamin LEHARI

+33 (0) 1 56 88 11 25

benjamin.lehari@seitosei-actifin.com



Relations presse financière

Jennifer JULLIA

+33 (0)1 56 88 11 19

jennifer.jullia@seitosei-actifin.com





