Nicox : Résumé financier du deuxième trimestre 2024

Le chiffre d’affaires du groupe Nicox s’élève à 1,6 millions d'euros (chiffre d’affaires net 1 de 1,0 million d’euros) pour le deuxième trimestre 2024

Le Groupe Nicox dispose de 7,8 millions d’euros de trésorerie au 30 juin 2024, ce qui finance la Société à minima jusqu’à février 2025 18 juillet 2024 – publication à 7H30



Sophia Antipolis, France



Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, publie aujourd’hui le chiffre d’affaires et la position de trésorerie de Nicox SA et de ses filiales (le « Groupe Nicox ») pour le deuxième trimestre 2024 et fourni une mise à jour sur ses activités clés.







« Nicox a maintenu sa dynamique de progrès au deuxième trimestre 2024, avec une levée de fonds réussie de 3,3 millions d’euros. Ce financement vient compléter les 3,0 millions d’euros de paiement initial reçu de notre partenaire KOWA en vertu de l’accord de licence pour le NCX 470 signé en février pour le Japon. Bénéficiant du soutien de notre partenaire chinois de longue date, Ocumension Therapeutics, désormais actionnaire principal de Nicox, la levée de fonds permet de financer la poursuite du développement de NCX 470 et étend notre trésorerie. Nicox dispose désormais d’une structure allégée axée sur NCX 470 et sur la finalisation de l’essai clinique de phase 3 Denali. Cet essai qui progresse comme anticipé, présente près de 95% des patients randomisés à ce jour et confirme que les premiers résultats sont toujours attendus au second semestre 2025. Notre situation financière renforcée nous permet de continuer à explorer des options stratégiques pour Nicox et de poursuivre les discussions de développement d’affaires concernant NCX 470 et d’autres candidats-médicaments. » a déclaré Gavin Spencer, Directeur général de Nicox. « Nous poursuivons notre dynamique de progrès en ce troisième trimestre 2024 avec la nomination de nos nouveaux administrateurs, Damian Marron, qui a été nommé Président du Conseil d’administration, et Marc Le Bozec. Tous deux apportent des expertises précieuses et complémentaires dans le contexte de nos discussions stratégiques. »







Chiffre d’affaires et position de trésorerie pour le Groupe Nicox pour le deuxième trimestre 2024







Le chiffre d’affaires du Groupe Nicox s’élève à 1,6 millions d’euros (chiffre d’affaires net 1 de 1,0 million d’euros, entièrement composé de redevances nettes) pour le deuxième trimestre 2024 contre 1,4 millions d’euros (chiffre d’affaires net 1 de 0,9 million d’euros, entièrement composé de redevances nettes) pour le deuxième trimestre 2023;

Au 30 juin 2024, le Groupe Nicox avait une dette financière de 20,5 millions d’euros (entièrement due par Nicox SA), composée de 19,4 millions d’euros sous forme d’un accord de financement obligataire avec Kreos Capital (une filiale de BlackRock), et d’un crédit de 1,1 millions d’euros garanti par l’État français, accordé dans le contexte de la pandémie de COVID-19.



La Société estime qu’elle est financée à minima jusqu’à février 2025, en se concentrant exclusivement sur le développement de NCX 470. Après le succès de son augmentation de capital achevée le 21 juin 2024, la Société continue d’évaluer toutes les options de financement non-dilutives et dilutives pour prolonger son horizon de trésorerie. En particulier, la Société poursuit activement plusieurs discussions de développement d’affaires, y compris la vente ou la licence de certains actifs, et explore de multiples autres options stratégiques qui pourraient faciliter le développement et la commercialisation de ses candidats-médicaments.







Mise à jour Corporate







Damian Marron, leader expérimenté en biotechnologie, a été nommé Président du Conseil d’administration de Nicox le 15 juillet, où il a également été rejoint par l’entrepreneur en sciences de la vie, Marc Le Bozec comme administrateur. Ces nominations font suite aux départs de Jean-François Labbé, ancien Président du conseil d’administration et de Les Kaplan, administrateur. Le Conseil d’administration inclut également Michele Garufi et Gavin Spencer comme administrateurs.



Dans le cadre de la réduction des coûts précédemment annoncé, la Société a entamé une procédure de liquidation de sa filiale italienne, Nicox Research Institute.



La Société a levé 3,3 millions d’euros de produit brut lors d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, qui s’est achevée le 21 juin 2024, à un prix de souscription de 0,25 euros.



A la suite de la clôture de l’augmentation de capital, et conformément à la restructuration de la dette annoncée le 28 février 2024, la partie convertible de la dette principale de la Société, s’élevant à 3,3 millions d’euros, a été ajustée à un prix de conversion de 0,25 euros.



Principales étapes à venir







Approbation et lancement de ZERVIATE en Chine par le partenaire de Nicox, Ocumension Therapeutics : prévu en 2024.



Essai clinique de phase 3b Whistler, initié en décembre 2023, étudiant le double mécanisme d’action (oxyde nitrique et analogue de prostaglandines) de NCX 470 (bimatoprost grenod) dans la réduction de la PIO2 : les résultats sont actuellement attendus au premier trimestre 2025.



Essai clinique de phase 3 Denali évaluant le NCX 470 chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire : l’essai clinique Denali est randomisé à presque 95% et devrait générer les premiers résultats au second semestre 2025, sur la base des taux de recrutement actuels. L’achèvement du recrutement des patients aux Etats-Unis est prévu au 4e trimestre 2024.



La réalisation des étapes clés relatives à NCX 470 dépend de l’extension de l’horizon de trésorerie de la Société pour financer l’achèvement de ces activités.