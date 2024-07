Andan Foundation 宣佈與麻省理工學院 MIT Solve 聯辦的難民包容創新獎（Award for Innovation in Refugee Inclusion）現接受提名

蘇黎世,瑞士, July 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 總部位於瑞士的非牟利人道主義組織 Andan Foundation 與麻省理工學院(MIT)的 MIT Solve 合作,欣然宣佈今年的 Andan 難民包容創新獎開始接受提名,該獎項旨在推廣能夠令收容難民的社區在經濟、金融和政治方面更具包容性的解決方案。



Andan 難民包容創新獎提供 5 萬美元獎金,主辦方每年將這個獎項頒發給在應對難民需求和挑戰方面最有發展潛力的解決方案,旨透過支援創新方法協助流離失所的人士,促進融合、賦權和可持續發展。

MIT Solve 面向世界各地的人士,公開徵集有效應對最緊迫的全球挑戰的多元化卓越解決方案。 獲選的創新者得到麻省理工學院及其支持者社群的支援,以擴大影響力並推動長期變革。

促進創新解決方案面世的聯合倡議

Andan Foundation 正在尋求側重以下方面的解決方案:

經濟包容與生計: 發展科技和商業模式,為難民和流離失所的人士創造可持續的謀生機會。

普惠金融: 尋求解決方案,為無法獲得足夠資源的社群提供可負擔的金融服務,並促進經濟發展。

政治包容:尋求解決方案,透過解決選民壓制和缺乏代表性的問題,賦權邊緣化社群。



得獎者名單將於 2024 年 9 月 23 日在紐約市聯合國大會週(UN General Assembly Week)期間舉辦的 Solve 挑戰賽決賽上公佈。

Andan Foundation 是位於瑞士的非牟利人道主義基金會,由 Christian Kaelin 博士 創立。 基金會由瑞士聯邦基金監督管理局(Swiss Federal Authority for the Supervision of Foundations)監管,每年由 BDO 負責審計。

Andan 領導私營機構的倡議,以支援因戰爭、國內衝突和氣候變化而逃離家園的家庭。 基金會確立和開發創新、可持續的解決方案,促進難民的自力更生,提高他們的復原力,並促進他們融入新的國家。 Andan 優先考慮的項目是為難民人口和歡迎他們的社群而擴大經濟、金融和政治機會的計劃。 Andan 促進和推動私營機構與聯合國機構、政府、非牟利組織、關注難民和移民的學術機構之間的夥伴關係。

MIT Solve 是麻省理工學院提出的一項倡議,旨在透過創新和創業來應對全球挑戰。 MIT Solve 於 2015 年面世,這個組織每年舉辦挑戰賽,吸引來自世界各地的人士提出多樣化的科技驅動型解決方案。 該倡議的重點是可持續發展、教育、健康和經濟繁榮等緊迫議題。 MIT Solve 透過包容性的工作方法,為社會企業家提供資金和指導,並協助他們與有影響力的合作夥伴建立聯繫。 這種獨特的模式孕育出可擴展的解決方案,有助實現變革的想法,切實影響無法獲得足夠資源的全球社群。

