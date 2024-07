LES ACTIONNAIRES DE SOITEC APPROUVENT L’ENSEMBLE DES RÉSOLUTIONS LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Bernin (Grenoble), France, le 23 juillet 2024 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, a tenu son Assemblée Générale Annuelle, ce jour, à 13h30 au siège social de la Société, sis Parc Technologique des Fontaines, Chemin des Franques, 38190 Bernin, France. L'Assemblée Générale Annuelle a été présidée par Éric Meurice, qui a exercé les fonctions de Président du Conseil d'administration jusqu'à la clôture formelle de l'Assemblée. Christophe Gégout a pris la Présidence du Conseil d’administration immédiatement après l'Assemblée Générale Annuelle pour une période de transition, comme annoncé précédemment, conformément au plan de succession établi.

Toutes les résolutions proposées par le Conseil d'administration ont été approuvées lors de l’Assemblée Générale Annuelle, dont le quorum s’est élevé à 78,75% des actionnaires présents, représentés ou votant par correspondance. Les résolutions approuvées incluent notamment :

L’approbation des comptes sociaux et consolidés de la Société de l’exercice 2023-2024 ainsi que l’affectation du résultat dudit exercice de la Société aux comptes « réserve légale » et « report à nouveau » ;

La nomination de Frédéric Lissalde en qualité d’administrateur et le renouvellement de Françoise Chombar, Satoshi Onishi et de Shuo Zhang en qualité d’administrateurs pour une durée de trois ans ;

L’approbation de la modification apportée au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies prévu dans la politique de rémunération du Directeur Général, avec effet au 1 er janvier 2024 ;

janvier 2024 ; L’approbation de la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2023-2024 aux dirigeants mandataires sociaux ainsi que les politiques de rémunération de l’ensemble des mandataires sociaux pour l’exercice 2024-2025 ;

L’approbation d’une nouvelle convention réglementée conformément aux dispositions des articles L. 225‑38 et suivants du Code de commerce ;

La nomination de la société KPMG S.A. en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité jusqu'à la clôture de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2028 ;

L’approbation des autorisations et délégations financières accordées au Conseil d’administration.





Le Conseil d'administration est désormais composé de 14 membres, dont le Directeur Général, l'Administrateur Référent et les deux administrateurs représentant les salariés tel que prévu par la loi. Sur les 14 membres, sept sont indépendants et six sont des femmes, dont une administratrice représentant les salariés.

A la suite de l'Assemblée Générale Annuelle, le Conseil d'administration a décidé de nommer Frédéric Lissalde en qualité de nouveau Président et membre du Comité de la Stratégie et de nouveau membre du Comité d'Audit et des Risques en remplacement d'Eric Meurice.

La présentation faite lors de l'Assemblée Générale Annuelle et les résultats détaillés des votes sont disponibles sur le site Internet de la Société (www.soitec.com) dans la rubrique Investisseurs - Informations aux actionnaires - Assemblées Générales - 2024 - AGM 23.07.2024. Le compte-rendu de la réunion sera mis à disposition prochainement dans la même section du site Internet de la Société.

# # #

A propos de Soitec

Soitec (Euronext - Tech Leaders), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants,développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui conjuguent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros au cours de l’exercice 2023-2024. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI (division précédemment dénommée Objets intelligents).

L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de ses 2 300 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Plus de 4 000 brevets ont été déposés par Soitec.

Soitec, SmartSiC™ et Smart Cut™ sont des marques déposées de Soitec.

Pour plus d’informations : https://www.soitec.com/fr et suivez-nous sur X : @Soitec_Official

# # #

Relations investisseurs :











investors@soitec.com Contacts médias :











media@soitec.com

