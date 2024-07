AUDACIA : CHIFFRE D’AFFAIRES S1 2024 : 5,3 M€ - ACCELERATION DES PRISES DE PARTICIPATION ET INTENSIFICATION DES EFFORTS DE LEVEE EN DEEPTECH

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 23 JUILLET 2024, 18h00







CHIFFRE D’AFFAIRES S1 2024 : 5,3 M€

ACCÉLÉRATION DES PRISES DE PARTICIPATION ET

INTENSIFICATION DES EFFORTS DE LEVEE EN DEEPTECH









Croissance des fonds Deeptech (+19%) portée par le first closing de Quantonation 2

Accélération des nouveaux fonds portant le total à 90 participations dont 56 startups Deeptech

Maintien d’un niveau élevé de revenu pour les fonds ISF en cours de liquidation





Chiffre d’affaires

En M€

Données non auditées 06.2024 06.2023 Variation Capital Développement 0,5 0,4 +23% Capital Immobilier 0,2 0,2 -10% Capital Innovation 1,3 1,1 +19% CA nouveaux fonds 2,0 1,7 +16% Activité holding ISF 1,5 1,4 +5% Activité mandat ISF1 1,8 1,0 +71% CA Groupe 5,3 4,2 +26%

1 Inclut 0,2 M€ de CA issus d’exercices antérieurs avec un risque de non-recouvrement et 0,6 M€ de CA qui sera fortement provisionné.





Audacia enregistre un chiffre d’affaires semestriel 2024 en croissance soutenue par rapport à celui de la même période de 2023. Les revenus du Groupe s’établissent ainsi à 5,3 M€ avec une contribution des nouveaux fonds à hauteur de 2 M€ soit 16% de croissance par rapport au S1 2023.

Un premier closing pour le fonds Quantonation 2 et un renforcement des expertises pour développer les futurs fonds thématiques innovants

Sur la période, l’activité des nouveaux fonds a été marquée par :

Capital Développement : le CA s’établit à 0,5 M€ en augmentation de 23%, avec notamment la contribution de la deuxième poche des Obligations Relance et celle des fonds Constellation.





Capital Innovation : Quantonation 2, le second fonds d'amorçage consacré aux technologies quantiques et géré par Quantonation Ventures, a réalisé un premier closing de 70 M€ au S1 2024. Le CA du Capital Innovation ressort ainsi à 1,3 M€ sur la période, en progression de 19% par rapport au S1 2023.

Capital Immobilier : en l’absence de nouveaux investissements pour son fonds Coliving Invest sur la période le CA s’établit à 0,2 M€ quasi-stable par rapport au S1 2023.









Résilience de l’activité historique ISF

Le chiffre d’affaires ressort à 3,3 M€ en hausse de 33% par rapport au S1 2023 compte tenu de l’allongement de la durée de désinvestissement des lignes PME ISF et de l’effectivité des clauses contractuelles appliquées à l’ensemble des participations.

Sur l’activité mandat ISF, des facturations d’un montant de 0,2 M€ ont été réalisées sur des exercices antérieurs. En outre, un montant de 0,6 M€ de chiffre d’affaires sera fortement provisionné.

La capacité de recouvrement de l’intégralité de ce chiffre d’affaires fera l’objet d’une revue détaillée lors de l’arrêté des comptes semestriels et des provisions éventuelles seront passées en fonction du risque d’insolvabilité.





Perspectives S2 2024

Audacia va poursuivre sa stratégie de lanceur et d’agrégateur de fonds thématiques innovants en s’appuyant sur un capital humain renforcé dans ses équipes de gestion. Ceci permettra de préparer les futurs closings des nouveaux fonds et de prendre des participations prometteuses dans les entreprises répondant au plus près aux critères d’investissement de ses fonds.

Le S1 2024 a permis de nombreuses réalisations :

Capital Immobilier : inauguration de la résidence de Reims, avec 166 logements dont une majorité en appartements partagés. Sur ce concept mixte, le programme, très ambitieux, est le plus grand du parc Sharies et Audacia ainsi que de France. La résidence offre des possibilités de co-working, de restauration et d’autres services.

: inauguration de la résidence de Reims, avec 166 logements dont une majorité en appartements partagés. Sur ce concept mixte, le programme, très ambitieux, est le plus grand du parc Sharies et Audacia ainsi que de France. La résidence offre des possibilités de co-working, de restauration et d’autres services. Capital Innovation : doublement général du rythme d’investissement avec plus de réalisations en un semestre que durant toute l’année 2023. Décollage marqué de l’activité de décarbonation avec 6 participations à la fin du premier semestre 2024, en ligne avec l’objectif d’atteindre 10 participations sur ce secteur d’ici à la fin de l’année.

: doublement général du rythme d’investissement avec plus de réalisations en un semestre que durant toute l’année 2023. Décollage marqué de l’activité de décarbonation avec 6 participations à la fin du premier semestre 2024, en ligne avec l’objectif d’atteindre 10 participations sur ce secteur d’ici à la fin de l’année. Capital Développement : poursuite des négociations de sortie ISF et montage de tours de table en fonds propres pour le S2. Négociations de sortie de participation pour Constellation. Travaux sur un nouveau véhicule qui investira dans les meilleures PME-ETI du portefeuille et de nouveaux fonds en actions et obligations.





Audacia atteint ainsi 56 participations sur les fonds Deeptech et devrait franchir les 60 participations à la rentrée. Les nouveaux fonds atteignent un total de 90 participations.





Nombre de participations 31/12/2022 2023 31/12/2023 S1 2024 A date Quantonation 1 & 2 23 3 26 4 30 Geodesic 10 4 14 4 18 Isospin 1 & 2 1 2 3 3 6 Sorbonne Venture 1 0 1 1 2 Total Deeptech 35 9 44 12 56 Obligations Relance 9 11 20 0 20 Constellation 10 1 11 0 11 Immobilier 1 1 2 1 3 Total Nouveaux Fonds 55 22 77 13 90 ISF 81 -25 56 -6 50 Grand Total 136 -3 133 7 140









Prochaine publication : Résultats semestriels 2024 : mardi 15 octobre 2024 (après Bourse).





A propos d’AUDACIA

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;

Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;

Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense ainsi que les solutions novatrices pour relever les défis de la transition énergétique et de la santé.





Depuis sa création, Audacia a investi dans plus de 400 entreprises, dont plus de 130 actives.

Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD - Eligible PEA PME et PEA





