SOITEC PUBLIE LE CHIFFRE D’AFFAIRES

DU 1ER TRIMESTRE DE SON EXERCICE FISCAL 2024-2025

Conformément aux indications données, le chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2024-2025 s’élève à 121 M€, en baisse de 24% à périmètre et change constants par rapport au 1 er trimestre 2023-2024

L’absorption des stocks de RF-SOI a continué d’impacter les ventes de la division Communications mobiles

Forte croissance de l’activité de la division Objets intelligents - renommée division « Edge & Cloud AI » pour refléter les marchés ciblés

Le chiffre d’affaires de la division Automobile & Industrie a été impacté par un marché automobile moins dynamique

Les perspectives pour l’année fiscale 2024-2025 sont confirmées : chiffre d’affaires à un niveau stable à périmètre et taux de change constants par rapport à l’exercice 2023-2024 et marge d’EBITDA1,2 autour de 35%

Bernin (Grenoble), France, le 23 juillet 2024 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour le chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre de l’exercice 2024-2025 (période close le 30 juin 2024). Celui-ci s’élève à 121 millions d’euros, en baisse de 23% en données publiées par rapport au chiffre d’affaires de 157 millions d’euros réalisé au 1er trimestre 2023-2024. Cette évolution résulte d’un recul de 24% à périmètre3 et taux de change constants et d’un effet de change légèrement positif de 1%.

Pierre Barnabé, Directeur général de Soitec a déclaré : « Le point bas atteint au premier trimestre de notre exercice 2024/25 était anticipé et est conforme à nos attentes, dans un environnement de marché difficile. La résorption des stocks de RF-SOI de nos clients progresse et devrait s’achever vers la fin du premier semestre de l’exercice 2024/25. Au-delà de ce trimestre, l’augmentation de notre chiffre d’affaires lors de la deuxième partie de l’exercice 2024/25 sera soutenue par la reprise progressive des livraisons de RF-SOI et la poursuite de la diversification de notre gamme de produits. Nous confirmons donc nos prévisions pour l’ensemble de l’année fiscale en cours.

A l’avenir, la croissance organique de Soitec sera soutenue sur chacun de ses trois marchés finaux par des mégatendances de plus en plus puissantes : l’expansion de la 5G et la premiumisation continue des smartphones, la digitalisation et l’électrification du secteur automobile, la croissance exponentielle des dispositifs d’Edge AI et l’augmentation des capacités de puissance de calcul de la Cloud AI, de manière durable et responsable. Nos feuilles de route en matière d’innovation et de capacités industrielles nous permettent de renforcer notre leadership dans le domaine du SOI tout en accélérant la diversification de notre portefeuille de matériaux semiconducteurs innovants, au-delà du SOI. »

Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2024-2025 (non audité)

T1 2024-25 T1 2023-24 Évolution (En millions d’euros) % en données publiées % à périmètre et changes constants Communications mobiles 48 89 -45% -46% Automobile & Industrie 26 37 -29% -31% Edge & Cloud AI

(ex. Objets intelligents) 46 31 +49% +47% Chiffre d’affaires total 121 157 -23% -24%

En ligne avec les indications que le Groupe avait données, Soitec a réalisé un chiffre d’affaires de 121 millions d’euros au 1er trimestre 2024-2025, en repli de 24% à périmètre3 et taux de change constants par rapport au 1er trimestre 2023-2024. Les performances enregistrées dans les trois marchés finaux ont été contrastées : le recul du chiffre d’affaires des divisions Communications mobiles et Automobile & Industrie n’a été que partiellement compensé par la forte croissance de la division Edge & Cloud AI, précédemment nommée Objets intelligents. Ce changement de dénomination de la division ne s’accompagne d’aucun changement de périmètre ni de reporting.

Communications mobiles

Le chiffre d’affaires de la division Communications mobiles a atteint 48 millions d’euros au 1er trimestre 2024-2025, en repli de 46% à taux de change constants par rapport au 1er trimestre 2023-2024.

Soitec confirme percevoir des signes de reprise sur le marché des smartphones ainsi qu’une amélioration des niveaux de stocks en aval de la chaîne de valeur des smartphones et chez les fabless. Au cours du 1er trimestre 2024-2025, la demande de substrats RF-SOI a été plus faible permettant aux stocks de s’écouler progressivement à travers la chaîne de valeur, ce qui s’est traduit par des volumes nettement plus bas qu’au 1er trimestre 2023-2024. Soitec reste confiant dans la reprise des ventes de plaques RF-SOI au 2nd semestre 2024-2025 lorsque le phénomène d’absorption des stocks chez ses clients directs prendra fin.

Les ventes de substrats POI (Piezoelectric-on-Insulator) dédiés aux filtres RF ont en revanche connu une croissance continue trimestre après trimestre depuis le début de l’exercice fiscal 2023-2024, avec une nouvelle hausse séquentielle enregistrée au 1er trimestre 2024-2025 par rapport au 4ème trimestre 2023-2024. Ceci se traduit par une très forte progression des ventes par rapport au 1er trimestre 2023-2024. L’activité POI a bénéficié d’un nouveau client entré en production, ce qui porte le nombre de clients actifs à 9, tandis que plus de 10 autres sont encore en phase de qualification. Les ventes de plaques de POI continuent de bénéficier d’une forte accélération en Chine et de l’engagement de Soitec auprès de toutes les grandes sociétés fabless aux Etats-Unis.

Les ventes de substrats FD-SOI, dédiés à l’équipement des modules frontaux intégrés dans les smartphones 5G utilisant des bandes de fréquence inférieures à 6 GHz ou des ondes millimétriques, ont été légèrement inférieures à celles du 1er trimestre 2023-2024.

Automobile & Industrie

Le chiffre d’affaires de la division Automobile & Industrie s’est élevé à 26 millions d’euros au 1er trimestre 2024-2025, en baisse de 31% à taux de change constants par rapport au 1er trimestre 2023-2024. Après une très bonne performance lors de l’exercice 2023-2024, le chiffre d’affaires a été impacté au 1er trimestre 2024-2025 par les effets d’un ralentissement du marché automobile.

Après plusieurs trimestres de croissance significative, et notamment un très fort 4ème trimestre 2023-2024, les ventes de substrats Power-SOI ont connu une baisse au 1er trimestre 2024-2025 par rapport au 1er trimestre 2023-2024. Cette baisse est essentiellement due à des volumes plus faibles dans le contexte d’un marché automobile moins porteur. Poussés par un nombre croissant de fonderies et de fabricants de dispositifs intégrés (IDM) à travers le monde, les substrats Power-SOI restent un composant clé pour les circuits de commande de grille, pour les réseaux des véhicules et, de façon croissante, pour les circuits intégrés de gestion des batteries.

Au 1er trimestre 2024-2025, les ventes de substrats FD-SOI ont à nouveau enregistré une bonne performance. Ils continuent d’être principalement portés par leur utilisation dans des microcontrôleurs automobile, des imageurs, des radars et pour la connectivité sans fil.

La division Automobile & Industrie a continué de bénéficier des revenus générés par la technologie de pointe SmartSiCTM de Soitec basée sur le carbure de silicium. Les livraisons d’échantillons et de prototypes de SmartSiCTM continuent de croître. La qualification au niveau des dispositifs et la montée en régime de la production de substrats SmartSiCTM dans l’usine de Bernin vont continuer à progresser au rythme des demandes clients et de la pénétration des véhicules électriques.

Au cours du 1er trimestre de l’exercice 2024-2025, Soitec a annoncé le lancement d’un partenariat avec X-FAB pour permettre au vaste réseau de clients fabless de cette fonderie d'accéder aux dispositifs de puissance basés sur les substrats de carbure de silicium SmartSiCTM de Soitec.

Edge & Cloud AI (anciennement Objets intelligents)

Le chiffre d’affaires de la division Edge & Cloud AI a atteint 46 millions d’euros au 1er trimestre 2024-2025, en hausse de 47% à taux de change constants par rapport au 1er trimestre 2023-2024. Cette forte progression reflète néanmoins des performances contrastées parmi les différents produits.

Les ventes de substrats Imager-SOI pour applications basées sur de l’imagerie en 3D ont été particulièrement soutenues au 1er trimestre 2024-2025, bénéficiant d’un effet de saisonnalité favorable sur ce premier trimestre.

Les ventes de substrats Photonics-SOI ont été supérieures à celles du 1er trimestre 2023-2024. La forte traction dont bénéficient ces produits est due à la nécessité grandissante de disposer de centres de données à la fois plus puissants et plus économes en énergie pour répondre à la croissance exponentielle des besoins en capacité de calcul liés à l’intelligence artificielle. Les substrats Photonics-SOI sont devenus une technologie standard pour les interconnexions optiques à haute vitesse et à haute bande passante des centres de données, adoptés dans les émetteurs-récepteurs optiques enfichables et utilisés pour le déploiement des systèmes optiques co-packagés (CPO).

Les ventes de substrats FD-SOI, qui continuent d’être portées par la demande pour les applications de edge computing dans les biens de consommation comme dans le secteur industriel, ont été inférieures au niveau atteint lors du 1er trimestre 2023-2024.

Perspectives pour l’exercice 2024-2025 confirmées

Soitec confirme un chiffre d’affaires 2024-2025 stable à périmètre et taux de change constants par rapport à celui de l’exercice 2023-2024, avec une baisse d’environ 15% au 1er semestre 2024-2025 par rapport au 1er semestre 2023-2024 et l’anticipation d’un rebond au 2nd semestre 2024-2025, tiré par la reprise de l’activité RF-SOI consécutive à la fin de l’absorption des stocks chez les clients de Soitec et soutenue par la reprise du marché des smartphones, et par la poursuite de l’adoption des substrats POI.

Soitec confirme également une marge d’EBITDA1,2 2024-2025 autour de 35%.

Principaux événements du 1er trimestre 2024-2025

X-FAB et Soitec coopèrent pour fournir la technologie SmartSiC™ à l’usine X-FAB de Lubbock aux Etats-Unis

Le 22 mai 2024, Soitec a annoncé un partenariat visant à apporter des dispositifs de puissance basés sur les substrats de carbure de silicium SmartSiCTM de Soitec au vaste réseau de clients fabless de X-FAB. L’ambition est de fournir des substrats SmartSiCTM de Soitec pour la production de dispositifs de puissance en carbure de silicium dans l'usine de X-FAB à Lubbock, au Texas. Cette collaboration fait suite à la finalisation réussie de la phase d'évaluation, au cours de laquelle des dispositifs de puissance en carbure de silicium (SiC) ont été fabriqués chez X-FAB Texas sur des substrats SmartSiC™ de 150 mm. Soitec offrira aux clients de X-FAB un accès facile au SmartSiC™ grâce à un modèle d’approvisionnement en consignation. X-FAB est le pionnier et le leader du modèle de fonderie sur le marché en pleine expansion du SiC.

Soitec conclut un partenariat stratégique avec Tokai Carbon afin de développer des substrats de carbure de silicium polycristallin destinés aux plaques SmartSiCTM de Soitec

Le 22 mai 2024, Soitec et Tokai Carbon, le fabricant d’une gamme exhaustive de produits en carbone et en graphite, ont conclu un partenariat stratégique dédié au développement et à la fourniture de substrats de carbure de silicium polycristallin spécifiquement conçus pour les plaques SmartSiCTM de Soitec. Dans le cadre de ce partenariat, qui verra Tokai Carbon fournir des substrats poly-SiC en 150 mm et 200 mm spécifiquement conçus pour les plaques SmartSiCTM de Soitec, les deux entreprises visent à exploiter leurs capacités de pointe en matière de R&D pour renforcer l’écosystème SmartSiCTM. Que ce soit sur le plan technologique ou industriel, les capacités de premier plan de Tokai Carbon en matière de carbure de silicium polycristallin (poly-SiC) conjuguées au droit d’utiliser les spécifications de Soitec pour fabriquer des plaques poly-SiC brutes compatibles avec la technologie SmartSiCTM de Soitec apporteront une contribution stratégique à la montée en puissance de la production de plaques SmartSiCTM.

Soitec étend son partenariat avec UMC afin de fournir des substrats de haute technicité pour la toute première solution de circuits intégrés 3D pour RF-SOI

Le 13 juin 2024, Soitec a annoncé l'extension de son partenariat avec UMC, l'une des principales fonderies de semi-conducteurs au monde, afin de mettre sur le marché la première solution de circuit intégré 3D pour la technologie RF-SOI (Radio Frequency Silicon-on-Insulator) à l'ère de la 5G. La solution 3D IC d'UMC pour la technologie RF-SOI relève le défi d'intégrer davantage de modules frontaux radiofréquences (RF) dans un seul appareil en empilant verticalement les puces et en utilisant la technologie de collage plaque à plaque. Elle réduit la taille des puces de plus de 45%, ce qui permet aux clients d'intégrer davantage de composants RF pour répondre aux exigences de la 5G en matière de bande passante. Les substrats RF-SOI de Soitec jouent un rôle essentiel en fournissant les performances mécaniques et électriques nécessaires pour assurer la fabrication en grand volume de la solution d'UMC sans dégradation des performances en matière de radiofréquence. Soitec et UMC sont partenaires depuis plus de 11 ans dans la fourniture de solutions RF-SOI de premier plan.

Agenda

Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2024-2025 et les résultats semestriels 2024-2025 seront publiés le 20 novembre 2024, après bourse.

Disclaimer

Ce document est fourni par Soitec (la «Société») à titre d'information uniquement

L'activité commerciale et la situation financière de la Société sont décrites dans le Document d’Enregistrement Universel de la Société (qui inclut notamment le Rapport Financier annuel) déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 5 juin 2024 sous le numéro D.24-0462. La version française du Document d’Enregistrement Universel 2023-2024, ainsi qu’une traduction anglaise à titre informatif, pourront être consultées sur le site Internet de la Société (www.soitec.com), à la rubrique Entreprise - Investisseurs - Rapports financiers.

Votre attention est attirée sur les facteurs de risques décrits au chapitre 2.1 (Facteurs de risques et dispositifs de maîtrise en place) du Document d’Enregistrement Universel de la Société.

Ce document contient des informations sommaires et doit être lu conjointement avec le Document d’Enregistrement Universel.

Ce document contient certaines déclarations prospectives. Ces éléments prospectifs concernent les perspectives, les développements futurs et la stratégie future de la Société et sont basés sur des analyses des prévisions de bénéfices et des estimations des montants non encore déterminables. Par leur nature, les énoncés prospectifs sont soumis à divers risques et incertitudes en ce qui a trait aux événements futurs et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se matérialiser à l'avenir. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas les performances futures de la Société. La survenance de tout risque décrit au chapitre 2.1 (Facteurs de risques et dispositifs de maîtrise en place) du Document d’Enregistrement Universel peut avoir un impact sur ces déclarations prospectives.

La position financière, les résultats et les flux de trésorerie réels de la Société, ainsi que les tendances dans le secteur dans lequel la Société opère, peuvent différer considérablement de celles contenues dans ce document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie de la Société et le développement dans le secteur dans lequel la Société opère étaient conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce document, ces éléments ne peuvent être interprétés comme une indication fiable des résultats ou du développement futurs de la Société.

La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de corriger toute déclaration prospective afin de refléter un événement ou une circonstance qui peut survenir après la date du présent document.

Ce document ne constitue ni ne fait partie d'une offre ou d'une sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de titres de la Société dans un pays quelconque. Ce document, ou une partie de celui-ci, ne doit pas constituer la base ou être invoqué dans le cadre de tout contrat, engagement ou décision d'investissement.

Notamment, ce document ne constitue pas une offre ou une sollicitation pour l'achat, la souscription ou la vente de titres aux États-Unis. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption de l'enregistrement en vertu de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières des États-Unis, telle que modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières »). Les actions de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. Ni la Société ni aucune autre personne n'a l'intention de procéder à une offre publique de titres de la Société aux États-Unis.

A propos de Soitec

Soitec (Euronext - Tech Leaders), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui conjuguent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros au cours de l’exercice 2023-2024. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI (division précédemment dénommée Objets intelligents). L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de ses 2 300 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Plus de 4 000 brevets ont été déposés par Soitec.

Soitec, SmartSiC™ et Smart Cut™ sont des marques déposées de Soitec.

Pour plus d'informations : https://www.soitec.com/fr et suivez-nous sur : @Soitec Official

Annexe

Chiffres d’affaires consolidés par trimestre (1er trimestre 2024-25 non audité)

Chiffres d’affaires trimestriels T1

23-24 T2

23-24 T3

23-24 T4

23-24 T1

24-25



(en millions d’euros) Communications mobiles 89 169 130 222 48 Automobile & Industrie 37 38 44 44 26 Edge & Cloud AI

(ex. Objets intelligents) 31 37 65 70 46 Chiffre d’affaires total 157 245 240 337 121





Évolution T1 24-25 / T1 23-24 Variationpubliée Variationorgani-que1 (vs. année précédente) Communications mobiles -45% -46% Automobile & Industrie -29% -31% Edge & Cloud AI



(ex. Objets intelligents) +49% +47% Chiffre d’affaires total -23% -24%

Évolution à taux de change constants et périmètre de consolidation comparable (il n’y a pas eu d’effet périmètre au cours du 1er trimestre 2024-25, ni au 1er trimestre 2023-24)

1 La marge d’EBITDA est égale au ratio EBITDA des activités poursuivies / Chiffre d’affaires.

2 L’EBITDA représente le résultat opérationnel (EBIT) avant dépréciations et dotations aux amortissements, perte de valeur des actifs immobilisés, éléments non monétaires liés à la rémunération en actions, provisions sur les éléments de l’actif courant et provisions pour risques et charges, et le résultat de cession d’actifs. Cet indicateur de mesure ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres groupes. Il s’agit d’un complément d’information qui ne doit pas être considéré comme se substituant au résultat opérationnel ou aux flux de trésorerie générés par l’activité.

3 Il n’y a pas d’effet de périmètre au 1er trimestre 2024-2025 ni au 1er trimestre 2023-2024.







