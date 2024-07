DFDS SÆNKER FORVENTNING TIL EBIT-INTERVAL FOR 2024 MEN FASTHOLDER CASH FLOW FORVENTNING

SELSKABSMEDDELELSE nr. 51 - 22. juli 2024

Forventning til EBIT-interval for 2024 sænket til DKK 1,7-2,1 mia. fra DKK 2,0-2,4 mia.

Justeret frit cash flow for 2024 fastholdes uændret på omkring DKK 1,5 mia.





DFDS’ forventning til EBIT-intervallet for 2024 sænkes efter et lavere end forventet resultat i 2. kvartal 2024. Fragtaktivitetsniveauet i resten af ​​året forventes desuden at blive lavere end tidligere forventet.

Forventningen til EBIT-intervallet for 2024 sænkes derfor til DKK 1,7-2,1 mia. fra tidligere DKK 2,0-2,4 mia.

Forventningen til omsætningsvækst for 2024 er uændret 8-11%, ligesom forventningen til det justerede frie cash flow på omkring DKK 1,5 mia. er uændret.

DFDS’ delårsrapport for 2. kvartal 2024 offentliggøres 14. august 2024 omkring 7.30 CET.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karen Boesen, CFO +45 20 58 58 40

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Media +45 31 16 28 47





Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 28 mia. og 14.000 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

