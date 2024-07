Andan Foundation宣布与麻省理工学院MIT Solve合作设立难民包容创新奖（Award for Innovation in Refugee Inclusion）

苏黎世,瑞士, July 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 总部位于瑞士的非营利人道主义组织 Andan Foundation 与麻省理工学院(MIT) MIT Solve 合作,荣幸地宣布今年的Andan难民包容创新奖开始接受提名,该奖项旨在促进难民在经济、金融和政治方面融入其接纳社区的解决方案。



Andan难民包容创新奖提供5万美元奖金,主办方每年将该奖项颁发给在应对难民需求和挑战方面最有潜力的解决方案,旨在支持创新方法,帮助流离失所者的融合、赋权和可持续发展。

MIT Solve面向世界各地公开征集有效应最紧迫全球挑战的卓越和多样化解决方案。 获选的创新者得到麻省理工学院及其支持者社区的支持,以扩大影响力并推动持续变革。

促进创新解决方案的联合倡议

Andan Foundation正在寻求侧重以下方面的解决方案:

经济包容与生计: 发展科技和商业模式,为难民和流离失所者创造可持续的经济机会。

普惠金融: 寻求解决方案,为获得服务不足的社区提供其负担得起的金融服务,促进经济发展。

政治包容:寻求解决方案,通过解决选民压制和缺乏代表的问题,为边缘化社区赋权。



获奖者名单将于2024年9月23日在纽约市联合国大会周(UN General Assembly Week)期间举办的Solve挑战赛决赛上公布。

编者按

Andan Foundation介绍

Andan Foundation是瑞士一家非营利人道主义基金会,由 Christian Kaelin 博士创立 。 基金会由瑞士联邦基金监督管理局(Swiss Federal Authority for the Supervision of Foundations)监管,并由BDO进行年度审计。

Andan基金会领导私营部门的倡议,为因战争、内部冲突和气候变化而背井离乡的家庭提供支持。 基金会寻求并制定创新、可持续的解决方案,推动难民自力更生,增强适应能力,并促进他们融入新的国家/地区。 Andan基金会的工作重点是那些能为难民和欢迎他们的社区带来更多经济、金融和政治机会的项目。 基金会促进并推动私营部门与联合国机构、各国政府、非政府组织,以及关注难民和移民问题的学术机构建立合作关系。

Andan.org

MIT Solve介绍

MIT Solve是麻省理工学院提出的一项倡议,旨在通过创新和创业来应对全球挑战。 MIT Solve于2015年创立,每年举办挑战赛,吸引来自世界各地的多样化的技术驱动型解决方案。 该倡议的重点是可持续发展、教育、健康和经济繁荣等紧迫议题。 MIT Solve通过包容性的方式,为社会企业家提供资金和指导,并协助他们与有影响力的合作伙伴建立联系。 这种独特的模式孕育出可扩展的解决方案,有助于实现变革的想法,为全球获得服务不足的社区带来切实的效益。

solve.mit.edu

媒体联系方式

如需了解更多信息,请联系:

