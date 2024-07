Nanterre, le 16 juillet 2024

VINCI remporte un contrat pour un site sidérurgique à l’hydrogène vert en Allemagne

Travaux de tuyauterie et mécanique industrielles

3,5 millions de tonnes d’émissions de CO 2 évitées chaque année

évitées chaque année Contrat d’une valeur de 74 millions d’euros

Cobra IS, filiale du groupe VINCI, a été retenu par SMS Group GmbH pour réaliser des travaux d’une partie du complexe industriel de l’aciériste Thyssenkrupp Steel Europe à Duisbourg en Allemagne.

Ces travaux s’élèvent à 74 millions d’euros.

Doté d’une capacité de production annuelle de 2,5 millions de tonnes de minerai de fer préréduit, c’est le premier site en Allemagne conçu pour fonctionner exclusivement à l’hydrogène vert.

Ce projet marque ainsi une étape majeure dans la transition d’une industrie à très forte empreinte carbone vers des technologies écologiquement responsables. Il évitera chaque année jusqu’à 3,5 millions de tonnes d’émissions de CO 2 .

