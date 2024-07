Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, lundi 15 juillet 2024 – 17h45

ARGAN parachève son parc logistique de 100 000 m² à Mâcon avec un nouveau site Aut0nom® de 31 000 m² pour U PROXIMITE FRANCE

En juin, c’est devant une centaine de convives, et en présence de Dominique Schelcher, PDG de la Coopérative U, qu’ARGAN et U PROXIMITE FRANCE ont officiellement inauguré le nouvel outil logistique de l’enseigne de distribution alimentaire. Cet entrepôt labélisé Aut0nom® vient compléter et achever le parc logistique ARGAN développé à St-Jean-sur-Veyle qui totalise désormais plus de 100 000 m² répartis sur trois sites, dont deux développés en moins d’un an.

De gauche à droite : M. Christophe Greffet (Président de la Communauté de Communes de La Veyle), M. Ronan Le Lan (Président du Directoire d’Argan), Mme Agnès Renoud-Lyat (Maire de St-Jean-sur-Veyle), Mme Karen Richard (Présidente de U Proximité France) and M. Dominique Schelcher (Président Directeur Général de la Coopérative U)

Source : ARGAN

Un outil de pointe dédié à la logistique alimentaire

C’est au terme d’un chantier de 12 mois que les équipes de U PROXIMITE France (UPF) ont pu prendre possession de leur nouvel outil logistique. Développé par ARGAN, il permet à la branche de la COOPERATIVE U (anciennement SYSTEME U) dédiée à l’exploitation des magasins alimentaires de proximité de livrer l’ensemble des magasins UPF de la moitié nord du pays.

L’entrepôt tri-température se compose de 20 000 m² en ambiant, d’une cellule en froid positif (+2/4 C°) de 7 500 m² et, enfin, d’une dernière en froid négatif (-25 C°) de 2 200 m². La logistique de l’ensemble des 22 000 références alimentaires proposées par les enseignes U EXPRESS et UTILE est assurée sur le site.

Un bloc bureaux en R+1 de 1 400 m² vient compléter l’ensemble. Il accueille une partie des 150 collaborateurs qui travaillent sur le site.

Quelques mois après la livraison d’un bâtiment Aut0nom® de 14 500 m² à BACK EUROP, ARGAN vient clôturer son projet de parc logistique de St-Jean-sur-Veyle désormais constitué de trois sites offrant plus de 100 000 m² de surfaces logistiques.

ARGAN et U PROXIMITE FRANCE sont mutuellement engagés dans le cadre d’un bail long-terme de 12 années fermes. Preuve de la volonté commune des deux sociétés de répondre aux plus hauts standards en matière de sobriété énergétique, le site est labélisé Aut0nom®. Une centrale photovoltaïque développant une puissance de 1 300 kWc a été installée en toiture. Elle est complétée par des batteries de stockage d’une capacité de 500 kWh. La chaleur émise par le système de production de froid est récupérée pour assurer le chauffage de l’entrepôt. L’ensemble de ces installations permet de réduire drastiquement les consommations et les émissions carbone de l’entrepôt. Le résiduel sera compensé par un programme de reforestation mené en France et soumis au Label Bas Carbone délivré par l’Etat.

Saint-Jean-sur-Veyle, un emplacement de choix au cœur de la dorsale logistique française

Ronan Le Lan, Président du Directoire d’ARGAN commente : « Moins de 24 mois se sont écoulés depuis la signature de la promesse sur le foncier de St-Jean-sur-Veyle et la livraison du dernier bâtiment du parc logistique. La commercialisation a été assurée en un temps record ! C’est la preuve de l’attrait et de la pertinence de cette localisation pour le développement d’activités de logistique et de transport. ARGAN poursuit ainsi son développement en ciblant les marchés de report de grandes agglomérations souvent saturées. Nous remercions l’ensemble de nos partenaires, notamment GSE, le cabinet A26 et ARTHUR LOYD, ainsi que la Communauté de Communes de La Veyle qui a joué un rôle moteur dans la bonne exécution de l’opération. Nous espérons que ces succès en appelleront d’autres pour ARGAN sur la région de Mâcon ».

Calendrier financier 2024 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

24 juillet : Résultats semestriels 2024

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024

Calendrier financier 2025 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

3 janvier : Chiffre d’affaires annuel 2024

16 janvier : Résultats annuels 2024

20 mars : Assemblée Générale 2025





Pièce jointe