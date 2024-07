MONTRÉAL, 17 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En plein cœur de l’été, alors que la plupart des enfants profitent des vacances, beaucoup de jeunes sont confrontés à l’insécurité alimentaire. Le congé estival prive de nombreux enfants du soutien habituellement offert par le réseau scolaire, exacerbant les besoins dans les organismes. Pour faire face à cette situation, Moisson Montréal lance sa campagne « La Faim des vacances ». Jusqu’au 31 juillet, l’objectif est de distribuer plus de 400 000 collations à plus de 4 000 enfants de 6 à 17 ans. L’initiative permettra de soutenir les dizaines d’organismes et banques alimentaires de l’Île de Montréal qui viennent en aide aux enfants d’âge scolaire. Chaque dollar compte et peut faire une différence : un dollar donné permet de distribuer deux collations à chaque enfant.



« L’an dernier, nous avons réussi à distribuer 300 000 collations. Cette année, devant une demande croissante, nous avons relevé notre objectif à 400 000 collations. Grâce à la générosité de nos donateurs ainsi qu’au soutien de nos partenaires, nous nous engageons à fournir le maximum de collations possibles », déclare Chantal Vézina, directrice générale de Moisson Montréal.

Un soin particulier a été apporté à la qualité des collations offertes, malgré les défis de conservation et de réfrigération auxquels certains organismes font face. Chaque enfant bénéficiera de collations comme de la compote de fruits, du jus, du fromage, du yogourt, du lait, des bananes, des concombres, du houmous, des biscuits à l’avoine, au Graham et lin ou bananes ainsi que des barres tendres.

Pourquoi donner à La Faim des vacances ?

1 $ donné = 2 collations distribuées

Plus de 4 000 enfants bénéficieront de collations pendant deux semaines

Plus de 400 000 collations seront distribuées

Moisson Montréal est la plus grande banque alimentaire au Canada et dessert près de 300 organismes

Le partenaire principal, Lassonde, s’engage pleinement dans cette campagne. L’entreprise apporte non seulement son soutien financier, mais fournit également des collations pour les enfants.

Pour faire un don à la campagne « La Faim des Vacances » ou en savoir plus sur cette initiative essentielle, nous vous invitons à visiter le site https://www.lafaimdesvacances.com.

À propos de Moisson Montréal

Moisson Montréal, fondée en 1984, souligne ses 40 ans cette année. L’organisation est la plus grande banque alimentaire au Canada. Sa mission est d’assurer un approvisionnement alimentaire optimal aux organismes communautaires montréalais œuvrant en sécurité alimentaire, tout en développant des solutions durables. Grâce à la générosité des donateurs, Moisson Montréal bénéficie d’un effet de levier remarquable : chaque dollar de don permet de redistribuer plus de 15 $ de nourriture. Annuellement, plus de 19 millions de kilogrammes de denrées sont distribués à près de 300 organismes. En agissant comme un pilier essentiel dans l’écosystème de l’aide alimentaire, Moisson Montréal favorise la collaboration et met en œuvre des initiatives concrètes pour réduire l’insécurité alimentaire. Avec son slogan « 40 ans et toujours tant à faire », Moisson Montréal souligne son engagement continu envers sa mission.

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec :

Éliane Larouche

Conseillère principale communications et affaires publiques

Moisson Montréal

514 701-4206

elarouche@moissonmontreal.org