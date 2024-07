Aspocompin puolivuosikatsaus 2024: Liikevaihto ja liiketulos laskivat toisella vuosineljänneksellä, saadut tilaukset kääntyivät kasvuun

Aspocomp Group Oyj, Puolivuosikatsaus, 18.7.2024 klo 9.00





TOINEN NELJÄNNES 2024 LYHYESTI





Liikevaihto 7,0 (9,5) miljoonaa euroa, laskua 26 %

Liiketulos -1,2 (0,4) miljoonaa euroa, -17,5 (4,2) % liikevaihdosta

Osakekohtainen tulos -0,19 (0,05) euroa

Liiketoiminnan rahavirta -1,1 (-0,6) miljoonaa euroa

Saadut tilaukset 6,6 (5,4) miljoonaa euroa, kasvua 22 %

Omavaraisuusaste 57,8 (67,9) %





TAMMI-KESÄKUU 2024 LYHYESTI





Liikevaihto 13,3 (18,4) miljoonaa euroa, laskua 28 %

Liiketulos -2,8 (0,7) miljoonaa euroa, -21,4 (4,0) % liikevaihdosta

Osakekohtainen tulos -0,44 (0,09) euroa

Liiketoiminnan rahavirta -3,1 (0,9) miljoonaa euroa

Saadut tilaukset 14,2 (19,1) miljoonaa euroa, laskua 26 %

Tilauskanta katsauskauden lopussa 11,3 (15,0) miljoonaa euroa, laskua 25 %

Omavaraisuusaste 57,8 (67,9) %





NÄKYMÄT VUODELLE 2024



Inflaatio- ja korkokehitys, talouden heikko kehitys, Venäjän hyökkäyssodasta ja Lähi-Idän tilanteesta heijastuvat epävarmuustekijät sekä globaalit kauppapoliittiset jännitteet vaikuttavat Aspocompin ja sen asiakkaiden toimintaympäristöön tilikaudella 2024. Yhtiö arvioi puolijohdemarkkinan kysynnän toipuvan vaiheittain vuoden 2024 ensimmäisestä vuosipuoliskosta alkaen, purkaen samalla arvoketjun eri osissa korkeiksi kasvaneita varastotasoja. Investointien piristyminen Aspocompin useissa asiakassegmenteissä edellyttää muun muassa kulutuskysynnän paranemista sekä korkotason taittumista. Aspocompin tuotteiden kysynnän odotetaan elpyvän asteittain vuoden 2024 aikana.



Aspocomp toistaa 14.3.2024 annetun taloudellisen ohjeistuksen. Aspocomp arvioi vuoden 2024 liikevaihdon kasvavan vuoden 2023 tasosta ja liiketuloksen paranevan vuoden 2023 tasosta. Aspocompin vuoden 2023 liikevaihto oli 32,3 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 1,7 miljoonaa euroa tappiollinen.





TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS



”Vuoden 2024 toisella neljänneksellä Aspocompin liikevaihto laski 26 prosenttia vertailukaudesta ja oli 7,0 miljoonaa euroa. Heikko kysyntä etenkin puolijohdeteollisuus- ja tietoliikenne-asiakassegmenteissä heijastuivat Aspocompin liikevaihtoon. Kysynnän asteittainen paraneminen on kuitenkin jo alkanut: Aspocompin tilauskanta alkoi kehittymään myönteisesti raportointijakson aikana ja osa asiakkaista on ilmoittanut aikaistavansa loppuvuoden ja vuoden 2025 tilauksiaan. Myös tuotannon laatuun liittyneet haasteet on pääosin ratkaistu.



Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentin liikevaihto kääntyi varovaiseen nousuun ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna ja globaalisti markkina on kasvanut alkuvuoden ajan jokaisena kuukautena edellisvuoteen verrattuna. Puolijohdealaa seuraavan Semiconductor Industry Associationin mukaan puolijohteiden myynti kasvoi globaalisti tammi-toukokuussa yli 19 prosenttia vuoden 2023 vertailukaudesta. Positiivinen kehitys on alkanut näkymään myös Aspocompin tilauskannassa ja tuotteiden kysynnässä loppuvuoden osalta. Kasvunäkymät puolijohdeteollisuudessa ovat edelleen vahvat.



Muista asiakassegmenteistä autoteollisuus kehittyi toisella vuosineljänneksellä parhaiten. Tietoliikenne-asiakassegmenttiä painoi edelleen loppuasiakkaiden heikko kysyntätilanne.



Ensimmäisellä vuosineljänneksellä käynnistetyt henkilöstön lomautukset päätettiin lopettaa, kun markkinatilanne ja Aspocompin tuotteiden kysyntä kääntyi kasvuun. Loppuvuoden kysyntäennusteen ja tilauskannan kasvaessa olemme aloittaneet rekrytoimaan lisää henkilökuntaa valmistautuaksemme tuotantokapasiteetin kasvattamiseen.



Toisen vuosineljänneksen liiketulos painui tappiolle ja oli -1,2 miljoonaa euroa. Liiketulosta heikensivät liikevaihdon lasku, tuotemiksin muutokset sekä vuoden 2023 lopulta jatkuneen prosessihäiriön aiheuttamat laadunvarmistukselliset lisätyöt. Henkilöstökuluja pystyttiin pienentämään lomautuksilla.



Inflaatio- ja korkokehitys, taloudellinen taantuma, Venäjän hyökkäyssodasta ja Lähi-idän tilanteesta heijastuvat epävarmuustekijät sekä globaalit kauppapoliittiset jännitteet vaikuttavat Aspocompin ja sen asiakkaiden toimintaympäristöön tilikaudella 2024. Aspocompin tuotteiden kysynnän odotetaan elpyvän asteittain vuoden 2024 aikana. Toistamme 14.3.2024 antamamme arvion, jonka mukaan Aspocompin vuoden 2024 liikevaihto kasvaa vuoden 2023 tasosta ja liiketulos paranee vuoden 2023 tasosta. Aspocompin vuoden 2023 liikevaihto oli 32,3 miljoonaa euroa ja liiketulos 1,7 miljoonaa euroa tappiollinen.



Aloitin Aspocompin johdossa hieman alle kaksi kuukautta sitten. Tavattuani asiakkaita, henkilökuntaa ja suurimpia osakkeenomistajia olen vaikuttunut siitä, miten vahva maine yhtiöllä on: asiakkaat tuntevat meidät etenkin kaikkein haastavimpien piirilevyratkaisujen osaajana. Olemme haluttu kumppani ja henkilökuntamme on sitoutunutta ja ammattitaitoista. Vaikean viime vuoden jälkeen Aspocomp on hyvin mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa. Yhtiön tulevaisuuden näkymät ovat valoisat ja valmistaudumme ottamaan osamme kasvavista markkinoista. Kysynnän elpyessä ja tilauskannan kasvaessa keskitymme loppuvuoden osalta vahvasti toimitusvarmuuden parantamiseen ja kapasiteetin nostamiseen tarvittaessa nopeastikin kysynnän edellyttämälle tasolle. Työtä on edessä vielä paljon, mutta näen yhtiössä merkittävää potentiaalia.”





LIIKEVAIHTO JA TULOS



Huhti-kesäkuu 2024

Toisen neljänneksen liikevaihto oli 7,0 (9,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 26 % vertailukaudesta. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti erityisesti puolijohdeteollisuus- ja tietoliikenneasiakassegmentin vaisu kysyntä.



Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentin toisen neljänneksen liikevaihto laski vertailukaudesta 61 %, ollen 1,4 (3,6) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin liikevaihto kääntyi raportointijakson aikana kuitenkin varovaiseen nousuun kysynnän lievän elpymisen takia.



Teollisuuselektroniikka-asiakassegmentin toisen neljänneksen liikevaihto laski 8 % vertailukaudesta, ollen 1,0 (1,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto kääntyi kuitenkin kasvuun alkuvuoteen verrattuna kysynnän lievän elpymisen takia.



Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentin toisen neljänneksen liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla, ollen 1,7 (1,7) miljoonaa euroa.



Autoteollisuus-asiakassegmentin toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 17 % vertailukaudesta, ollen 2,3 (1,9) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui loppuasiakkaiden kysynnän kasvusta.



Tietoliikenne-asiakassegmentin toisen neljänneksen liikevaihto laski 44 % vertailukaudesta, ollen 0,6 (1,1) miljoonaa euroa. Loppuasiakkaiden heikko kysyntätilanne rajoitti edelleen asiakassegmentin kasvua.



Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 60 (64) %. Maantieteellisesti liikevaihdosta 75 (84) % kertyi Euroopasta ja 25 (16) % muilta mantereilta.



Toisen neljänneksen liiketulos oli -1,2 (0,4) miljoonaa euroa. Liiketulos oli -17,5 (4,2) % liikevaihdosta. Liiketuloksen heikkenemiseen vaikuttivat vaisun kysynnän myötä laskenut liikevaihto ja heikentynyt tuotemiksi sekä vuoden 2023 lopulta jatkuneen tuotannon prosessihäiriön aiheuttamat laadunvarmistuksen lisäkustannukset. Henkilöstökuluja pystyttiin pienentämään lomautuksilla.



Nettorahoituskulut olivat 0,1 (0,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos -0,19 (0,05) euroa.





Tammi-kesäkuu 2024

Ensimmäisen puolivuotiskauden liikevaihto oli 13,3 (18,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 28 % tammi-kesäkuuhun 2023 verrattuna. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti erityisesti puolijohdeteollisuus- ja tietoliikennesegmentin vaisu kysyntä.



Puolijohdeteollisuuden liikevaihto laski 66 % ja oli 2,5 (7,3) miljoonaa euroa. Puolijohdesyklin hidastuminen ja arvoketjun korkeat varastotasot hidastivat edelleen kasvua.



Teollisuuselektroniikka-asiakassegmentin liikevaihto kasvoi 14 % ja oli 2,2 (1,9) miljoonaa euroa. Inflaatio sekä taantuman uhka hidastivat asiakkaiden investointeja.



Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentin liikevaihto kasvoi 7 % ja oli 3,3 (3,1) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin asiakaskontaktien määrä kasvoi, mutta tilaussyklit ovat pitkiä ja tulokset näkyvät viiveellä.



Autoteollisuus-asiakassegmentin liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 4,1 (3,9) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin myynti kääntyi kasvuun komponenttipulan helpottaessa ja kysynnän kääntyessä maltilliseen kasvuun.



Tietoliikenne-asiakassegmentin liikevaihto laski 43 % ja oli 1,3 (2,2) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin liikevaihdon lasku johtui loppuasiakkaiden heikosta kysyntätilanteesta.



Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 57 (60) prosenttia. Maantieteellisesti liikevaihdosta 79 (85) prosenttia kertyi Euroopasta ja 21 (15) prosenttia muilta mantereilta.



Ensimmäisen puolivuotiskauden liiketulos oli -2,8 (0,7) miljoonaa euroa. Liiketulos laski vertailukaudesta johtuen liikevaihdon laskusta sekä liikevaihdon painottumisesta katteeltaan matalampiin asiakassegmentteihin sekä vuoden 2023 lopulta jatkuneen tuotannon prosessihäiriön aiheuttamista laadunvarmistuksen lisäkustannuksista. Kannattavien pikatöiden osuus oli tavanomaista pienempi. Henkilöstökuluja pystyttiin pienentämään lomautusten avulla.



Liiketulos oli -21,4 (4,0) prosenttia liikevaihdosta.



Nettorahoituskulut olivat 0,1 (0,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli -0,44 (0,09) euroa.



Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 11,3 (15,0) miljoonaa euroa. Tilauskanta laski saatujen tilausten vähentymisen myötä. Tilauskannasta 11,3 miljoonaa euroa on ajoitettu toimitettaviksi tänä vuonna ja loput 0,0 miljoonaa euroa ensi vuonna.





KONSERNIN AVAINLUVUT 4-6/24 4-6/23 Muutos 1-6/24 1-6/23 Muutos Liikevaihto, M€ 7,0 9,5 -26 % 13,3 18,4 -28 % Käyttökate, M€ -0,8 0,9 -185 % -1,9 1,7 -209 % Liiketulos, M€ -1,2 0,4 -407 % -2,8 0,7 -485 % % liikevaihdosta -17 % 4 % -22 %-yks. -21 % 4 % -25 %-yks. Voitto/tappio ennen veroja, M€ -1,3 0,3 -493 % -3,0 0,6 -565 % % liikevaihdosta -19 % 4 % -22 %-yks. -22 % 3 % -26 %-yks. Katsauskauden voitto/tappio, M€ -1,3 0,3 -498 % -3,0 0,6 -569 % % liikevaihdosta -19 % 4 % -22 %-yks. -22 % 3 % -26 %-yks. Tulos / osake (EPS), € -0,19 0,05 -480 % -0,44 0,09 -589 % Saadut tilaukset 6,6 5,4 22 % 14,2 19,1 -26 % Tilauskanta 11,3 15,0 -25 % 11,3 15,0 -25 % Investoinnit, M€ 0,0 0,8 -95 % 0,2 1,1 -82 % % liikevaihdosta 1 % 8 % -7 %-yks. 2 % 6 % -5 %-yks. Rahavarat kauden lopussa 1,8 1,2 60 % 1,8 1,2 60 % Oma pääoma / osake, € 2,30 3,08 -78 % 2,30 3,08 -78 % Omavaraisuusaste, % 58 % 68 % -10 %-yks. 58 % 68 % -9 %-yks. Nettovelkaantumisaste, % 25 % 15 % 9 %-yks. 25 % 15 % 9 %-yks. Henkilöstö kauden lopussa 154 167 -13 henk. 154 167 -13 henk. * Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.





INVESTOINNIT



Katsauskauden investoinnit olivat 0,2 (1,1) miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat Oulun tehtaan kapasiteetin nostoon ja automaation parantamiseen sekä tuotannon tehostamiseen.





RAHAVIRTA JA RAHOITUS



Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli -3,1 (0,9) miljoonaa euroa. Rahavirta laski pääasiassa käyttöpääoman kasvun ja negatiivisen tuloksen seurauksena.



Kassavarat olivat kauden lopussa 1,8 (1,2) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 5,7 (4,4) miljoonaa euroa. Korollisiin velkoihin liittyy kovenanttiehtoja. Kovenanttiehdot ovat rikkoutuneet toisella neljänneksellä 2024, mutta rahoittajilta on saatu waiver suostumukset. Korolliset velat kasvoivat luottolimiittien käytöstä johtuen. Nettovelkaantumisaste oli 25 (15) %. Korottomat velat olivat 5,8 (5,5) miljoonaa euroa.



Konsernin omavaraisuusaste oli kauden lopussa 57,8 (67,9) %.



Yhtiöllä on 5,0 (4,0) miljoonan euron luottolimiitti, josta oli käytössä raportointikauden lopussa 4,3 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä on laskuluototussopimus (factoring), josta oli käytössä 0,0 (0,0) miljoonaa euroa.





HENKILÖSTÖ



Yhtiössä työskenteli katsauskaudella keskimäärin 159 (161) henkilöä. Henkilöstön määrä 30.6.2024 oli 154 (167). Heistä työntekijöitä oli 99 (111) ja toimihenkilöitä 55 (56).



Aspocomp aloitti 4.1.2024 muutosneuvottelut yhtiön kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä tulevaisuuden toimintakyvyn turvaamiseksi heikentyneessä markkinatilanteessa. Neuvottelujen piirissä oli yhtiön koko Suomen henkilöstö, noin 150 henkilöä. Neuvottelut päättyivät 16.2.2024 ja neuvottelujen tuloksena yhtiö irtisanoi 2 henkilöä. Yhtiön lomautusvaltuutus koski 40 henkilöä.



Ensimmäisellä vuosineljänneksellä käynnistetyt henkilöstön lomautukset päätettiin lopettaa kun markkinatilanne ja Aspocompin tuotteiden kysyntä kääntyi kasvuun.





MUUTOKSET JOHDOSSA



Aspocomp ilmoitti 15.2.2024 että yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty lentotekniikan diplomi-insinööri Manu Skyttä (s. 1975). Manu Skyttä aloitti tehtävässään 20.5.2024.





YHTIÖKOKOUS 2024, HALLITUS JA HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET



Aspocomp Group Oyj:n 18.4.2024 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin 2023 sekä palkitsemispolitiikan 2024–2027.



Yhtiökokous päätti, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei makseta tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.



Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi ja hallitukseen valittiin uudelleen Päivi Marttila, Kaarina Muurinen, Jukka Huuskonen ja Anssi Korhonen sekä uutena jäsenenä Ville Vuori seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle. Yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Erika Grönlund.



Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot pysyvät samana kuin päättyvällä toimikaudella ja näin ollen hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille kullekin 15 000 euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti että, puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut vapaaehtoisesti. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan.



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:



Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 684 144 osaketta.



Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).



Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 20.4.2023 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka.



Yhtiökokouksen pöytäkirja on yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiokokous.





HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS JA PALKITSEMISVALIOKUNTA



Aspocomp Group Oyj:n hallitus on yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valinnut uudelleen Päivi Marttilan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi valittiin uudelleen Kaarina Muurinen.



Hallitus ei perustanut tarkastusvaliokuntaa, hallitus hoitaa itse tarkastusvaliokunnan tehtävät.



Hallitus perusti palkitsemisvaliokunnan. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Kaarina Muurinen. Jukka Huuskonen ja Ville Vuori valittiin palkitsemisvaliokunnan jäseniksi.



Hallitus on kokouksessaan arvioinut jäsentensä riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti ja todennut, että kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisäksi hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.





OSAKKEET



Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 30.6.2024 oli 6 841 440 kappaletta ja yhtiön osakepääoma oli 1 000 000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Kaikki yhtiön osakkeet ovat saman lajisia ja oikeuttavat yhteen ääneen ja samansuuruiseen osinkoon yhtiökokouksessa.



Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki) 124 886 kappaletta 1.1.­30.6.2024 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 393 142 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 2,95 euroa, ylin 3,84 euroa ja keskikurssi 3,27 euroa. Päätöskurssi 30.6.2024 oli 3,15 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 21,5 miljoonaa euroa.



Aspocompilla oli katsauskauden lopussa 4 215 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 1,4 %.





OSAKEPOHJAINEN PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ



Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 20.7.2022 perustaa osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän (Performance Share Plan, myös ”PSP”) yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille. Suoritusperusteisen järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa Aspocompin johdon intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten edistää omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa Aspocompin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Ensimmäisen ohjelman, PSP 2022-2024, suoritusjakso alkoi heinäkuun alusta 2022 ja päättyy vuoden 2024 lopussa. Ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 20 henkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustaminen on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 20.7.2022.



Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 15.2.2023 uuden ansaintajakson alkamisesta yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille tarkoitetussa osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä. Seuraava ohjelma PSP-rakenteessa, PSP 2023-2025, alkoi vuoden 2023 alusta lukien ja sen perusteella mahdollisesti ansaitut osakepalkkiot maksetaan vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon kuluessa. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän uusi ansaintajakso on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 15.2.2023.





ARVIO LÄHIAJAN LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ



Yhtiön on tavoitteensa mukaisesti systemaattisesti laajentanut palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten onnistunut tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.



Toimintaympäristöön vaikuttavat riskit

Venäjän Ukrainaan kohdistamilla sotatoimilla ja sen seurauksena Venäjälle asetetuilla pakotteilla ei arvioida olevan merkittäviä suoria vaikutuksia yhtiöön. Aspocompilla ei ole liiketoimintaa eikä suoria asiakkaita tai toimittajia Venäjällä tai Valko-Venäjällä. Muuttunut toimintaympäristö saattaa kuitenkin vaikuttaa hankinta- ja logistiikkaketjuihimme.



Geopoliittinen tilanne on kasvattanut asiakkaiden globaaleihin toimitusketjuihin liittyviä riskejä. Heikko talouskehitys, inflaatio ja korkea korkotaso aiheuttavat epävarmuutta toimintaympäristöön ja voivat vaikuttaa asiakkaiden kysyntään ja viivästyttää asiakkaiden investointipäätöksiä.



Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa tuotantoon. Aspocompin toimintakyky voi heikentyä johtuen tavarantoimittajien tuotantokatkoksista tai häiriöistä Aspocompin tuotannossa. Häiriöt työmarkkinoilla voivat myös vaikuttaa tuotantoon ja toimituskykyyn.



Riippuvuus isoista asiakkaista ja tuotemiksin vaihtelu

Aspocompin asiakaskunta on keskittynyt, noin puolet liikevaihdosta muodostuu viideltä asiakkaalta. Tämä voi altistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle. Lisäksi tuotemiksin vaihteluilla voi olla suuri merkitys kannattavuuteen.



Markkinoiden kehitys

Vaikka Aspocomp on marginaalinen toimija globaalissa elektroniikkamarkkinassa, muutokset globaalissa piirilevykysynnässä vaikuttavat myös yhtiön liiketoimintaan. Kilpailu pikatoimitusten ja lyhyiden valmistussarjojen osalta kiihtyy piirilevyjen markkinasuhdanteiden heiketessä ja vaikuttaa edelleen negatiivisesti sekä kokonaiskysyntään että markkinahintoihin.



Aspocompin päämarkkina-alue on Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Mikäli Aspocompin asiakkaat siirtävät tuotekehitys- ja valmistustoimintaansa Euroopan ulkopuolelle, Aspocompin kysyntä voi heiketä merkittävästi.





TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKAISEMINEN VUONNA 2024



Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2024 taloudelliset tiedotteet seuraavasti:



Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2024: keskiviikkona 30.10.2024 noin klo 9.00



Aspocomp noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkaisua







Espoossa, 18.7.2024





Aspocomp Group Oyj

Hallitus







Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.





TALOUDELLISET TIEDOT JA MUUTOKSET LASKENTAPERIAATTEISSA



Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluu konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Katsauskauden kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2023, kuitenkin siten, että yhtiö noudattaa 1.1.2024 alkaen voimaan tulleita standardeja ja muutoksia.



Tuotekehitys

Aspocompin T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaiden yleiskustannuksiin.







LAAJA TULOSLASKELMA Huhti-kesäkuu 2024 1 000 € 4-6/2024 4-6/2023 Muutos Liikevaihto 7 041 100 % 9 452 100 % -26 % Liiketoiminnan muut tuotot 2 0 % 11 0 % -80 % Aine- ja tarvikekulut -4 167 -59 % -4 391 -46 % -5 % Henkilöstökulut -2 286 -32 % -2 769 -29 % -17 % Liiketoiminnan muut kulut -1 344 -19 % -1 413 -15 % -5 % Poistot ja arvonalentumiset -478 -7 % -490 -5 % -3 % Liiketulos -1 232 -17 % 401 4 % -407 % Rahoitustuotot ja -kulut -86 -1 % -66 -1 % Voitto/tappio ennen veroja -1 317 -19 % 335 4 % -493 % Tuloverot -3 0 % -3 0 % Katsauskauden voitto/tappio -1 320 -19 % 332 4 % -498 % Muut laajan tuloksen erät Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi: Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen- arvostus Eriin liittyvät tuloverot Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Muuntoerot 0 0 % -13 0 % Muut laajan tuloksen erät 0 0 % -13 0 % Katsauskauden laaja tulos -1 321 -19 % 318 3 % -515 % Osakekohtainen tulos Laimentamaton -0,19 euroa 0,05 euroa -480 % Laimennettu -0,19 euroa 0,05 euroa -480 %





LAAJA TULOSLASKELMA Tammi-kesäkuu 2024 1 000 € 1-6/2024 1-6/2023 Muutos 1-12/2023 Liikevaihto 13 284 100 % 18 392 100 % -28 % 32 301 100 % Liiketoiminnan muut tuotot 4 0 % 54 0 % -92 % 65 0 % Aine- ja tarvikekulut -7 657 -58 % -8 570 -47 % -11 % -16 448 -51 % Henkilöstökulut -4 881 -37 % -5 202 -28 % -6 % -9 569 -30 % Liiketoiminnan muut kulut -2 614 -20 % -2 959 -16 % -12 % -6 065 -19 % Poistot ja arvonalentumiset -984 -7 % -975 -5 % 1 % -2 026 -6 % Liiketulos -2 848 -21 % 740 4 % -485 % -1 741 -5 % Rahoitustuotot ja -kulut -130 -1 % -99 -1 % 31 % -266 -1 % Voitto/tappio ennen veroja -2 978 -22 % 641 3 % -565 % -2 007 -6 % Laskennallisten verosaamisten muutos* 382 Tuloverot -6 0 % -5 0 % -12 0 % Tilikauden voitto/tappio -2 984 -22 % 636 3 % -569 % -1 637 -5 % Muut laajan tuloksen erät Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi: Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen- arvostus -18 0 % Eriin liittyvät tuloverot 3 0 % Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Muuntoerot 1 0 % -17 0 % - -15 0 % Muut laajan tuloksen erät yhteensä 1 0 % -17 0 % - -30 0 % Tilikauden laaja tulos -2 983 -22 % 620 3 % -581 % -1 667 -5 % Osakekohtainen tulos Laimentamaton -0,44 euroa 0,09 euroa 589 % -0,24 euroa Laimennettu -0,44 euroa 0,09 euroa 589 % -0,24 euroa *Laskennallisen verosaamisen muutos johtuu pääosin verotuksessa vahvistustettujen tappioiden käytöstä





TASE 1 000 € 6/2024 6/2023 Muutos 12/2023 Varat Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 3 313 3 386 -2 % 3 348 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5 446 6 479 -16 % 6 180 Käyttöoikeusomaisuuserät 398 585 -32 % 515 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat 95 95 0 % 95 Laskennalliset verosaamiset 4 513 4 152 9 % 4 513 Pitkäaikaiset varat yhteensä 13 765 14 697 -6 % 14 652 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 4 849 5 583 -13 % 5 247 Myyntisaamiset ja muut saamiset 6 862 9 548 -28 % 4 972 Rahavarat 1 777 1 176 51 % 1 322 Lyhytaikaiset varat yhteensä 13 488 16 307 -17 % 11 541 Varat yhteensä 27 253 31 003 -12 % 26 193 Oma pääoma ja velat Osakepääoma 1 000 1 000 0 % 1 000 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 822 4 845 0 % 4 842 Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen- arvostus -64 -49 31 % -64 Kertyneet voittovarat 10 007 15 262 -34 % 12 990 Oma pääoma yhteensä 15 765 21 058 -25 % 18 767 Pitkäaikaiset rahoitusvelat 4 516 1 360 232 % 780 Muut pitkäaikaiset velat 323 358 -10 % 323 Laskennalliset verovelat 36 57 -36 % 36 Lyhytaikaiset rahoitusvelat 1 135 3 075 -63 % 1 184 Osto- ja muut velat 5 478 5 096 7 % 5 102 Velat yhteensä 11 488 9 946 16 % 7 425 Oma pääoma ja velat yhteensä 27 253 31 003 -12 % 26 193





OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA Tammi-kesäkuu 2024 1 000€ Osake-pääoma Muut rahastot Työsuhde-etuuksien uudelleen-arvostus Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2024 1 000 4 844 -64 -9 12 997 18 767 Laaja tulos Katsauskauden tulos -2 984 -2 984 Muut laajan tuloksen erät Muuntoerot 1 1 Laaja tulos yhteensä 0 0 0 1 -2 984 -2 983 Liiketoimet omistajien kanssa Maksetut osingot 0 Osakepalkitseminen -20 -20 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 -20 0 0 0 -20 Oma pääoma 30.6.2024 1 000 4 824 -64 -8 10 013 15 765 Tammi-kesäkuu 2023 Oma pääoma 1.1.2023 1 000 4 774 -49 6 16 072 21 803 Laaja tulos Katsauskauden tulos 636 636 Muut laajan tuloksen erät Muuntoerot -17 -17 Laaja tulos yhteensä 0 0 0 -17 636 620 Liiketoimet omistajien kanssa Maksetut osingot -1 437 -1 437 Osakepalkitseminen 72 72 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 72 0 0 -1 437 -1 365 Oma pääoma 30.6.2023 1 000 4 845 -49 -10 15 272 21 058





RAHAVIRTALASKELMA Tammi-kesäkuu 1 000 € 1-6/2024 1-6/2023 1-12/2023 Katsauskauden tulos -2 984 636 -1 639 Oikaisut 1 067 1 110 1 846 Käyttöpääoman muutos -1 051 -706 5 152 Saadut korot 0 1 8 Maksetut korot -132 -83 -217 Maksetut verot -6 -13 -23 Liiketoiminnan rahavirta -3 105 945 5 128 Investoinnit -202 -1 112 -2 655 Käyttöomaisuusmyynnit 0 49 56 Investointien rahavirta -202 -1 064 -2 599 Lainojen nostot 4 262 2 023 116 Lainojen takaisinmaksut -456 -496 -991 Vuokrasopimusvelkojen maksut -71 -170 -266 Maksetut osingot 0 -1 437 -1 437 Rahoituksen rahavirta 3 735 -79 -2 577 Rahavarojen muutos 427 -198 -49 Rahavarat tilikauden alussa 1 322 1 410 1 410 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 28 -37 -39 Rahavarat katsauskauden lopussa 1 777 1 176 1 322





TUNNUSLUKUJA Q2/2024 Q1/2024 Q4/2023 Q3/2023 2023 Liikevaihto, M€ 7,0 6,2 5,9 8,1 32,3 Käyttökate, M€ -0,8 -1,1 -1,3 -0,2 0,3 Liiketulos, M€ -1,2 -1,6 -1,8 -0,7 -1,7 % liikevaihdosta -17 % -26 % -30 % -9 % -5 % Tulos ennen veroja, M€ -1,3 -1,7 -1,9 -0,8 -2,0 % liikevaihdosta -19 % -27 % -32 % -10 % -6 % Tilikauden tulos, M€ -1,3 -1,7 -1,5 -0,8 -1,6 % liikevaihdosta -19 % -27 % -26 % -10 % -5 % Saadut tilaukset 6,6 7,5 2,3 7,1 21,4 Tilauskanta 11,3 11,8 10,5 14,0 10,5 Omavaraisuusaste, % 58 % 65 % 72 % 66 % 72 % Gearing, % 25 % 17 % 3 % 19 % 3 % Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€ 0,0 0,2 0,3 1,2 2,7 % liikevaihdosta 1 % 3 % 6 % 15 % 8 % Henkilöstö kauden lopussa 154 163 162 164 162 Tulos/osake (EPS), € -0,19 -0,24 -0,22 -0,11 -0,24 Oma pääoma/osake, € 2,30 2,50 2,74 2,96 2,74







Konsernin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät

Aspocomp esittää taloudellisessa raportoinnissa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä sekä investointeja ja pääoman tuottoa. IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjen tunnuslukujen ohella vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentävät ja syventävät esitettyä informaatiota. Aspocompin taloudellisessa raportoinnissa käyttämät tunnusluvut ovat: Käyttökate = Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut. Liiketulos = IFRS-konsernituloslaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja-kuluja. Liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä. Tulos ennen veroja = IFRS-konsernilaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Gearing, % = Korolliset nettorahoitusvelat x 100 Oma pääoma Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa. Investoinnit = Pitkäaikaisten aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta bruttomääräisenä Tilauskanta = Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta oleva osuus Liiketoiminnan rahavirta = Katsauskauden tulos + liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa +- muut oikaisut +- käyttöpääoman muutos + saadut korot - maksetut korot -maksetut verot





VASTUUSITOUMUKSET 1 000 € 6/2024 6/2023 12/2023 Yrityskiinnitykset 6 000 6 000 6 000 Erityispanttaussitoumus 1 200 1 200 1 200 Pankkitakauksen vastasitoumus Suomen Tullilaitokselle 35 35 35 Yhteensä 7 235 7 235 7 235







Lisätietoja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Manu Skyttä, puh. 0400 999 822, manu.skytta(at)aspocomp.com.







Aspocomp – heart of your technology



Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.



Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.



Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com





Liite