LONDRES, 23 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le MET – Aéroport métropolitain de Montréal est heureux d’annoncer la création du LIA – Living Lab d’innovation aérospatiale. Conformément à sa promesse de réinventer le modèle aéroportuaire, le MET rend aujourd’hui public sa stratégie d’innovation.



« Le projet du MET, c’est bien plus que la construction d’un nouveau terminal pour les passagers, c’est aussi l’ambition de contribuer activement aux développements des technologies aérospatiales et à la transition verte de notre industrie. Avec le LIA, nous voulons offrir l’aéroport comme plate-forme de recherche à tout l’écosystème d’innovation. Cette volonté d’intégrer la recherche et l’expérimentation à nos opérations aéroportuaires quotidiennes constitue l’un de nos piliers d’engagement » a déclaré M. Yanic Roy, président-directeur général de MET – Aéroport métropolitain de Montréal.

Dès le début des premiers vols en 2025, le MET sera propulsé parmi les aéroports les plus importants au Canada, faisant de lui un terrain d’étude interdisciplinaire vaste et prometteur pour la recherche universitaire et le développement technologique. Living Lab est le terme utilisé internationalement pour désigner un environnement de vie réel disponible à la recherche où les acteurs dépassent le statut d'objet d'étude pour en devenir des contributeurs. Bien qu'il n'y ait pas de traduction littérale en français pour Living Lab, ceux-ci sont définis comme étant des laboratoires de recherche ouverte en innovation.

Le LIA aura trois grandes missions :

Donner accès à un environnement d’étude unique, soit nos infrastructures, nos installations et notre main-d’œuvre, permettant ainsi la réalisation de projets en milieu réel ; Faciliter la réalisation des projets en mettant nos experts et nos équipes à contribution, en favorisant la conclusion de partenariats et en offrant de l’accompagnement aux projets ; Créer et animer une communauté de pratique multidisciplinaire composée d’experts internationaux afin de partager la connaissance et favoriser l’innovation en milieu aéroportuaire.

Pour lancer les activités du LIA, nous pouvons compter sur le leadership et l’expertise du professeur Mehran Ebrahimi qui a su rassembler le support des plus grands experts du Canada et du monde pour composer le comité aviseur et le comité scientifique du LIA. Mentionnons la collaboration de l’Institut Polytechnique de Bordeaux (INP), de l’Association française pour l’intelligence artificielle (AFIA), de Bombardier, du Centre technologique en aérospatiale (CTA), de l’École de technologie supérieure (ÉTS), d’Aéro Montréal, de l’Université de Sherbrooke (UdeS), du Centre d’expertise international de Montréal en intelligence artificielle (CEIMIA), du Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ), de l’Université de Montréal (UdeM) et d’Air France-KLM.

« Pour répondre aux défis colossaux du secteur de l’aviation et de l’aérospatiale, nous devons transcender les paradigmes du passé. C'est dans cet esprit que nous envisageons l'aéroport comme le point névralgique pour la mobilisation et l’articulation des connaissances et des expertises académiques, industrielles et de la société civile. Un véritable carrefour où les idées et les connaissances circulent aussi librement que les avions et les passagers. Le LIA – Living Lab d’innovation aérospatiale se positionnera comme un acteur majeur dans cette vision novatrice, où la recherche, l'innovation et la collaboration se conjugueront pour façonner l'avenir de l'aéronautique » précise M. Mehran Ebrahimi, professeur titulaire à l’ESG-UQAM et directeur de l’Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile.

Citation du ministre des Transports du Canada

« Cette initiative va jouer un rôle de premier plan pour l'industrie aérospatiale au Canada en offrant un environnement d'étude unique et en facilitant la réalisation de projets innovants. Le LIA renforce la zone d’innovation en aérospatiale et fera briller Longueuil à l’international » a déclaré M. Pablo Rodriguez, Ministre des Transports du Canada.

Citation de la mairesse de Longueuil

« La désignation d'Espace Aéro a mis en lumière la forte synergie territoriale qui s'opère au sein de l'industrie aérospatiale québécoise. Un projet comme celui du LIA – Living Lab d’innovation aérospatiale est l’exemple parfait d’une collaboration où les entreprises, les chercheurs et les institutions académiques pourront à la fois développer et tester de nouvelles technologies au sein d'une seule et même plateforme. C’est en parfaite harmonie avec les deux axes prioritaires d’Espace Aéro que sont la décarbonation et l’autonomie. Je félicite MET – Aéroport métropolitain de Montréal pour la mise en place du LIA », souligne Catherine Fournier, mairesse de Longueuil.

À PROPOS DE MEHRAN EBRAHIMI

Mehran Ebrahimi, Ph. D., est professeur titulaire au Département de management de l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal (ESG UQAM). Il est membre du réseau international d’innovation et de prospective (r2ip) en plus d’être directeur du groupe d’étude en management des entreprises de l’aéronautique, GEME-Aéro, et de l’Observatoire international de l’aéronautique et de l’aviation civile à l’UQAM. Ses intérêts de recherche portent sur le management des connaissances dans les secteurs de haute technologie, notamment l’aéronautique et l’aviation.

À PROPOS DE MET – AÉROPORT MÉTROPOLITAIN DE MONTRÉAL

Le 27 février 2023, le MET – Aéroport métropolitain de Montréal annonçait la construction d'un nouveau terminal en partenariat avec le transporteur Porter Airlines et Macquarie Asset Management. La construction de l'aérogare est bien entamée et la livraison du terminal est planifiée d’ici la fin de 2025. Le MET comportera neuf portes d'embarquement et une capacité de 4M de passagers par année, devenant ainsi un joueur majeur dans le transport aérien au Québec et sera propulsé immédiatement parmi les plus grands aéroports du Canada. Ces investissements de plus de 200 M$ marquent le point de départ d'un ambitieux projet de développement. C'est l’occasion de réinventer le modèle classique des aéroports grâce à une approche innovante, écoresponsable et de concertation avec la communauté. La mission du MET est de devenir un vecteur de changement pour l’ensemble de l'industrie et de contribuer à l’essor du pôle en aérospatiale montréalais tout en supportant le développement de la desserte aérienne.



Doté d'une piste principale de 2,4 kilomètres de long, le MET - Aéroport Métropolitain de Montréal est en mesure d'accueillir une importante proportion d'avions commerciaux au Canada. Le MET a fait le choix de développer ses installations de manière à n'accueillir que les avions monocouloirs les plus silencieux et les plus éco-responsables. À seulement 15 kilomètres du centre-ville de Montréal, le MET est stratégiquement situé pour les compagnies aériennes et l'aviation d'affaires. Son terminal offrira aux voyageurs une rapidité, une esthétique et un confort sans précédent.

Source :

MET - Aéroport métropolitain de Montréal

Pour toute information ou demande d’entrevue :

Simon-Pierre Diamond

Vice-président, Affaires corporatives, communications et marketing

administration@cyhu.ca

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/55e80302-0988-4131-beeb-08417194ace5/fr