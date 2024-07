Programme de rachat d’actions propres

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 15 juillet 2024 au 19 juillet 2024

Paris-La Défense, le 22 juillet 2024 à 17h35,

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Assystem déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 15 juillet 2024 au 19 juillet 2024 :

Présentation agrégée

Nom de l'émetteur Code Identifiant

de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-07-15 FR0000074148 3766 51,996468 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-07-16 FR0000074148 3484 51,936481 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-07-17 FR0000074148 3319 51,565893 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-07-18 FR0000074148 3187 50,893097 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-07-19 FR0000074148 3051 50,740675 XPAR TOTAL 16807 51,461814



Détail transaction par transaction

Le détail des transactions figure ci-après :

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T07:45:39Z FR0000074148 52,000000 EUR 366 XPAR OD_84h8ytg-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T07:46:12Z FR0000074148 52,000000 EUR 250 XPAR OD_84h97h4-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T08:27:58Z FR0000074148 52,100000 EUR 37 XPAR OD_84hJdZg-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T08:27:58Z FR0000074148 52,100000 EUR 68 XPAR OD_84hJdZg-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T08:27:58Z FR0000074148 52,100000 EUR 28 XPAR OD_84hJdZg-04



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T08:45:43Z FR0000074148 52,100000 EUR 17 XPAR OD_84hO6dB-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T08:45:43Z FR0000074148 52,100000 EUR 50 XPAR OD_84hO6dC-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T08:45:43Z FR0000074148 52,100000 EUR 84 XPAR OD_84hO6dC-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T09:04:36Z FR0000074148 52,000000 EUR 89 XPAR OD_84hSrNT-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T09:04:36Z FR0000074148 52,000000 EUR 22 XPAR OD_84hSrNU-01



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T09:29:27Z FR0000074148 51,900000 EUR 84 XPAR OD_84hZ7AT-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T09:32:38Z FR0000074148 52,100000 EUR 71 XPAR OD_84hZuwK-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T09:32:38Z FR0000074148 52,100000 EUR 50 XPAR OD_84hZuwK-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T09:32:38Z FR0000074148 52,100000 EUR 18 XPAR OD_84hZuwL-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T10:01:08Z FR0000074148 52,000000 EUR 34 XPAR OD_84hh5n7-00



100% couverture instruments dilutifs



Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T10:01:08Z FR0000074148 52,000000 EUR 36 XPAR OD_84hh5n8-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T10:01:08Z FR0000074148 52,000000 EUR 4 XPAR OD_84hh5n8-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T10:13:09Z FR0000074148 52,100000 EUR 50 XPAR OD_84hk7M4-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T10:13:09Z FR0000074148 52,100000 EUR 66 XPAR OD_84hk7M5-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T10:13:09Z FR0000074148 52,100000 EUR 35 XPAR OD_84hk7M5-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T11:03:27Z FR0000074148 51,900000 EUR 109 XPAR OD_84hwmHx-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T11:15:27Z FR0000074148 52,000000 EUR 48 XPAR OD_84hznmS-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T11:15:27Z FR0000074148 52,000000 EUR 24 XPAR OD_84hznmS-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T11:15:27Z FR0000074148 52,000000 EUR 44 XPAR OD_84hznmT-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T11:42:23Z FR0000074148 52,000000 EUR 8 XPAR OD_84i6aAq-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T11:42:23Z FR0000074148 52,000000 EUR 28 XPAR OD_84i6aAr-01



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T11:42:23Z FR0000074148 52,000000 EUR 24 XPAR OD_84i6aAr-03



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T11:42:23Z FR0000074148 52,000000 EUR 30 XPAR OD_84i6aAs-01



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T11:42:23Z FR0000074148 52,000000 EUR 11 XPAR OD_84i6aAs-03



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T12:35:44Z FR0000074148 52,000000 EUR 18 XPAR OD_84iK0u7-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T12:35:44Z FR0000074148 52,000000 EUR 30 XPAR OD_84iK0u8-01



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T12:35:44Z FR0000074148 52,000000 EUR 2 XPAR OD_84iK0u8-03



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T12:35:44Z FR0000074148 52,000000 EUR 18 XPAR OD_84iK0u9-01



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T12:35:44Z FR0000074148 52,000000 EUR 6 XPAR OD_84iK0u9-03



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T13:01:52Z FR0000074148 51,900000 EUR 104 XPAR OD_84iQafk-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T13:01:52Z FR0000074148 51,900000 EUR 269 XPAR OD_84iQafl-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T13:20:43Z FR0000074148 51,900000 EUR 30 XPAR OD_84iVKsz-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T13:20:43Z FR0000074148 51,900000 EUR 111 XPAR OD_84iVKsz-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T13:43:10Z FR0000074148 52,000000 EUR 50 XPAR OD_84iazRt-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T13:43:10Z FR0000074148 52,000000 EUR 17 XPAR OD_84iazRt-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T13:43:10Z FR0000074148 52,000000 EUR 63 XPAR OD_84iazRu-01



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T13:47:11Z FR0000074148 52,000000 EUR 50 XPAR OD_84ic08y-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T13:47:11Z FR0000074148 52,000000 EUR 28 XPAR OD_84ic08y-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T13:47:11Z FR0000074148 52,000000 EUR 39 XPAR OD_84ic08z-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T13:55:12Z FR0000074148 52,000000 EUR 10 XPAR OD_84ie1IK-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T15:08:20Z FR0000074148 52,000000 EUR 10 XPAR OD_84iwQjj-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T15:08:20Z FR0000074148 52,000000 EUR 190 XPAR OD_84iwQjv-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T15:08:20Z FR0000074148 52,000000 EUR 583 XPAR OD_84iwQjv-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T15:08:20Z FR0000074148 52,000000 EUR 20 XPAR OD_84iwQjW-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T15:08:20Z FR0000074148 52,000000 EUR 34 XPAR OD_84iwQjW-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T15:08:34Z FR0000074148 52,000000 EUR 164 XPAR OD_84iwUT2-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T15:08:34Z FR0000074148 52,000000 EUR 36 XPAR OD_84iwUT2-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-15T15:08:34Z FR0000074148 52,000000 EUR 99 XPAR OD_84iwUT3-01



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T07:10:52Z FR0000074148 51,700000 EUR 54 XPAR OD_84mqkXt-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T07:11:00Z FR0000074148 51,700000 EUR 79 XPAR OD_84mqmbj-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T07:11:00Z FR0000074148 51,700000 EUR 185 XPAR OD_84mqmbj-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T07:11:00Z FR0000074148 51,700000 EUR 15 XPAR OD_84mqmbk-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T07:11:00Z FR0000074148 51,700000 EUR 15 XPAR OD_84mqmbl-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T07:11:00Z FR0000074148 51,700000 EUR 58 XPAR OD_84mqmbm-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T07:41:02Z FR0000074148 51,800000 EUR 16 XPAR OD_84myLX6-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T07:41:02Z FR0000074148 51,800000 EUR 178 XPAR OD_84myLX6-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T08:00:18Z FR0000074148 51,800000 EUR 30 XPAR OD_84n3CIA-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T08:15:02Z FR0000074148 51,800000 EUR 48 XPAR OD_84n6u7Y-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T08:19:04Z FR0000074148 51,800000 EUR 78 XPAR OD_84n7v4E-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T08:19:04Z FR0000074148 51,800000 EUR 272 XPAR OD_84n7v4E-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T08:37:08Z FR0000074148 52,000000 EUR 12 XPAR OD_84nCTBG-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T08:37:08Z FR0000074148 52,000000 EUR 3 XPAR OD_84nCTBH-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T08:49:10Z FR0000074148 52,000000 EUR 10 XPAR OD_84nFV0Q-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T08:53:12Z FR0000074148 52,100000 EUR 12 XPAR OD_84nGVxg-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T08:53:12Z FR0000074148 52,100000 EUR 12 XPAR OD_84nGVxg-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T08:53:13Z FR0000074148 52,100000 EUR 28 XPAR OD_84nGWE8-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T08:53:14Z FR0000074148 52,100000 EUR 90 XPAR OD_84nGWU0-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T08:57:17Z FR0000074148 52,100000 EUR 50 XPAR OD_84nHXhG-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T08:57:17Z FR0000074148 52,100000 EUR 3 XPAR OD_84nHXhH-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T09:25:21Z FR0000074148 52,200000 EUR 4 XPAR OD_84nObml-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T09:25:21Z FR0000074148 52,200000 EUR 40 XPAR OD_84nObmm-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T09:25:21Z FR0000074148 52,200000 EUR 50 XPAR OD_84nObmm-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T09:25:21Z FR0000074148 52,200000 EUR 29 XPAR OD_84nObmn-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T09:25:22Z FR0000074148 52,200000 EUR 12 XPAR OD_84nOc2g-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T09:25:22Z FR0000074148 52,200000 EUR 28 XPAR OD_84nOc2h-01



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T09:25:22Z FR0000074148 52,200000 EUR 92 XPAR OD_84nOc2h-03



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T09:32:04Z FR0000074148 52,000000 EUR 65 XPAR OD_84nQIiP-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T09:32:04Z FR0000074148 52,000000 EUR 29 XPAR OD_84nQIiP-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T09:32:04Z FR0000074148 52,000000 EUR 13 XPAR OD_84nQIiQ-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T10:05:45Z FR0000074148 52,000000 EUR 121 XPAR OD_84nYmQL-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T10:12:23Z FR0000074148 51,900000 EUR 110 XPAR OD_84naRye-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T11:47:59Z FR0000074148 51,900000 EUR 48 XPAR OD_84nyW6p-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T11:47:59Z FR0000074148 51,900000 EUR 68 XPAR OD_84nyW6p-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T11:47:59Z FR0000074148 51,900000 EUR 81 XPAR OD_84nyW6q-01



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T12:14:42Z FR0000074148 51,900000 EUR 50 XPAR OD_84o5F7t-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T12:47:40Z FR0000074148 51,900000 EUR 59 XPAR OD_84oDXnR-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T12:48:27Z FR0000074148 51,900000 EUR 54 XPAR OD_84oDjvL-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T12:48:27Z FR0000074148 51,900000 EUR 47 XPAR OD_84oDjvM-01



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T12:56:28Z FR0000074148 51,900000 EUR 50 XPAR OD_84oFl31-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T13:04:31Z FR0000074148 51,900000 EUR 50 XPAR OD_84oHmhQ-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T13:24:31Z FR0000074148 51,900000 EUR 1 XPAR OD_84oMosD-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T14:04:39Z FR0000074148 52,100000 EUR 42 XPAR OD_84oWvIv-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T14:04:39Z FR0000074148 52,100000 EUR 71 XPAR OD_84oWvIv-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T14:04:39Z FR0000074148 52,100000 EUR 349 XPAR OD_84oWvIw-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T15:16:43Z FR0000074148 51,900000 EUR 50 XPAR OD_84op4G7-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T15:16:44Z FR0000074148 51,900000 EUR 109 XPAR OD_84op4LN-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T15:17:02Z FR0000074148 51,900000 EUR 47 XPAR OD_84op9CI-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T15:24:29Z FR0000074148 51,900000 EUR 94 XPAR OD_84or1Oq-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T15:36:17Z FR0000074148 52,000000 EUR 48 XPAR OD_84otzh7-01



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-16T15:36:17Z FR0000074148 52,000000 EUR 325 XPAR OD_84otzh8-01



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T07:57:00Z FR0000074148 52,000000 EUR 50 XPAR OD_84sstEE-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T07:57:00Z FR0000074148 52,000000 EUR 37 XPAR OD_84sstEF-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T07:57:00Z FR0000074148 52,000000 EUR 23 XPAR OD_84sstEF-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T07:57:00Z FR0000074148 52,000000 EUR 273 XPAR OD_84sstEF-04



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T07:58:02Z FR0000074148 52,000000 EUR 58 XPAR OD_84st9Xq-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T08:01:23Z FR0000074148 52,000000 EUR 421 XPAR OD_84stziX-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T08:05:25Z FR0000074148 52,000000 EUR 154 XPAR OD_84sv0d9-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T08:20:26Z FR0000074148 51,900000 EUR 14 XPAR OD_84synBu-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T08:20:26Z FR0000074148 51,900000 EUR 85 XPAR OD_84synCP-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T08:25:02Z FR0000074148 51,800000 EUR 8 XPAR OD_84szwze-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T08:25:02Z FR0000074148 51,800000 EUR 102 XPAR OD_84szwzf-01



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T10:46:22Z FR0000074148 51,800000 EUR 122 XPAR OD_84tZWoy-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T10:46:22Z FR0000074148 51,800000 EUR 374 XPAR OD_84tZWoy-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T10:46:30Z FR0000074148 51,600000 EUR 53 XPAR OD_84tZZ0l-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T10:46:30Z FR0000074148 51,600000 EUR 2 XPAR OD_84tZZ0m-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T11:06:00Z FR0000074148 51,600000 EUR 129 XPAR OD_84teTQD-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T13:11:16Z FR0000074148 51,400000 EUR 135 XPAR OD_84uA0YO-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T13:11:16Z FR0000074148 51,400000 EUR 254 XPAR OD_84uA0YP-01



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T13:26:39Z FR0000074148 51,400000 EUR 35 XPAR OD_84uDsrd-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T13:40:14Z FR0000074148 51,300000 EUR 13 XPAR OD_84uHIow-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T13:54:02Z FR0000074148 51,300000 EUR 138 XPAR OD_84uKmGG-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T14:06:03Z FR0000074148 51,300000 EUR 10 XPAR OD_84uNnfS-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T14:06:03Z FR0000074148 51,300000 EUR 10 XPAR OD_84uNnfT-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T14:06:03Z FR0000074148 51,300000 EUR 2 XPAR OD_84uNngz-01



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T14:06:03Z FR0000074148 51,300000 EUR 2 XPAR OD_84uNngz-03



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T14:06:03Z FR0000074148 51,300000 EUR 5 XPAR OD_84uNnh0-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T14:06:03Z FR0000074148 51,300000 EUR 50 XPAR OD_84uNnh0-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T14:18:10Z FR0000074148 51,200000 EUR 97 XPAR OD_84uQqjo-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T14:18:10Z FR0000074148 51,200000 EUR 10 XPAR OD_84uQqyc-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T14:18:10Z FR0000074148 51,200000 EUR 10 XPAR OD_84uQqyF-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T14:18:22Z FR0000074148 51,200000 EUR 2 XPAR OD_84uQtqa-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T14:18:29Z FR0000074148 51,200000 EUR 17 XPAR OD_84uQvnz-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T14:31:10Z FR0000074148 51,100000 EUR 123 XPAR OD_84uU7jy-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T14:43:16Z FR0000074148 50,800000 EUR 20 XPAR OD_84uXAgg-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T14:43:16Z FR0000074148 50,800000 EUR 107 XPAR OD_84uXAgh-01



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T14:54:43Z FR0000074148 50,800000 EUR 12 XPAR OD_84ua3RH-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T14:58:29Z FR0000074148 50,800000 EUR 22 XPAR OD_84ub09f-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-17T14:58:29Z FR0000074148 50,800000 EUR 340 XPAR OD_84ub09f-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T07:10:31Z FR0000074148 50,500000 EUR 144 XPAR OD_84yXiNA-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T07:10:31Z FR0000074148 50,600000 EUR 158 XPAR OD_84yXiNA-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T07:29:57Z FR0000074148 50,400000 EUR 25 XPAR OD_84ycbnc-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T07:29:57Z FR0000074148 50,400000 EUR 62 XPAR OD_84ycbnL-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T07:29:57Z FR0000074148 50,400000 EUR 72 XPAR OD_84ycbnM-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T07:29:57Z FR0000074148 50,400000 EUR 2 XPAR OD_84ycbnN-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T07:29:57Z FR0000074148 50,400000 EUR 13 XPAR OD_84ycbnN-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T07:29:57Z FR0000074148 50,400000 EUR 95 XPAR OD_84ycbnr-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T08:01:58Z FR0000074148 50,600000 EUR 169 XPAR OD_84ykfTX-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T08:01:58Z FR0000074148 50,600000 EUR 23 XPAR OD_84ykfTX-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T08:01:58Z FR0000074148 50,600000 EUR 9 XPAR OD_84ykfTX-04



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T08:58:00Z FR0000074148 50,800000 EUR 5 XPAR OD_84yym5c-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T08:58:00Z FR0000074148 50,800000 EUR 50 XPAR OD_84yym5c-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T08:58:00Z FR0000074148 50,800000 EUR 17 XPAR OD_84yym5d-01



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T08:58:00Z FR0000074148 50,800000 EUR 20 XPAR OD_84yym5d-03



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T08:58:00Z FR0000074148 50,800000 EUR 40 XPAR OD_84yym5e-01



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T08:58:00Z FR0000074148 50,800000 EUR 20 XPAR OD_84yym5e-03



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T08:59:52Z FR0000074148 50,800000 EUR 40 XPAR OD_84yzF8R-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T09:39:21Z FR0000074148 50,800000 EUR 356 XPAR OD_84z9BWt-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T09:39:21Z FR0000074148 50,800000 EUR 94 XPAR OD_84z9BWu-01



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T09:39:21Z FR0000074148 50,800000 EUR 13 XPAR OD_84z9BWv-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T09:39:21Z FR0000074148 50,800000 EUR 1 XPAR OD_84z9BWv-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T09:39:21Z FR0000074148 50,800000 EUR 3 XPAR OD_84z9BWw-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T09:39:21Z FR0000074148 50,800000 EUR 1 XPAR OD_84z9BWw-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T09:59:36Z FR0000074148 50,800000 EUR 126 XPAR OD_84zEHQy-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T10:38:30Z FR0000074148 50,800000 EUR 3 XPAR OD_84zO4lQ-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T10:38:30Z FR0000074148 50,800000 EUR 50 XPAR OD_84zO4lR-01



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T11:52:40Z FR0000074148 50,800000 EUR 9 XPAR OD_84zgkSJ-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T12:56:40Z FR0000074148 51,200000 EUR 86 XPAR OD_84zwrKV-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T12:57:02Z FR0000074148 51,200000 EUR 39 XPAR OD_84zwx8z-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T12:57:02Z FR0000074148 51,200000 EUR 284 XPAR OD_84zwx90-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T12:57:02Z FR0000074148 51,200000 EUR 93 XPAR OD_84zwx91-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T13:35:17Z FR0000074148 51,000000 EUR 177 XPAR OD_8506a4N-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T13:55:45Z FR0000074148 51,300000 EUR 15 XPAR OD_850Bjac-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T13:55:45Z FR0000074148 51,300000 EUR 22 XPAR OD_850Bjac-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T13:55:45Z FR0000074148 51,300000 EUR 20 XPAR OD_850Bjad-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T13:55:45Z FR0000074148 51,300000 EUR 61 XPAR OD_850Bjad-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T13:55:45Z FR0000074148 51,300000 EUR 29 XPAR OD_850Bjae-01



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T14:22:58Z FR0000074148 51,300000 EUR 2 XPAR OD_850IaPd-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T14:22:58Z FR0000074148 51,300000 EUR 12 XPAR OD_850IaPd-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T14:39:29Z FR0000074148 51,200000 EUR 130 XPAR OD_850Mk9i-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T14:39:29Z FR0000074148 51,200000 EUR 1 XPAR OD_850Mk9j-01



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T14:39:29Z FR0000074148 51,200000 EUR 3 XPAR OD_850Mk9j-03



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T14:39:29Z FR0000074148 51,200000 EUR 20 XPAR OD_850Mk9l-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T14:43:29Z FR0000074148 51,200000 EUR 15 XPAR OD_850Nke8-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T14:43:29Z FR0000074148 51,200000 EUR 8 XPAR OD_850Nke8-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T14:43:29Z FR0000074148 51,200000 EUR 22 XPAR OD_850Nke8-04



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T14:45:02Z FR0000074148 51,100000 EUR 137 XPAR OD_850O8tr-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T14:45:02Z FR0000074148 51,100000 EUR 14 XPAR OD_850O8ts-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T14:45:03Z FR0000074148 51,100000 EUR 21 XPAR OD_850O8vi-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T14:45:03Z FR0000074148 51,100000 EUR 1 XPAR OD_850O8wN-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T14:45:42Z FR0000074148 51,100000 EUR 1 XPAR OD_850OJ5z-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T15:27:30Z FR0000074148 51,000000 EUR 169 XPAR OD_850YpWh-01



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-18T15:27:30Z FR0000074148 51,000000 EUR 185 XPAR OD_850YpWi-03



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T07:08:19Z FR0000074148 51,000000 EUR 34 XPAR OD_854Ngb9-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T07:08:19Z FR0000074148 51,000000 EUR 116 XPAR OD_854Ngb9-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T07:11:56Z FR0000074148 50,800000 EUR 60 XPAR OD_854Ob93-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T07:11:56Z FR0000074148 50,800000 EUR 51 XPAR OD_854Ob93-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T07:24:48Z FR0000074148 50,900000 EUR 40 XPAR OD_854Rpsc-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T07:24:48Z FR0000074148 50,900000 EUR 61 XPAR OD_854Rpsc-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T07:24:48Z FR0000074148 50,900000 EUR 28 XPAR OD_854Rpsd-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T07:27:02Z FR0000074148 50,800000 EUR 26 XPAR OD_854SOqK-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T07:30:08Z FR0000074148 50,800000 EUR 40 XPAR OD_854TB2a-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T07:30:08Z FR0000074148 50,800000 EUR 38 XPAR OD_854TB2p-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T07:42:59Z FR0000074148 50,700000 EUR 93 XPAR OD_854WPgm-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T07:42:59Z FR0000074148 50,700000 EUR 10 XPAR OD_854WPgm-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T08:55:17Z FR0000074148 50,600000 EUR 133 XPAR OD_854oc8A-03



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T08:55:17Z FR0000074148 50,600000 EUR 279 XPAR OD_854oc8B-01



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T09:15:15Z FR0000074148 50,800000 EUR 33 XPAR OD_854tdrl-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T09:15:15Z FR0000074148 50,800000 EUR 50 XPAR OD_854tdrm-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T09:15:15Z FR0000074148 50,800000 EUR 43 XPAR OD_854tdrm-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T09:15:15Z FR0000074148 50,800000 EUR 43 XPAR OD_854tdrn-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T09:42:37Z FR0000074148 50,900000 EUR 50 XPAR OD_8550X1d-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T09:42:37Z FR0000074148 50,900000 EUR 13 XPAR OD_8550X1d-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T09:42:37Z FR0000074148 50,900000 EUR 9 XPAR OD_8550X1e-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T09:42:37Z FR0000074148 50,900000 EUR 30 XPAR OD_8550X1e-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T09:42:37Z FR0000074148 50,900000 EUR 21 XPAR OD_8550X1f-01



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T09:42:37Z FR0000074148 50,900000 EUR 9 XPAR OD_8550X1f-03



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T10:08:56Z FR0000074148 51,000000 EUR 4 XPAR OD_85579nL-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T10:08:56Z FR0000074148 51,000000 EUR 14 XPAR OD_85579nL-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T10:08:56Z FR0000074148 51,000000 EUR 33 XPAR OD_85579nL-04



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T10:08:56Z FR0000074148 51,000000 EUR 62 XPAR OD_85579nM-01



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T10:08:56Z FR0000074148 51,000000 EUR 21 XPAR OD_85579nN-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T10:44:14Z FR0000074148 51,000000 EUR 6 XPAR OD_855G2md-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T10:44:14Z FR0000074148 51,000000 EUR 4 XPAR OD_855G2md-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T11:46:10Z FR0000074148 51,000000 EUR 143 XPAR OD_855VdU9-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T11:46:10Z FR0000074148 51,000000 EUR 73 XPAR OD_855VdUA-01



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T11:46:10Z FR0000074148 51,000000 EUR 15 XPAR OD_855VdUA-03



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T11:46:10Z FR0000074148 51,000000 EUR 45 XPAR OD_855VdUB-01



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T12:22:19Z FR0000074148 51,000000 EUR 38 XPAR OD_855ejjz-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T12:22:19Z FR0000074148 51,000000 EUR 20 XPAR OD_855ejjz-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T12:22:19Z FR0000074148 51,000000 EUR 50 XPAR OD_855ejk0-01



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T12:22:19Z FR0000074148 51,000000 EUR 8 XPAR OD_855ejk0-03



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T12:54:16Z FR0000074148 50,800000 EUR 4 XPAR OD_855mmRN-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T12:54:16Z FR0000074148 50,800000 EUR 3 XPAR OD_855mmRN-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T14:19:46Z FR0000074148 50,500000 EUR 120 XPAR OD_8568Izu-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T14:19:46Z FR0000074148 50,600000 EUR 111 XPAR OD_8568IxS-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T14:19:46Z FR0000074148 50,600000 EUR 314 XPAR OD_8568IxS-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T14:19:46Z FR0000074148 50,600000 EUR 37 XPAR OD_8568IxT-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T14:19:46Z FR0000074148 50,600000 EUR 173 XPAR OD_8568IxT-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T14:48:54Z FR0000074148 50,600000 EUR 2 XPAR OD_856Fdib-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T14:48:54Z FR0000074148 50,600000 EUR 136 XPAR OD_856Fdic-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T14:48:54Z FR0000074148 50,600000 EUR 68 XPAR OD_856Fdic-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T14:48:54Z FR0000074148 50,600000 EUR 72 XPAR OD_856Fdic-04



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T14:48:54Z FR0000074148 50,600000 EUR 68 XPAR OD_856Fdid-00



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T14:48:54Z FR0000074148 50,600000 EUR 13 XPAR OD_856Fdid-02



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T14:48:54Z FR0000074148 50,600000 EUR 50 XPAR OD_856Fdid-04



100% couverture instruments dilutifs







Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-19T14:48:54Z FR0000074148 50,600000 EUR 34 XPAR OD_856Fdir-00



100% couverture instruments dilutifs









A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem est une entreprise internationale indépendante avec une mission principale : accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Fort de plus de 55 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d’ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.

Les 7 500 experts d’Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 12 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s’engage dans le développement de l’électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l’hydrogène bas-carbone.

Le Groupe contribue également à développer les usages de l’électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable et CAC All-Share.

Plus d’informations sur www.assystem.com / Retrouvez Assystem sur Twitter : @Assystem

CONTACTS

Malène Korvin - Directrice financière - mkorvin@assystem.com - Tél. : 01 41 25 29 00

Anne-Charlotte Dagorn - Directrice de la communication - acdagorn@assystem.com - Tél. : 06 83 03 70 29

Agnès Villeret - KOMODO - Relation investisseurs - agnes.villeret@agence-komodo.com - Tél : 06 83 28 04 15

Pièce jointe