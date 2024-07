Ontex ondersteunt sociale interactie met upgrade incontinentiebroekjes voor jongeren

Dankzij de zorgvuldige materiaalkeuze kunnen kinderen en jongeren met incontinentie deelnemen aan sociale activiteiten

Nieuw Ontex productieplatform HappyFitTM bevat duurzaamheidskenmerken en maakt productie efficiënter

Aalst, België, 23 juli 2024 - Ontex Group NV [EURONEXT: ONTEX], een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van persoonlijke verzorgingsoplossingen, kondigt de lancering aan van een verbeterde reeks incontinentiebroekjes voor jongeren dit najaar. De broekjes zijn ontworpen om de psychologische impact van incontinentie tijdens de adolescentie te verminderen en bieden bescherming en discretie.

“Kinderen en jongeren die opgroeiden tijdens de Covid-jaren hebben het al moeilijk gehad met sociaal contact, en de kinderen en jongeren die ook moeite hebben met blaascontrole hebben extra ondersteuning nodig bij sociale interacties. We ontwerpen de broekjes zodat kinderen en jongeren met incontinentie kunnen deelnemen aan sociale activiteiten zoals logeerpartijtjes, kampen en schoolreisjes, en kunnen genieten van het dagelijkse leven,” zegt Annick De Poorter , Chief Innovation and Sustainability Officer van Ontex.

De nieuwe Ontex jeugdbroekjes zijn op maat gemaakt voor kinderen van 3 tot 15 jaar die 's nachts moeite hebben met blaascontrole, ook al blijven ze overdag droog, of die een handicap hebben waardoor ze hun blaas niet meer onder controle hebben.

De broekjes worden geproduceerd door Ontex met behulp van het HappyFit productplatform en zullen verkrijgbaar zijn via retailers en Ontex's online verkoopkanalen in Europa, met ruimte voor uitbreiding naar andere regio's. De broekjes zijn gemaakt van absorberende materialen voor bescherming tegen bedplassen, een chassis met zachte en stille materialen voor discretie, een verbeterde pasvorm en een aanzienlijk lagere impact op het milieu in vergelijking met eerdere concepten. Tijdens de productie wordt afval ook tot een minimum beperkt.

Bedplassen is een veelvoorkomend probleem waar veel kinderen ouder dan 5 jaar last van hebben. Onderzoek1 toont aan dat 15% van de kinderen in de lagere school nog steeds in bed plast, waarbij jongens significant meer kans hebben op incontinentie. Bedplassen gebeurt vooral 's nachts en is na allergische aandoeningen de meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen. Factoren die bijdragen aan bedplassen zijn slaapproblemen, nachtelijke polyurie (overmatige urineproductie 's nachts) en blaasproblemen.

Inlichtingen

Investeerders

Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com

Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 Media

Maarten Verbanck +32 53 33 36 20 corporate.communications@ontexglobal.com

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende, internationale ontwikkelaar en producent van hygiëneproducten en -diensten voor retailers en de zorgsector, met een grote expertise in babyverzorging, vrouwelijke hygiëne en volwassenenzorg. De innovatieve producten van Ontex worden verdeeld in ongeveer 100 landen via retailers en zorginstellingen. Wereldwijd werken er ongeveer 7,200 mensen voor Ontex in 14 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Aalst, België. De aandelen van Ontex zijn genoteerd op Euronext Brussel en Ontex maakt deel uit van de Bel Mid®. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, kan u terecht op ontex.com of Ontex volgen op LinkedIn , Facebook , Instagram en YouTube .







