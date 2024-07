ORAPI : CHIFFRE D’AFFAIRES S1 2024 - Recul des ventes de 3,2%

Communiqué de presse Lyon – Saint-Vulbas, le 19 juillet 2024 à 18h00

CHIFFRE D’AFFAIRES DU S1 2024 : 117,1 M€

Recul des ventes : -3,2%

En M€ T2 2023 T2 2024 S1 2023 S1 2024 Europe 56,1 54,7 113,4 111 Amérique du Nord 0,5 0,5 1,0 1,0 Asie et reste du Monde 2,6 2,5 5,5 5,1 Total à Périmètre courant 59,7 57,7 120,9 117,1 Total PC* 59,1 57,7 119,8 117,1

*à PC (à périmètre comparable)

ORAPI enregistre sur le second trimestre 2024 un chiffre d’affaires de 57,7 M€ contre 59,7 M€ au T2 2023, soit un repli de -3,4% à périmètre courant, qui intègre l’arrêt des activités de la filiale scandinave en novembre 2023. A périmètre comparable, le repli est de -2,5%.

Au cours du premier semestre 2024, Orapi a ainsi réalisé un chiffre d’affaires de 117,1 M€, contre 120,9 M€ au S1 2023, soit -3,2% d’évolution à périmètre courant.

En France, marché principal et historique du Groupe, le chiffre d’affaires semestriel s’établit à 100,6 M€ vs 103,3 M€ au S1 2023, soit un recul de 2,6%. La croissance organique ne compense que partiellement la tendance déflationniste des prix. Le T2 a été marqué par un repli plus fort que le T1, à -3,6% vs 2023, avec notamment un mois de juin faible.

En Europe (hors France), l’activité s’établit à 10,4 M€ contre 10,2 M€ au S1 2023, en hausse de 2,8%. Cette tendance positive (à +8,9% à périmètre comparable sur T2) est liée à la très bonne dynamique de l’activité MDD en Espagne. Pour rappel, l’arrêt des activités Nordic a un impact de - 0,6 M€, à périmètre courant sur le T2 2024.

En Amérique du Nord, l’activité progresse, avec un chiffre d’affaires de 1,0 M€ (+ 5% versus le S1 2023). Les produits de maintenance constituent le cœur de l’activité.

La zone Asie & reste du Monde réalise un chiffre d’affaires de 5,1 M€, en baisse de 0,4 M€ (-7,2%) sur le S1, principalement en raison de la baisse de l’activité export, notamment en Algérie et en Afrique du Sud.

Prochain rendez-vous :

Résultats du premier semestre 2024 le 10 septembre 2024

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène

et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

