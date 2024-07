Conduire pour guérir – Bunzl recueille plus de 1,9 million de dollars pour la recherche sur les tumeurs cérébrales pédiatriques

BURLINGTON, Ontario, 17 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bunzl Canada a annoncé qu’elle avait organisé son 24e tournoi de golf annuel Ripple of Hope pour soutenir le Arthur & Sonia Labatt Brain Tumour Research Centre de l’Hospital for Sick Children de Toronto.

Le 9 juillet, Bunzl Canada, ses partenaires fournisseurs et ses clients des secteurs du nettoyage et de l’hygiène, de la sécurité, de l’industrie et de l’épicerie/du commerce de détail/des processeurs se sont réunis au Greystone Golf Club à Milton, en Ontario. Les participants ont passé une journée de golf sur le thème de la fiesta, tout en collectant des fonds et en sensibilisant le public aux initiatives de recherche avancée sur les tumeurs cérébrales pédiatriques de Toronto SickKids.

Au cours des deux dernières décennies, Bunzl Canada et ses partisans ont recueilli plus de 1,81 million de dollars pour financer le travail révolutionnaire de l’hôpital SickKids dans la lutte contre les maladies neurochirurgicales pédiatriques qui mettent la vie en danger. Cette année, le 24e tournoi annuel a dépassé les 100 000 dollars de dons.

Reconnue comme le plus grand centre de recherche sur les tumeurs cérébrales au monde, l’équipe de l’hôpital SickKids de Toronto, dirigée par le Dr James Rutka, a permis la découverte et le développement de la technologie des ultrasons focalisés guidés par IRM pour traiter les enfants atteints de tumeurs cérébrales. Cette avancée révolutionnaire offre un moyen moins intrusif d’administrer une chimiothérapie ciblée à une tumeur cérébrale pédiatrique agressive et terminale de type gliome intrinsèque diffus du pont (DIPG).

Depuis le dernier événement annuel de collecte de fonds, le Dr Rutka et son équipe, en partenariat avec le Sunnybrook Health Sciences Centre, ont reçu l’autorisation de procéder à un premier essai clinique mondial avec la nouvelle technologie guidée par IRM. Ils ont récemment ouvert l’essai à leurs collègues des États-Unis.

« Tous les centres inscrivent actuellement des patients à cette étude. Quatre patients ont été traités et chacun d’entre eux a suivi son traitement sans problème, sans effet secondaire, sans difficulté et sans complication, » a déclaré le Dr Rutka. « Il s’agit d’une étude de sécurité et de faisabilité, ce qui signifie que nous déterminons si l’ouverture de la barrière hémato-encéphalique à l’aide d’ultrasons focalisés guidés par IRM est sûre, et nous avons déjà prouvé qu’elle l’est. »

Vidéo : Bunzl Canada | SickKids proving MRgFUS safe in treatment of brain tumours

La technologie des ultrasons focalisés guidés par IRM permet aux médecins de franchir la barrière hémato-encéphalique et de cibler directement les tumeurs agressives du tronc cérébral. Le Dr Rutka et l’équipe de recherche de l’hôpital SickKids de Toronto prévoient d’utiliser une thérapie basée sur l’immunité pour obtenir des effets à plus long terme de la thérapie.

« Nous savons que l’impact de ces agents [par le biais d’une thérapie immunitaire] sera plus long après chaque administration de médicament qu’une chimiothérapie unique, » a déclaré le Dr Rutka.

« Les Canadiens devraient être fiers que nous offrions pour la première fois au monde cette possibilité aux enfants atteints de cette maladie dévastatrice, » a déclaré le Dr Rutka. « La technologie a été financée par le tournoi de golf Bunzl, et nous constatons aujourd’hui un impact tangible sur la manière dont nous pouvons aborder cette maladie dévastatrice. »

« Nous tenons à remercier tous nos clients et fournisseurs pour leur contribution à cette recherche qui permet de sauver des vies, » a déclaré John Howlett, président de Bunzl Canada. « Le Dr Rutka et son équipe à l’hôpital SickKids continuent de mettre au point des traitements révolutionnaires pour les enfants qui luttent contre cette maladie dévastatrice, et nous sommes ravis de continuer à les soutenir dans leur travail si important. »

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. (bunzlcanada.ca) fournit les produits et équipements de nettoyage et d’hygiène, les emballages alimentaires et de vente au détail, les produits de sécurité et les fournitures d’emballage industriel qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes de fonctionner de manière optimale, chaque jour. La société apporte à ses clients l’avantage d’un approvisionnement mondial, d’une innovation de produits et d’une présence nationale, combinés à un service local réactif et à une expertise approfondie de la catégorie. Bunzl Canada, Inc. est une division de Bunzl Distribution USA, LLC.

À propos de Bunzl Distribution

Bunzl Distribution USA, LLC (bunzldistribution.com), dont le siège se trouve à St. Louis (Mo), est la plus grande division de Bunzl plc, un groupe international de distribution et d’externalisation basé à Londres. Avec plus de 100 centres de distribution aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans les Caraïbes, Bunzl fournit une large gamme de produits aux entreprises de transformation alimentaire, aux supermarchés, aux détaillants, aux magasins de proximité et à d’autres utilisateurs.

Demandes de renseignements des médias

Margo Hunnisett

Vice-présidente, Marketing et communications

Bunzl Canada Inc.

margo.hunnisett@bunzlcanada.ca

(905) 630-3749

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/53e57db6-0691-4ad4-8310-4ffa54ebdbde

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bf294067-1db1-4cb9-b977-d453557a6724