Sommarhälsning från Ulf Rask och Göran Folkesson, för Clean Motion AB

Jonsered, Sverige – 2024-07-16



Kära aktieägare, partners och intressenter,

Jag vill ta tillfället i akt att uppdatera er om den senaste utvecklingen inom Clean Motion AB och vår resa framåt. Sedan jag tillträdde som tillförordnad VD för några veckor sedan har vårt fokus varit helt inriktat på EVIG. Första dagen på jobbet fick vi äntligen officiellt EU-typgodkännande för EVIG. Denna milstolpe möjliggör försäljning och användning av EVIG i hela Europa i en tid med mycket snabbt växande efterfrågan på hållbara transportlösningar. Avtrycket vi kan göra i Europa kommer även att leda vidare till nya marknader och möjligheter, och vi är bättre rustade än någonsin.

Jag ser fantastiska möjligheter för EVIG. Just nu håller de 9 första typgodkända fordonen på att färdigställas med högsta möjliga kvalitet. Kraven för typgodkännande var i delar utmanande och krävde vissa komponentuppdateringar sent i processen. Vårt team har arbetat intensivt under maj och juni och på kort tid lyckats få dessa komponenter integrerade i vårt leveransflöde och produktionssystem.

De första fordonen ska under augusti nå kunder med hög skalbarhet, i första hand i Europa men även i Israel och Sydkorea. Samtidigt pågår beställning av komponenter för en första serieproduktion om 20 fordon med produktionsstart i september, för att under följande månader gradvis öka månadstakten till 50 fordon, vilket leder till en årskapacitet för 2025 om 600 fordon. Att starta upp industriell produktion i den här omfattningen är kapitalintensivt till sin natur, därav vår planerade företrädesemission.

Bruttomarginalerna för EVIG är dock väldigt goda. Även om vi inte ger några framåtriktade prognoser, så kan jag avslöja att mitt personliga resultatmål är positivt EBITDA för fjärde kvartalet och positivt EBIT för första kvartalet nästa år. Min ambition är givetvis att uppfylla målen. Den starka inbyggda lönsamheten i fordonet innebär att vi redan vid ganska blygsamma volymer börjar generera positivt resultat vilket tillsammans med den planerade företrädesemissionen ger oss väldigt bra förutsättningar att växa bolaget under kommande år.

Göran Folkesson, styrelseordförande säger: ”I samband med den avbrutna affären med EVX Mobility Sweden AB, där due diligence-rapporten visade att det inte fanns finansiella eller marknadsmässiga förutsättningar för att gå vidare med affären, sade Sofia upp sig som VD och strax därefter lämnade Joel och Emma Rozada styrelsen. Det skapar naturligtvis en osäkerhet i marknaden, men jag är mycket glad att kunna meddela att Ulf har kommit in mycket snabbt i arbetet och att vi nu är i en situation där hela organisationen och styrelsen är fokuserade på att nå framgång med EVIG.”

Clean Motion är dedikerade till att leverera innovativa och hållbara lösningar för urban mobilitet, och vi är övertygade om att EVIG kommer att spela en central roll i att forma framtidens transportsektor.

Tack för ert förtroende och stöd! Tillsammans kommer vi att fortsätta arbeta mot våra mål och skapa en mer hållbar värld!

Med vänliga hälsningar,

Ulf Rask och Göran Folkesson

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Folkesson, styrelseordförande

Clean Motion AB

Tel: +46 735 320 273

Email: goran.folkesson@cleanmotion.se

Ulf Rask, tf. VD

Clean Motion AB

Tel: +46 708 788 930

Email: ulf.rask@cleanmotion.se

Om Clean Motion AB

Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer verkligt hållbara fordon för städer. Fordonen är närproducerade och baserade på energi- och resurseffektivitet, för att maximera införandet av elfordon globalt. Bolagets vision är att erbjuda stadsmobilitet-laddad med solenergi och erbjuder därför lätta elfordon med låg energiförbrukning för att möta 2000-talets urbana transportutmaningar.

Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.