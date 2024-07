ETC Group sélectionné par Inter Invest pour révolutionner le plan de retraite français avec Bitcoin

Francfort, 24 juillet 2024 - ETC Group (www.etc-group.com) sélectionné par Inter Invest pour révolutionner le plan de retraite français avec Bitcoin. Pour la première fois en France, il devient possible d’intégrer des actifs liés à l’univers crypto dans son Plan d’Epargne Retraite dans un cadre clair et réglementé. Le groupe Inter Invest, spécialisé depuis plus de 30 ans dans la conception et la distribution de solutions d’investissement innovantes développées par ses équipes d’experts, offre aux épargnants l’opportunité de diversifier leur épargne retraite dans des supports liés aux cryptoactifs au sein de Mon PER, son Plan d’Epargne Retraite sur mesure.

Début 2024, 12 % des Français détenaient des cryptoactifs, soit 28 % de plus qu’un an plus tôt, selon la dernière étude de l’Association pour le développement des actifs numériques (Adan)*. Inter Invest répond ainsi aux attentes des épargnants, en proposant d’investir de manière indirecte dans le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana et le Binance Coin, via des Exchange-Traded Products (ETP), titres cotés qui s’échangent comme des actions.

« Pour constituer son offre, Inter Invest a sélectionné parmi les plus grands émetteurs en termes de taille des fonds. Nous sommes ravis que notre ETP BTCE, le plus grand ETP sur Bitcoin d’Europe, fasse partie de cette sélection et soit partie intégrante de cette première en France » note Ronald Richter, directeur Investment Strategy chez ETC.

ETC Group a lancé le premier ETP d’actifs numériques base sur un Indice MSCI. L’ETP ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 listé sur la Deutsche Börse Xetra avec le ticker DA20.

ETC Group développe des produits innovants adossés à des actifs numériques, notamment l’ETC Group Physical Bitcoin (BTCE) et l’ETC Group Physical Ethereum (ZETH), qui sont cotés sur les bourses européennes, notamment le XETRA, Euronext, SIX, AQUIS UK et Wiener Börse. ETC Group a lancé le premier produit coté en bourse (ETP) Bitcoin ayant fait l’objet d’un «clearing» centralisé en juin 2020 sur la Deutsche Börse XETRA, le plus grand lieu de négociation d’ETF d’Europe. ETC Group travaille en permanence à enrichir sa gamme d’ETP garantis par des crypto-monnaies de qualité institutionnelle, offrant aux investisseurs la possibilité de s’exposer au Bitcoin, à l’Ethereum, au Cardano, au Solana et à d’autres actifs numériques populaires sur les principales places boursières européennes.

Les crypto-monnaies sont très volatiles et votre capital est exposé à des fluctuations.

Information sur le trading

Product Primary listing exchange Primary ticker ISIN ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP (prévu)

Deutsche Börse XETRA (prévu)

DA20 (prévu)

DE000A3G3ZL3 ETC Group Physical Bitcoin Deutsche Börse XETRA

BTCE DE000A27Z304 ETC Group Physical Ethereum Deutsche Börse XETRA

ZETH DE000A3GMKD ETC Group Ethereum Staking Deutsche Börse XETRA

ET32 DE000A3G90G9 ETC Group Physical Litecoin Deutsche Börse XETRA ELTC DE000A3GN5J9 ETC Group Physical Cardano Deutsche Börse XETRA RDAN DE000A3GVKY4 ETC Group Physical Solana Deutsche Börse XETRA ESOL DE000A3GVKZ1 ETC Group Core Bitcoin Deutsche Börse XETRA BTC1 DE000A4AER62 ETC Group Physical XRP Deutsche Börse XETRA GXRP DE000A3GYNB0

La liste des produits, y compris toutes les cotations boursières et les informations sur les échanges, est disponible à l'adresse suivante : https://etc-group.com/products/.

À propos d'ETC Group ( www.etc-group.com )

ETC Group développe des instruments financiers innovants adossés à des actifs numériques, notamment l'ETC Group Physical Bitcoin (BTCE) et l'ETC Group Physical Ethereum (ZETH), qui sont cotés sur des échanges européens, comme le XETRA, Euronext, SIX, AQUIS UK et Wiener Börse.

ETC Group a lancé le premier produit négocié en bourse (exchange traded product- ETP) Bitcoin à compensation centralisée au monde en juin 2020 sur la Deutsche Börse XETRA, la plus grande plateforme de cotation d'ETF d'Europe.

ETC Group travaille en permanence à l'élargissement de sa gamme d'ETPs garantis par des crypto-monnaies, de qualité institutionnelle, offrant aux investisseurs la possibilité de s'exposer au Bitcoin, à l'Ethereum, au Cardano, au Solana et à d'autres actifs numériques populaires sur les principales bourses européennes.