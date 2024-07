Fortsatt solide underliggende resultater mens markedene normaliseres

(Oslo, 23. juli 2024) – Statkraft rapporterte solide underliggende resultater i andre kvartal 2024 med sterke bidrag fra kraftproduksjon og markedsoperasjoner, til tross for at kraftprisene fortsatte å falle. Resultat etter skatt var negativt, påvirket av nedskrivninger hovedsakelig på grunn av endringer i lokal hydrologi og lavere prisforventninger.



Netto driftsinntekter var NOK 11,2 milliarder i Q2 2024 sammenlignet med 12,9 milliarder i tilsvarende kvartal i fjor, mens underliggende driftsresultat (EBIT) falt til NOK 4,9 milliarder (NOK 7,4 milliarder).

Resultat etter skatt var NOK -1,0 milliard (NOK 5,5 milliarder), inkludert nedskrivninger på NOK 3,1 milliarder i vannkraftanlegg i Albania og Tyrkia på grunn av lavere forventet produksjon, NOK 841 millioner i tyske vindkraftanlegg som følge av lavere fremtidige kraftpriser, og NOK 348 millioner i vannkraft i India.

Kraftprisene falt med 38 prosent i Norden i andre kvartal og 46 prosent i Tyskland sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Statkraft fullførte oppkjøpet av det spanske fornybarselskapet Enerfin for NOK 18 milliarder, og overtok dermed en portefølje av vindparker i drift, samt vind- og solprosjekter under utvikling. Som tidligere opplyst, planlegger Statkraft å selge Enerfin-porteføljen i Canada, USA, Colombia, Australia og Chile.

Statkraft inngikk flere langsiktige kraftkontrakter, inkludert kraftkjøpsavtaler både i Europa og Sør-Amerika. I juli ble en ny PPA-kontrakt med Alcoa Norway signert, for et volum på 876 GWh per år fra 2025 til 2027 til deres anlegg i Lista (NO2).

Statkraft offentliggjorde planer om å finne nye eiere for sin fjernvarmevirksomhet i Norge og Sverige.

I juni oppdaterte Statkraft sin strategi, inkludert reviderte strategiske mål.





– Jeg er svært fornøyd med at vi fortsetter å levere sterke underliggende resultater, til tross for lavere kraftpriser. Høyere kraftproduksjon, god energidisponering og solide resultater fra markedsaktiviteter bidro positivt til resultatene. I kvartalet bidrar nedskrivninger, høye forretningsutviklingskostnader, samt reduserte finansielle sikringseffekter til et negativt resultat etter skatt, men de underliggende resultatene er robuste, sier Statkrafts konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal.

Gjennomsnittlig systempris i Norden var 35,3 EUR/MWh, ned 20,7 EUR/MWh fra andre kvartal 2023 og ned 23,0 EUR/MWh fra første kvartal 2024, hovedsakelig på grunn av høye temperaturer som ga rask snøsmelting, høyt tilsig og lavt forbruk i Norden, samt lavere priser på Kontinentet. Forskjellen mellom de norske prisområder fortsatte å avta, der prisene i de sørlige prisområdene (NO1 og NO2) holdt seg høyere enn resten av landet.

Den gjennomsnittlige tyske spotprisen var 71,8 EUR/MWh, ned 20,6 EUR/MWh fra samme kvartal i fjor, men opp 4,2 EUR/MWh siden første kvartal 2024. Kraftprisene var lavere enn i fjor, hovedsakelig på grunn av lavere gass- og CO2-priser, samt høyere fransk kjernekraftproduksjon.

Statkrafts produksjon var 14,4 TWh i andre kvartal 2024, 1,3 TWh høyere enn i andre kvartal i fjor. Økningen var drevet av norsk vannkraft og økt produksjonskapasitet i Brasil og Tyskland.

Driftskostnadene steg sammenlignet med andre kvartal i fjor og var litt høyere enn i første kvartal i år. Økningen var drevet av flere årsverk, lønnsjusteringer og valutaeffekter, som delvis ble motvirket av lavere prestasjonsbasert godtgjørelse, økt aktivitetsnivå og økte av- og nedskrivninger fra nye eiendeler.

Underliggende driftsresultat (EBIT) var NOK 4,9 milliarder, sammenlignet med NOK 7,4 milliarder i samme kvartal i fjor. Nedgangen var drevet av betydelig lavere kraftpriser og sikringseffekter både i Nordics og Europe, delvis motvirket av høyere inntekter fra tyske gasskraftverk og ny produksjonskapasitet.

Nordics-segmentet var hovedbidragsyter til resultatene med et underliggende driftsresultat (EBIT) på NOK 4,4 milliarder til tross for betydelig lavere kraftpriser sammenlignet med i fjor. Markets-segmentet leverte et sterkt underliggende driftsresultat (EBIT) på NOK 1,1 milliarder i kvartalet, primært relatert til origination-aktiviteter.

Netto finansposter i andre kvartal inkluderte positive valutaeffekter på NOK 1,7 milliarder som følge av en styrking av NOK mot EUR.

Resultat før skatt var NOK 1,1 milliarder (NOK 12,3 milliarder) i kvartalet, inkludert samlede nedskrivninger på NOK 4,5 milliarder. Resultatene for andre kvartal 2023 inkluderte reverseringer av nedskrivninger på NOK 2,2 milliarder.

Etter oppkjøpet av Enerfin i juni har Statkraft en total portefølje av kraftverk i drift på mer enn 21 GW. Dette bekrefter selskapets posisjon som Europas største produsent av fornybar energi og plasserer Statkraft blant de ti største vindkraftprodusentene både i Spania og Brasil. Oppkjøpet omfattet, i tillegg til en portefølje på 1,5 GW med vind- og solparker i drift og under bygging, også en portefølje med prosjekter under utvikling. Dette har brakt Statkrafts fleksible prosjektportefølje til en sannsynlighetsvektet total på 21 GW.

– Vi forventer fortsatt sterk vekst innen vind og sol, økt behov for fleksibilitet og mer komplekse markeder, og jeg er trygg på at den reviderte strategien både svarer på disse trendene og bygger på våre konkurransefortrinn. Etter en periode med omfattende prosjekt- og forretningsutvikling, er det nå på tide å fokusere på å levere og kapitalisere på prosjektporteføljen vi har utviklet. Vi er rustet for fortsatt vekst og vil fortsette vårt arbeid med å fornye verden med ren energi, sier Birgitte Ringstad Vartdal.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har over 6000 ansatte i mer enn 20 land.

