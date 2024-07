WithSecure Oyj, Puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2024, 16.7.2024 klo 8.00

WithSecuren puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2024: Jatkuva vuosilaskutus kehittyy suotuisasti, konsultoinnin suoritus paranee

Keskeiset tapahtumat huhti–kesäkuussa 2024 ("toinen neljännes")

Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja palvelujen 1 jatkuva vuosilaskutus (Annual Recurring Revenue, ARR) 2 kasvoi 13 % ja oli 82,5 miljoonaa euroa (73,3 milj. eur)

jatkuva vuosilaskutus (Annual Recurring Revenue, ARR) kasvoi 13 % ja oli 82,5 miljoonaa euroa (73,3 milj. eur) Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja palvelujen jatkuva vuosilaskutus kasvoi 2 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna

Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja palvelujen asiakaspito oli 103 %

Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja palvelujen liikevaihto kasvoi 10 % ja oli 20,5 miljoonaa euroa (18,7 milj. eur)

Cloud Protection for Salesforce (CPSF) -tuotteen ARR kasvoi 5 % ja oli 9,1 miljoonaa euroa (8,6 milj. eur)

CPSF-tuotteen asiakaspito oli 88 %

CPSF-tuotteen liikevaihto laski 2 % ja oli 2,2 miljoonaa euroa (2,2 milj. eur)

Kyberturvakonsultoinnin liikevaihto kasvoi 12 % ja oli 8,5 miljoonaa euroa (7,5 milj. eur)

Oikaistu käyttökate segmenteittäin oli Elements-yhtiö -0,5 miljoonaa euroa (-5,1 milj. eur); CPSF -0,4 miljoonaa euroa (-1,4 milj. eur) ja Kyberturvakonsultointi -0,3 miljoonaa euroa (-1,4 milj. eur)

WithSecuren oikaistu käyttökate oli -1,1 miljoonaa euroa (-7,9 milj. eur)

Oikaistun käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,5 miljoonaa euroa (-1,4 milj. eur). Tästä noin -0,3 miljoonaa euroa liittyy strategisiin projekteihin, -0,5 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyihin ja +0,3 miljoonaa euroa aiemmin myydyn liiketoiminnan ehdollisen kauppahinnan arvostukseen.

Sisältää pilvipohjaiset Elements-ohjelmistotuotteet ja palvelut sekä hallinnoidut palvelut Pilvipohjaisten tuotteiden jatkuva vuosilaskutus lasketaan kertomalla vuosineljänneksen viimeisen kuukauden toistuva kuukausilaskutus kahdellatoista. Toistuva kuukausilaskutus sisältää kuukauden aikana kirjatut tulot, lukuun ottamatta kertaluonteisia tuloja

Keskeiset tapahtumat tammi–kesäkuussa 2024 (”ensimmäinen vuosipuolisko”)

Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja palvelujen liikevaihto kasvoi 10% ja oli 41,1 miljoonaa euroa (37,4 milj. eur)

CPSF-tuotteen liikevaihto laski 1 % ja oli 4,2 miljoonaa euroa (4,3 milj. eur)

Kyberturvakonsultoinnin liikevaihto kasvoi 4 % ja oli 16,1 miljoonaa euroa (15,5 milj. eur)

Oikaistu käyttökate segmenteittäin oli Elements-yhtiö 0,5 miljoonaa euroa (-9,4 milj. eur); CPSF -0,8 miljoonaa euroa (-2,6 milj. eur) ja Kyberturvakonsultointi -0,8 miljoonaa euroa (-2,1 milj. eur)

WithSecuren oikaistu käyttökate oli -1,1 miljoonaa euroa (-14,1 milj. eur)

Oikaistun käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,5 miljoonaa euroa (-3,2 milj. eur). Tästä noin -1,0 miljoonaa euroa liittyy strategisiin projekteihin, +0,0 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyvarauksien purkuihin ja +0,6 miljoonaa euroa aiemmin myydyn liiketoiminnan ehdollisen kauppahinnan arvostukseen.

Näkymät vuodelle 2024 (ennallaan)

Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen toistuva vuosilaskutus (Annual recurring revenue, ARR) kasvaa 10–20 % edellisestä vuodesta. Vuoden 2023 lopun pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen ARR oli 78,4 miljoonaa euroa.

Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen liikevaihto kasvaa 10–16 % edellisestä vuodesta. Edellisen vuoden Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen liikevaihto oli 76,1 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihto kasvaa 6–12 % edellisestä vuodesta. Koko konsernin edellisen vuoden liikevaihto oli 142,8 miljoonaa euroa.

Koko vuoden 2024 oikaistu käyttökate on positiivinen.



Tämän osavuosikatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jollei toisin mainita. Katsauksessa esitetyt prosenttiosuudet ja tunnusluvut voivat sisältää pyöristyseroja, joten ne eivät välttämättä vastaa täsmällisesti esitettyjä kokonaissummia.

Toimitusjohtaja Antti Koskela

Vuoden 2024 toisella neljänneksellä WithSecuren pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja palvelujen jatkuva vuosilaskutus (ARR) kasvoi 13 % ja oli 82,5 miljoonaa euroa (73,3 milj. eur). Vastaavien tuotteiden liikevaihto kasvoi 10 % ja oli 20,5 miljoonaa euroa (18,7 milj. eur). Kasvua tuottivat Elements-ohjelmistotuotteet, kun taas hallinnoitujen palvelujen liikevaihto oli hieman edellistä vuotta alempi. Strategian mukaisesti hallinnoitujen palvelujen (MDR) Countercept-tuotteen uusmyynti keskittyy keskisuuriin asiakkaisiin. Uusien asiakkaiden tuoma liikevaihto ei vielä kokonaan korvannut aiemmin poistuneiden suurempien asiakkaiden liikevaihtoa.

Liikevaihdon kasvu jatkui muilla päämarkkina-alueilla, mutta Japanin ja Ison-Britannian liikevaihto oli edellistä vuotta alempi. Japanin liikevaihtoon vaikutti valuuttakurssin epäsuotuisa kehitys. Ison-Britannian liikevaihtoon ovat vaikuttaneet suorien Countercept-asiakkuuksien menetykset. Liikevaihdon kasvu oli vahvinta Ranskassa ja saksankielisen Euroopan maissa.

WithSecuren vuoden tärkein markkinointitapahtuma SPHERE järjestettiin kolmannen kerran. Tapahtumassa julkaistiin useita uusia tuotteita, joista merkittävin oli kyberuhkille altistumisen hallinta (Exposure Management). Sen ensimmäiset asiakassopimukset tehtiin kesäkuussa. WithSecure Exposure Management tarjoaa partnereille ja loppuasiakkaille uusia mahdollisuuksia siirtyä reaktiivisesta proaktiiviseen kyberturvaan.

Elements-yhtiö -segmentin oikaistu käyttökate oli -0,5 miljoonaa euroa (-5,1 milj. eur). Toisen vuosineljänneksen kustannukset ylittivät tavanomaisen tason, pääasiassa SPHERE 24 -tapahtuman aiheuttamien n. 1,2 miljoonan euron kustannusten vuoksi.

Kesäkuussa WithSecure myi ulkopuoliselle toimijalle nykyisen strategian ulkopuolelle jäävän, ohjelmiston ja palveluja yhdistävän liiketoiminnan. Divestoinnin toteutuminen vaatii viranomaishyväksynnän, ja sen oletetaan tapahtuvan vuoden 2024 toisen vuosipuoliskon aikana. Olemme iloisia siitä, että tuote saa uuden omistajan, joka jatkaa sen kehittämistä yhdessä kaupan mukana siirtyvän 10 hengen ammattilaistiimin kanssa.

Cloud Protection for Salesforce -tuotteen (CPSF) jatkuva vuosilaskutus kasvoi 5 % ja oli 9,1 miljoonaa euroa (8,6 milj. eur). CPSF:n liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla 2,2 miljoonaa euroa (2,2 milj. eur). Tuotteen tilauskanta kehittyy hyvin ja oletamme sen vaikuttavan positiivisesti myös liikevaihtoon jatkossa.

Kyberturvakonsultointi kehittyi positiivisesti. Konsultoinnin liikevaihto kasvoi 12 % ja oli 8,5 miljoonaa euroa (7,5 milj. eur). Konsultoinnin oikaistu käyttökate oli -0,3 miljoonaa euroa (-1,4 milj. eur).

Molemmat näistä liiketoiminnoista ovat strategisen tarkastelun kohteena, kuten ilmoitimme lokakuussa 2023. Pääpaino on ollut niiden operatiivisen itsenäisyyden lisäämisessä. WithSecure tulee tiedottamaan lisää strategisten tarkastelujen etenemisestä viimeistään vuoden 2024 kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Minut nimitettiin WithSecuren toimitusjohtajaksi 1.7.2024 alkaen. Otan uuden tehtävän vastaan sekä nöyränä että erittäin innostuneena. WithSecure on yhtiö, jolla on maailmanluokan tutkimus- ja kehitystoimintaa, poikkeuksellinen teknologinen perusta, ainutlaatuinen tuotteiden ja palvelujen tarjooma sekä etevistä henkilöistä koostuva tiimi tukemassa kasvuamme tulevaisuudessa. Toukokuisessa SPHERE-tapahtumassamme minulla oli erinomainen tilaisuus tavata henkilökohtaisesti useita partnereita, jotka ovat olennainen osa yhtiömme menestystä.

Taloudellinen kehitys

miljoonaa euroa 4-6/2024 4-6/2023 Muutos % 1-6/2024 1-6/2023 Muutos % 1-12/2023 Liikevaihto 36,8 34,8 6% 73,1 70,1 4% 142,8 Bruttokate 26,5 24,0 10% 52,1 48,4 8% 100,2 % liikevaihdosta 71,9 % 68,9 % 71,4 % 69,1 % 70,2 % Liiketoiminnan muut tuotot1 0,5 0,4 17% 0,9 0,8 9% 1,4 Liiketoiminnan kulut1 -28,1 -32,0 12% -54,2 -63,3 14% -117,7 Myynti ja markkinointi -15,8 -19,9 21% -29,3 -37,3 21% -68,1 Tutkimus ja tuotekehitys -8,9 -9,2 3% -18,1 -20,9 14% -36,3 Hallinto -3,4 -2,9 -17% -6,8 -5,1 34% -13,3 Oikaistu käyttökate2 -1,1 -7,9 86% -1,1 -14,1 92% -16,1 % liikevaihdosta -3,1 % -22,6 % -1,5 % -20,1 % -11,3 % Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (IAC) Muut erät -0,3 -0,2 -116% -1,0 -0,3 -239% -1,4 Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut -0,5 0,3 -285% 0,0 -4,3 99% -8,9 Liiketoimintojen myynnit 0,3 1,3 -80% 0,6 1,4 -60% 1,4 Käyttökate -1,7 -6,4 74% -1,6 -17,2 91% -25,1 % liikevaihdosta -4,6 % -18,5 % -2,2 % -24,6 % -17,6 % Poistot ja arvonalentumiset ilman yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja3 -2,4 -2,5 4% -4,8 -5,1 5% -10,2 Arvonalentuminen -6,2 Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot -0,6 -0,6 1% -1,2 -1,2 2% -2,4 Liikevoitto -4,7 -9,6 51% -7,6 -23,5 68% -43,9 % liikevaihdosta -12,8 % -27,5 % -10,4 % -33,6 % -30,7 % Oikaistu liikevoitto2 -3,5 -10,4 66% -5,9 -19,1 69% -26,3 % liikevaihdosta -9,6 % -29,8 % -8,1 % -27,3 % -18,4 %

Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä poistot ja arvonalentumiset. Vuonna 2023 pois lukien myös F-Securelle TSA-sopimuksen nojalla tuotettujen palvelujen kustannukset ja vastaavat TSA-palveluista veloitetut tulot. Oikaisut ovat tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät yritysostoihin, integraatiokuluihin, uudelleenjärjestelyyn, liiketoimintojen myynnistä saatuihin voittoihin ja tappioihin sekä muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaistujen kulujen erittely löytyy taulukko-osan liitteestä 6 (Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys). Aineettomien hyödykkeiden poistot liiketoimintojen yhdistämisestä (yrityshankinnoissa hankintamenon allokoinnista syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot).

miljoonaa euroa 4-6/2024 4-6/2023 Muutos % 1-6/2024 1-6/2023 Muutos % 1-12/2023 Osakekohtainen tulos (euroa)1 -0,02 -0,04 47% -0,03 -0,10 68% -0,23 Saadut ennakot 69,3 69,2 0% 66,9 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -2,6 -8,2 68% -5,1 -13,5 62% -19,9 Rahavarat 25,7 28,8 -11% 36,6 Sijoitetun pääoman tuotto, % -14,2 % -23,9 % 40% -10,6 % -29,7 % 64% -30,5 % Omavaraisuusaste, % 75,6 % 79,0 % -4% 73,3 % Nettovelkaantumisaste, % -12,4 % -28,1 % 56% -22,2 % Henkilöstö, kauden lopussa 993 1 195 -17% 1 087

Perustuen tilikauden keskimääräiseen ulkona olevien osakkeiden lukumäärään 175 955 491 (1–6/2024). Osakekohtainen tulos vertailukausille on laskettu uudestaan käyttäen keskimääräistä painotettua osakemäärää osakeantien jälkeen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

1.7.2024 WithSecure vastaanotti uudet pääkonttorina toimivat tilat Wood City-puukorttelissa, Helsingissä. Vuokrasopimuksen vaikutuksesta WithSecure kirjasi taseelleen noin 13 miljoonan euron käyttöoikeusomaisuuserän ja 13 miljoonan euron vuokrasopimusvelan. Osa tiloista on alivuokrattu.

Lisätietoa

Tämä tiedote on tiivistelmä WithSecure Oyj:n puolivuosikatsauksesta 1.1. – 30.6. 2024.

