Persbericht

Embargo tot 19 juli 2024 om 7.00 u.

Gereglementeerde informatie – Voorwetenschap

Financiële informatie voor het eerste halfjaar van 2024

Solide omzetgroei en sterke EBITDAaL performantie

EBITDAaL vooruitzichten verbeterd

Aantal mobiele postpaidklanten +4,5% j-o-j

Aantal kabelklanten +4,5% j-o-j

Omzet in HJ1 +2,5% j-o-j op vergelijkbare basis 1

EBITDAaL in HJ1 +13,9% j-o-j op vergelijkbare basis1

Operationele hoogtepunten Het bedrijf levert een solide commerciële prestatie.

De markt ondervond intensievere concurrentie in zowel mobiel als breedband

Het aantal mobiele postpaidklanten steeg met 74 duizend dankzij de competitieve positionering van onze merkenportefeuille en de geleidelijke activering van het dienstverleningscontract met de Vlaamse Overheid, waardoor het totale aantal abonnees steeg tot 3,4 miljoen (+4,5% j-o-j)

Het aantal kabelklanten steeg met 18 duizend tot meer dan 1 miljoen klanten (+4,5% j-o-j)





Operationele kerncijfers van Orange Belgium gerapporteerd vergelijkbaar gerapporteerd vergelijkbaar HJ1 2023 HJ1 2023 HJ1 2024 variatie variatie klanten met een mobiel abonnement (in '000) 2 850 3 249 3 393 19.1% 4.5% nettotoevoegingen (in '000) 39 57 74 88.7% 30.1% Kabelklanten (in '000) 464 961 1 004 116.4% 4.5% nettotoevoegingen (in '000) 21 25 18 -16.0% -29.8%





Financiële hoogtepunten De totale omzet steeg met +2,5% tot € 977,6 miljoen , voornamelijk dankzij de hogere omzet uit retaildiensten

, voornamelijk dankzij de hogere omzet uit retaildiensten De EBITDAaL steeg met +13,9% dankzij een hogere omzet uit retaildiensten, een sterke bijdrage van de synergieën en met name de migratie van mobiele klanten van VOO naar het netwerk van Orange. Daarnaast zorgden succesvolle rechtszaken en enkele seizoensgebonden kosteneffecten voor een verbetering van dit resultaat.

De eCapex stegen met +7,2% tot € 180,1 miljoen, wat voornamelijk verklaard wordt door plannen voor de uitrol van het netwerk in zowel het mobiele als het vaste segment





Orange Belgium-groep: financiële kerncijfers gerapporteerd vergelijkbaar gerapporteerd vergelijkbaar in miljoen euro HJ1 2023 HJ1 2023 HJ1 2024 variatie variatie Omzet 740.5 953.6 977.6 32.0% 2.5% Omzet uit retaildiensten 532.1 766.7 794.2 49.2% 3.3% EBITDAaL 178.8 221.9 252.9 41.5% 13.9% EBITDAaL marge als % van de omzet 24.1% 23.3% 25.9% 173 bp 261 bp eCapex2 -109.2 -168.0 -180.1 64.9% 7.2% Aangepaste operationele kasstroom 3 69.6 53.9 72.8 4.7% 35.2% Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten 177.9 279.6 Nettowinst (verlies) van de periode -15.4 -17.7 14.8% Netto financiële schuld 2 115.5 1 907.0 Totaal leningen 2 231.6 1 952.0

De vergelijkbare basis omvat de omzet, eCapex en EBITDAaL van VOO en aangepaste operationele kasstromen met intergroepseliminaties. De eCapex omvatten geen licentievergoedingen. Aangepaste operationele kasstroom gedefinieerd als EBITDAaL - eCapex, zonder licentievergoedingen





Xavier Pichon, Chief Executive Officer, verklaart:

We zijn erg enthousiast over de goede commerciële dynamiek die we zowel in het vaste als het mobiele segment hebben behaald. We hebben zelfs de mijlpaal van 1 miljoen breedbandklanten overschreden. Deze positieve resultaten zijn te danken aan de snelle en geslaagde integratie van VOO binnen Orange Belgium. Het uitstekende werk van de teams maakte dit resultaat mogelijk.

De markt blijft continu evolueren, en wij stellen ons flexibel op om zo snel mogelijk te kunnen reageren, om ons momentum te behouden. De nieuwe portefeuille die we in juli hebben geïntroduceerd is een strategische stap vooruit, bedoeld om de commerciële dynamiek in stand te houden en verder te kunnen groeien.

In onze b2b-activiteiten heeft de geleidelijke activering van onze klant, de Vlaamse Overheid, ook een cruciale bijdrage geleverd aan deze positieve commerciële resultaten.

Globaal genomen zijn wij door deze ontwikkelingen goed gepositioneerd om ons succes te bestendigen. We blijven onze troeven dan ook optimaal inzetten om onze strategische doelen te verwezenlijken.

Antoine Chouc, Chief Financial Officer, zegt:

We zijn bijzonder tevreden over de goede financiële prestaties die we dit halfjaar hebben geleverd. Die zijn grotendeels te danken aan de gerealiseerde synergieën en vooral de overdracht van de klanten van VOO naar het mobiele netwerk van Orange. De resultaten werden ook positief beïnvloed door het voordeel van gewonnen rechtszaken en enkele seizoensgebonden gebeurtenissen. We stelden vast dat de wijzigingen in de energieprijzen op jaarbasis een positieve impact hadden, die onze prestaties nog hebben versterkt.

Daarnaast hebben we deze kans aangegrepen om nog meer te investeren in zowel het vaste als het mobiele segment. Die investeringen vormen een solide basis voor toekomstige groei.

Onze synergie-initiatieven boeken mooie vooruitgang en verlopen volgens plan. Ze zijn een weerspiegeling van onze aanhoudende inzet om onze activiteiten te optimaliseren en maximale waarde te creëren. In een dynamisch marktklimaat zijn dit essentiële inspanningen om onze doelstellingen op lange termijn te kunnen verwezenlijken.

We zijn nu vol vertrouwen dat we onze vooruitzichten voor EBITDAaL zullen verbeteren en iets meer dan €535 miljoen voor het jaar zullen overschrijden (voorheen tussen €515 miljoen en €535 miljoen), terwijl we ons ook houden aan onze capex-doelstellingen (tussen €365 miljoen en €385 miljoen).





Bijlage