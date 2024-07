VAISALA OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.7.2024 Vaisala Oyj: Omien osakkeiden hankinta 16.7.2024 Helsingin Pörssi Päivämäärä 16.7.2024 Pörssikauppa Osto Osakelaji VAIAS Osakemäärä 1,400 osaketta Keskihinta/ osake 39.9922 EUR Kokonaishinta 55,989.08 EUR Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 16.7.2024 tehtyjen kauppojen jälkeen: 149 999 kpl. Vaisala Oyj:n puolesta Nordea Pankki Oyj Janne Sarvikivi Sami Huttunen Lisätietoa Paula Liimatta Puh 09 8949 2020 ir@vaisala.com www.vaisala.fi















Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita lähes 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on yli 2 300 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.vaisala.fi

