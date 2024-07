JCDecaux Macao renouvelle et étend son contrat publicitaire exclusif avec l'Aéroport International de Macao

Paris, le 22 juillet 2024 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que JCDecaux Macao, joint-venture entre JCDecaux (80 % du capital) et HN Group (20 % du capital), a renouvelé son contrat publicitaire exclusif avec l'Aéroport International de Macao pour une durée de 10 ans, à l'issue d'un appel d'offres.

Effectif depuis le 1er juillet 2024, ce nouveau contrat renforce la présence de JCDecaux à Macao. Déjà détenteur du contrat de mobilier urbain de Macao pour 15 ans et de plusieurs concessions aéroportuaires en Chine, JCDecaux a une forte présence dans la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, l'une des régions les plus dynamiques du monde avec plus de 86 millions d'habitants.

JCDecaux Macao gère la concession publicitaire de l'Aéroport International de Macao depuis 2003. Dans le cadre de ce nouveau contrat, JCDecaux mettra en place un programme de digitalisation avec le déploiement de technologies innovantes, de solutions créatives et de produits aéroportuaires permettant d’améliorer les services et les expériences au sein de l’aéroport tout en générant des revenus publicitaires. La croissance de la publicité dans l’aéroport de Macao sera désormais tirée par la digitalisation avec la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), tout en maximisant les résultats pour les annonceurs.

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Partenaires depuis déjà 21 ans, nous nous réjouissons d'avoir été choisis une nouvelle fois par Macau International Airport Company Limited. Ce contrat est une nouvelle reconnaissance de l'expertise de JCDecaux et de sa capacité à fournir des solutions innovantes et de qualité aux annonceurs. Notre engagement envers l'excellence et la fourniture d'un service de premier plan est au cœur de notre relation pérenne, et nous sommes fiers que cela ait été reconnu par CAM. Nous tenons à remercier CAM pour sa confiance continue alors que nous mettons tout en œuvre pour proposer des produits et des services publicitaires novateurs permettant de transformer l'environnement aéroportuaire et d’améliorer l'expérience des passagers. Cela créera une plateforme puissante pour les annonceurs et leurs marques, favorisant la croissance et l'innovation au cours de la prochaine décennie et au-delà. »

