BILAN SEMESTRIEL DE MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 30 JUIN 2024

Bernin (Grenoble), France, le 22 juillet 2024 - Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié à BNP Paribas le 3 juillet 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au

30 juin 2024 :

31 705 actions Soitec, ainsi que

3.863.367 €

Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :

A l'achat, 191 207 actions, pour un montant de 23.068.132€ (soit 3.468 transactions) ;

A la vente, 173.247 actions, pour un montant de 20.849.967 € (soit 3.231 transactions).

Il est rappelé que :

1. Lors du précédent bilan semestriel au 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :





12.595 titres Soitec, ainsi que





6.207.452 €

2. Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié un total de :





A l'achat, 234.920 titres, pour un montant de 37.766.839 € (4.356 transactions) ;





A la vente, 220.575 titres, pour un montant de 35.564.595 € (4.527 transactions).

3. Au 3 juillet 2023, veille du début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité : 8.000.000 €





Les données agrégées pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2024 figurent en annexe du présent communiqué.

Agenda

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024-2025 sera publié le 23 juillet 2024, après bourse.

L’Assemblée Générale de Soitec se tiendra le 23 juillet 2024.

Conférence téléphonique avec les analystes : le 24 juillet 2024, à 8h00 CET.

Bilan quotidien du contrat de liquidité de SOITEC S.A. pour la période du 01/01/2024 au 30/06/2024 établi conformément aux dispositions de l’art 2-3 de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021 Client Date Achat Vente Quantité Nombre de transactions Capitaux en € Quantité Nombre de transactions Capitaux en € SOITEC S.A. 02/01/2024 2,800 71 451,363.35 1,110 23 181,051.15 SOITEC S.A. 03/01/2024 3,400 43 527,390.00 1,950 37 303,798.30 SOITEC S.A. 04/01/2024 2,750 59 405,505.00 2,500 94 370,989.90 SOITEC S.A. 05/01/2024 1,750 30 256,112.50 1,750 41 256,933.45 SOITEC S.A. 08/01/2024 2,750 60 408,245.00 3,100 115 463,160.50 SOITEC S.A. 09/01/2024 1,550 47 233,810.00 1,400 31 211,530.00 SOITEC S.A. 10/01/2024 1,750 39 265,764.20 1,750 35 266,230.30 SOITEC S.A. 11/01/2024 2,750 47 415,294.90 1,818 45 275,769.40 SOITEC S.A. 12/01/2024 1,400 25 205,012.50 1,750 29 257,635.00 SOITEC S.A. 15/01/2024 3,500 57 503,172.45 1,280 42 183,570.55 SOITEC S.A. 16/01/2024 1,060 14 146,529.90 1,060 14 147,265.20 SOITEC S.A. 17/01/2024 2,400 43 326,075.00 1,400 46 191,607.50 SOITEC S.A. 18/01/2024 3,200 51 438,745.00 SOITEC S.A. 19/01/2024 108 2 15,368.40 288 9 41,155.20 SOITEC S.A. 22/01/2024 1,050 24 152,048.15 1,050 16 152,390.00 SOITEC S.A. 23/01/2024 1,600 37 226,145.00 1,050 31 148,848.65 SOITEC S.A. 24/01/2024 2,650 37 379,487.50 2,650 29 383,595.00 SOITEC S.A. 25/01/2024 1,800 40 249,717.60 SOITEC S.A. 26/01/2024 2,100 21 284,357.50 2,100 91 287,280.00 SOITEC S.A. 29/01/2024 1,250 17 167,325.00 1,250 41 167,657.50 SOITEC S.A. 30/01/2024 1,050 45 141,960.00 1,250 21 169,840.00 SOITEC S.A. 01/02/2024 1,400 30 191,870.00 SOITEC S.A. 02/02/2024 850 2 116,960.00 SOITEC S.A. 05/02/2024 1,900 42 254,895.00 SOITEC S.A. 06/02/2024 700 13 92,470.00 918 21 122,534.20 SOITEC S.A. 07/02/2024 598 15 78,058.00 598 12 78,411.00 SOITEC S.A. 08/02/2024 1,550 27 204,415.05 3,200 50 423,872.30 SOITEC S.A. 09/02/2024 2,540 54 355,556.40 2,740 57 386,974.05 SOITEC S.A. 12/02/2024 1,050 21 152,612.50 1,050 18 152,705.00 SOITEC S.A. 13/02/2024 2,250 37 321,942.50 2,150 56 308,537.50 SOITEC S.A. 14/02/2024 600 12 84,947.50 2,550 44 366,865.00 SOITEC S.A. 15/02/2024 1,400 33 203,497.95 SOITEC S.A. 16/02/2024 700 19 102,830.00 1,050 19 154,927.50 SOITEC S.A. 19/02/2024 1,875 40 268,450.00 1,750 44 251,342.50 SOITEC S.A. 20/02/2024 1,500 34 210,022.50 1,500 18 210,220.00 SOITEC S.A. 21/02/2024 2,500 66 349,762.50 2,500 68 351,055.00 SOITEC S.A. 22/02/2024 2,350 71 344,142.40 2,850 38 417,935.80 SOITEC S.A. 23/02/2024 1,400 27 199,010.00 1,145 25 163,278.25 SOITEC S.A. 26/02/2024 1,750 38 243,760.00 1,750 43 244,070.00 SOITEC S.A. 27/02/2024 2,000 39 277,232.50 2,700 52 376,370.00 SOITEC S.A. 28/02/2024 2,100 41 292,880.00 1,300 35 180,887.55 SOITEC S.A. 29/02/2024 1,750 32 238,087.50 1,525 26 207,853.75 SOITEC S.A. 01/03/2024 700 13 95,865.00 1,000 13 137,205.00 SOITEC S.A. 04/03/2024 1,350 20 184,450.00 700 18 96,040.00 SOITEC S.A. 05/03/2024 1,050 10 140,595.00 870 20 116,612.50 SOITEC S.A. 06/03/2024 700 8 93,555.00 1,250 20 167,452.50 SOITEC S.A. 07/03/2024 1,250 23 167,082.50 2,100 33 284,095.00 SOITEC S.A. 08/03/2024 3,250 46 435,042.50 SOITEC S.A. 12/03/2024 700 19 90,067.60 1,750 31 226,310.00 SOITEC S.A. 13/03/2024 830 11 108,787.50 1,350 20 177,350.00 SOITEC S.A. 14/03/2024 1,900 43 248,838.45 1,150 19 152,373.95 SOITEC S.A. 15/03/2024 1,750 34 222,845.00 SOITEC S.A. 18/03/2024 1,050 10 130,165.00 1,050 19 131,582.50 SOITEC S.A. 19/03/2024 1,400 9 170,660.00 1,400 36 171,796.25 SOITEC S.A. 20/03/2024 1,400 26 169,767.50 700 14 85,435.00 SOITEC S.A. 21/03/2024 1,400 21 172,812.50 2,100 30 259,910.00 SOITEC S.A. 22/03/2024 2,450 40 299,897.50 1,262 21 155,774.20 SOITEC S.A. 25/03/2024 700 16 85,172.50 750 14 92,070.00 SOITEC S.A. 26/03/2024 1,458 30 178,541.40 125 1 15,343.75 SOITEC S.A. 27/03/2024 800 19 96,505.00 700 18 84,805.00 SOITEC S.A. 28/03/2024 7,600 101 760,975.00 2,100 17 221,200.00 SOITEC S.A. 02/04/2024 2,240 34 224,135.50 2,840 37 285,057.30 SOITEC S.A. 03/04/2024 3,250 36 315,175.00 3,250 11 316,700.00 SOITEC S.A. 04/04/2024 1,750 23 169,067.50 SOITEC S.A. 05/04/2024 1,750 39 162,082.50 1,600 28 149,321.75 SOITEC S.A. 08/04/2024 1,750 20 157,920.00 1,384 45 125,124.60 SOITEC S.A. 09/04/2024 1,641 21 148,927.00 3,041 41 277,574.35 SOITEC S.A. 10/04/2024 1,400 18 130,830.00 1,400 24 131,757.50 SOITEC S.A. 11/04/2024 2,300 41 214,560.00 2,300 38 215,465.00 SOITEC S.A. 12/04/2024 2,150 32 200,420.00 1,750 24 163,732.50 SOITEC S.A. 15/04/2024 1,700 22 156,347.50 1,700 29 156,852.50 SOITEC S.A. 16/04/2024 1,400 14 125,282.50 1,400 16 125,667.50 SOITEC S.A. 17/04/2024 700 9 63,122.50 700 13 63,140.00 SOITEC S.A. 18/04/2024 1,700 27 153,433.75 1,700 33 153,860.00 SOITEC S.A. 19/04/2024 2,250 17 194,873.00 2,250 57 197,871.60 SOITEC S.A. 22/04/2024 350 9 30,835.00 350 7 30,887.50 SOITEC S.A. 23/04/2024 1,150 22 101,612.50 1,750 24 155,357.50 SOITEC S.A. 24/04/2024 3,000 34 281,320.00 2,900 39 272,720.00 SOITEC S.A. 25/04/2024 1,565 22 139,232.75 1,500 17 134,720.00 SOITEC S.A. 26/04/2024 1,400 15 127,260.00 SOITEC S.A. 29/04/2024 584 8 53,997.10 584 29 54,113.90 SOITEC S.A. 30/04/2024 700 14 64,960.00 700 7 65,047.50 SOITEC S.A. 02/05/2024 1,050 15 95,620.00 1,000 19 91,200.00 SOITEC S.A. 03/05/2024 1,500 10 140,700.00 1,750 25 164,325.00 SOITEC S.A. 06/05/2024 500 10 47,397.50 1,050 21 99,855.00 SOITEC S.A. 07/05/2024 1,323 20 127,083.95 1,273 16 122,380.90 SOITEC S.A. 08/05/2024 700 11 67,462.50 700 16 67,672.50 SOITEC S.A. 09/05/2024 350 8 33,792.50 700 5 67,987.50 SOITEC S.A. 10/05/2024 350 9 34,072.50 1,875 22 185,200.00 SOITEC S.A. 13/05/2024 1,750 33 173,460.00 1,450 37 144,060.00 SOITEC S.A. 14/05/2024 122 2 12,120.70 3,000 44 305,242.50 SOITEC S.A. 15/05/2024 1,050 21 112,315.00 1,050 15 112,665.00 SOITEC S.A. 16/05/2024 700 13 76,545.00 SOITEC S.A. 17/05/2024 700 11 77,490.00 350 5 39,165.00 SOITEC S.A. 20/05/2024 1,150 12 125,175.00 1,182 20 129,304.00 SOITEC S.A. 21/05/2024 1,400 27 154,455.00 1,400 20 154,805.00 SOITEC S.A. 22/05/2024 3,750 64 425,330.00 3,750 44 427,385.00 SOITEC S.A. 23/05/2024 1,750 27 192,920.00 1,750 21 193,347.00 SOITEC S.A. 24/05/2024 2,270 28 249,417.00 3,250 50 360,570.00 SOITEC S.A. 27/05/2024 2,500 53 285,300.00 1,750 27 200,585.00 SOITEC S.A. 28/05/2024 1,400 16 157,710.00 1,400 18 158,060.00 SOITEC S.A. 29/05/2024 1,750 37 194,070.00 SOITEC S.A. 30/05/2024 1,104 21 121,081.20 1,504 20 165,123.20 SOITEC S.A. 31/05/2024 1,050 29 115,325.00 1,050 20 115,535.00 SOITEC S.A. 03/06/2024 1,750 37 191,625.00 SOITEC S.A. 04/06/2024 950 20 102,505.00 1,050 16 113,960.00 SOITEC S.A. 06/06/2024 800 31 91,000.00 800 11 91,440.00 SOITEC S.A. 07/06/2024 1,650 17 185,875.50 1,650 25 186,510.00 SOITEC S.A. 10/06/2024 700 14 77,554.00 700 22 77,816.20 SOITEC S.A. 11/06/2024 1,750 54 197,470.00 1,750 34 198,159.80 SOITEC S.A. 12/06/2024 932 30 106,250.20 2,375 27 274,575.00 SOITEC S.A. 13/06/2024 2,450 58 285,600.00 700 23 81,830.00 SOITEC S.A. 14/06/2024 1,750 33 197,995.00 SOITEC S.A. 17/06/2024 1,700 29 186,010.00 1,250 40 137,520.80 SOITEC S.A. 18/06/2024 600 24 66,420.00 700 16 77,560.00 SOITEC S.A. 19/06/2024 1,750 32 189,875.00 700 11 76,055.00 SOITEC S.A. 20/06/2024 1,250 30 133,310.00 1,050 12 113,050.00 SOITEC S.A. 21/06/2024 2,457 57 256,528.30 350 12 37,030.00 SOITEC S.A. 24/06/2024 1,700 44 178,872.60 2,200 37 231,451.10 SOITEC S.A. 25/06/2024 1,400 21 147,630.00 1,200 36 127,585.00 SOITEC S.A. 26/06/2024 700 12 74,970.00 700 11 75,145.00 SOITEC S.A. 27/06/2024 2,100 45 220,325.00 1,400 23 147,525.00 SOITEC S.A. 28/06/2024 1,400 34 144,043.40 1,500 22 155,392.50 TOTAL 191,207 3,468 23,068,132 173,247 3,231 20,849,967 Achat: 191,207 (3,468 transactions) 23,068,132€ Vente: 173,247 (3,231 transactions) 20,849,967€

