Rapala VMC Oyj:n puolivuosikatsaus H1 2024: Kannattavuus kasvoi elpyvällä markkinalla

RAPALA VMC OYJ, Puolivuosikatsaus, 24.7.2024 klo 17.00 EET



Tammi–kesäkuu (H1) lyhyesti:



Liikevaihto oli 120,5 MEUR, 2 % yli viime vuoden tason (117,9). Vertailukelpoisten valuuttakurssien mukainen liikevaihto kasvoi 3 %.

Liikevoitto oli 11,2 MEUR (4,4).

Vertailukelpoinen liikevoitto* oli 6,2 MEUR (5,3).

Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli 0,07 EUR (-0,03).

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 18,2 MEUR (18,6).

Vaihto-omaisuus oli 84,7 MEUR (98,5).

Lähiajan näkymät: Konserni odottaa koko vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton* odotetaan kasvavan vuodesta 2023.

*Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.

Toimitusjohtaja Lars Ollberg: ”Vahvat brändimme ja luottamusasema asiakkaidemme parhaana yhteistyökumppanina muodostavat kilpailuetujemme kulmakiven. Kaikkein arvokkain brändeistämme on Rapala, ja Rapala-myyntien kannattavuus on historiallisesti ollut vakaata brändin eheyden ansiosta markkinoiden myllerryksestä huolimatta.

Suurin ja tärkein markkina-alueistamme on Pohjois-Amerikka, joka kattaa noin puolet liikevaihdosta. Pohjois-Amerikassa, jossa kalastus on yksi suosituimmista ulkoilma-aktiviteeteista, markkina-asemamme on hyvin vahva. Vähittäiskaupan markkinaa hallitsevat edelleen suurimmat jälleenmyyjät. Pitkäaikaisia kumppanuuksiamme tukee niin asiakassuhteiden vahvistaminen kuin myös se, että pystymme viikoittaisissa täydennysmyynneissä täyttämään palvelutasoa koskevat vaatimukset. Tämä strategia ohjaa tavoitteitamme ja missiotamme kasvattaa Pohjois-Amerikan liiketoimintaa ja tulla urheilukalastusalan luotetuimmaksi yhteistyökumppaniksi.

Toisiksi suurin markkina-alueemme on Eurooppa, ja Suomi, Ranska, Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat tärkeimmät maat tällä alueella. Euroopan jakelutoiminnoissa keskitymme parantamaan kannattavuutta ja tehokkuutta. Tulokset ovat useimmissa maissa hyvin rohkaisevia haastavista markkinaolosuhteista huolimatta.

Valmistustoimintojen ja toimitusketjujen osalta olemme saattaneet päätökseen tuotannon siirrot, ja tehokkuus on kasvanut riittävälle tasolle. Tuotteiden ja tuotannon laatu on säilynyt korkealla siirroista huolimatta. Uutuustuotteet saatiin valmiiksi aikataulussa, ja myös tärkeimmät toimittajamme Aasiassa suoriutuivat tasaisesti.

Tavoitteellinen ”One More Turn” -strategiamme vuosille 2024–2026 alkoi syksyllä 2023 ja sen selkeä päämäärä on parantaa kannattavuutta ja käyttöpääoman hallintaa, samalla korostaen myynnin, asiakkaiden ja kuluttajien tärkeyttä. Merkittävimmät strategiset toimenpiteet keskittyvät kannattavuuden ja käyttöpääoman hallintaan sekä tukemaan myynnin kasvua kestävällä tavalla.

Vuosi 2024 alkoi melko hyvien markkinaolosuhteiden merkeissä ja varastojen purkaminen on hellittämässä useimmilla markkinoilla. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana keskityimme erityisesti valikoituihin ja parhaan tuoton tuoviin tuoteryhmiin niin varaston kuin myynnin osalta. Näiden toimenpiteiden seurauksena myynti kasvoi 120,5 miljoonaan euroon (117,9), vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 6,0 miljoonaan euroon (5,3) ja varastoarvo laski 13,8 miljoonaa euroa ollen 84,7 MEUR ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa (98,5).

Yhdysvaltain taloustilanne on vakaa ja erityisesti edullisemmat tuotteet käyvät kaupaksi. Myyntimme Pohjois-Amerikassa ylitti odotukset avovesikalastusbrändien kategoriassa ja kasvu edellisvuoteen nähden on lupaavaa. Viimeaikaiset Rapala-brändättyjen kovavieheiden lanseeraukset ovat olleet menestyksekkäitä. Jigiuistinmarkkinalle astuminen Rapala CrushCityn myötä osoitti Rapala-brändin ylittävän kaikki odotukset. Keskeisenä strategiana on ollut paikallisvetoinen lähestymistapa yhdistettynä vahvaan globaalin brändiin sekä paikallisten erityispiirteiden huomiointi tuotteissamme kaikilla tärkeimmillä markkina-alueilla. Parhaiden pehmytvieheiden ja niihin sopivien koukkujen yhdistelmä on hyvin synergistinen. Uusien CrushCity -tuotteiden ylikysyntä aiheutti hetkellisiä toimitusketjuhaasteita, jotka kuitenkin saatiin ratkaistua, ja katteiden odotetaan normalisoituvan huomattavien lentoliikennetoimitusten ajanjakson jälkeen.

Olen iloinen nähdessäni, että Okuma-liiketoimintamme on palannut jälleen kasvu-urille ja että 13 Fishingin integrointi ja suunnitelmat yleiskustannusten leikkaamiseksi on saatu päätökseen, minkä ansiosta tehokkuus ja kummankin brändin kannattavuus kasvavat. Sen sijaan talviliiketoimintamme ennakkomyynnit tulevalle kaudelle ovat jääneet odotuksista. Edelliskaudella jää- ja lumiolosuhteet Pohjois-Amerikassa ja Pohjois-Euroopassa olivat heikot, ja näin ollen jälleenmyyjien varastotasot jäivät korkeiksi.”





Tunnusluvut

H1 H1 Muutos FY MEUR 2024 2023 % 2023 Liikevaihto 120,5 117,9 2 % 221,6 Liikevoitto 11,2 4,4 155 % 4,0 % liikevaihdosta 9,3 % 3,7 % 1,8 % Vertailukelpoinen liikevoitto * 6,2 5,3 17 % 5,6 % liikevaihdosta 5,1 % 4,5 % 2,5 % Liiketoiminnan nettorahavirta 18,2 18,6 -2 % 20,6 Nettovelkaantumisaste % 36,9 % 73,4 % 51,8 % Tulos per osake, EUR 0,07 -0,03 -0,20

*Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoi-suuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.

Rapala-konserni esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.

Markkinaympäristö

Markkinaolosuhteet olivat melko hyvät ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Inflaatio alkoi helpottua ja vähittäiskaupan toimintaedellytykset kohenivat edellisvuodesta. Kuluttajien kiinnostus edullisempia kulutustuotteita kohtaan parani, mutta kalliimpien tuotteiden markkina on vielä elpymässä. Niin kuluttajien kuin jälleenmyyjien varovaisuus hankkia hintavampia tuotteita on edelleen ilmeistä, mutta markkinalla havaittiin kysynnän kasvua ensimmäisen vuosipuoliskon loppua kohden. Jälleenmyyjien tilauskäytänteiden muutos ennakkotilauksista kohti kaudenaikaista varastojen täydennystä oli suotuisa niille, jotka pystyivät vastaamaan kysyntään nopeasti varastojen saatavuuden ansiosta.

Liiketoimintakatsaus tammi-kesäkuu 2024

Konsernin koko vuoden liikevaihto kasvoi 2 % edellisvuodesta raportoiduin valuuttakurssein mitattuna. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi orgaanisesti 3 % vertailukaudesta.

Pohjois-Amerikka

Pohjois-Amerikan myynti kasvoi 5 % vertailukaudesta raportoiduin valuuttakurssein mitattuna ja 6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna. Liikevaihdon kasvuun vaikutti merkittävästi uusien Rapala CrushCity -jigiuistinten lanseeraus. CrushCity tehosti myös VMC-jigikoukkujen myyntiä. Myynti kasvoi lähes kaikissa tuotekategorioissa lukuun ottamatta kovavieheitä. Tämän taustalla oli muutos kalastustrendeissä jigiuistinten suosion kasvaessa kovavieheiden kustannuksella. Täydennysmyynnit säilyivät vakaana suurten jälleenmyyjien hallitessa markkinaa. 13 Fishingin vaikutus oli niin ikään positiivinen, vaikka 13 Fishing -tuotteiden kysyntää hillitsikin jälleenmyyjien jo valmiiksi täydet varastot.

Talvikalastustuotteiden myynti ylitti hieman edellisvuoden tason huolimatta toisesta perättäisestä heikkojen jääolosuhteiden talvikaudesta, jonka seurauksena jälleenmyyjien varastotasot olivat korkealla.

Pohjoismaat

Myynti Pohjoismaiden markkinalla kasvoi 1 % vertailukaudesta raportoiduin ja vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna.

Vähittäiskaupan varastot palasivat terveelle tasolle, mutta yleinen taloudellinen tilanne vaikutti negatiivisesti myyntiin. Kulutustuotteiden kysyntä koheni. Toiminnan tehostamiseen keskittyminen alkoi tuottaa tuloksia. Painopiste oli tärkeimmissä kestokulutustuotteissa, kuten Rapala-tuotteissa, joiden myynti kasvoi. Pohjois-Eurooppa on toipunut edellisestä vuodesta tuotteiden paremman saatavuuden ja selkeän ydintuotteisiin keskittymisen ansiosta.

Talvikalastustuotteiden myynti säilyi edellisvuoden tasolla.

Muu Eurooppa

Muun Euroopan myynti kasvoi 2 % vertailukauteen nähden raportoiduin valuuttakurssein mitattuna ja 3 % vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna.

Markkina säilyi haastavana, mutta myynti ylitti edellisvuoden tason. Tähän vaikuttivat niin onnistuneet tuotelanseeraukset, kuten CrushCity, Dynamite Baitsin vahva markkinointi sekä Okuman positiivinen vire kuluvana kuluvana vuonna verrattuna vuoden 2023 heikkoon kestokulutushyödykkeiden menekkiin. Tarkemmin mainittakoon Ranska, jonka myyntiin vaikuttivat positiivisesti sekä uutuustuotteet että aikaiset kausitoimitukset, jotka kompensoivat heikkoja sääolosuhteita useilla alueilla Ranskassa. Saksassa myynti on palautunut vahvasti kasvu-urille, ja siitä on tullut yksi merkittävimmistä Euroopan markkinoista. Pyreneitten niemimaalla puolestaan vuoden alku oli haastava heikon kuluttajien luottamuksen vuoksi. Muualla Keski-Euroopassa tilanne vaihtelee; Puolassa ja Romaniassa myynti kasvaa, kun taas Unkarissa ja Tšekin tasavallassa ollaan alle edellisvuoden tason.

Kolmansien osapuolien jakelusopimusten purkaminen vaikutti negatiivisesti myyntiin ja mikäli niiden vaikutus jätetään huomiotta, segmentin myynti kasvoi 6 %.

Muu maailma

Raportoiduin valuuttakurssein mitattuna myynti muun maailman markkinalla laski 10 % vertailukaudesta. Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna myynti laski 5 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Liikevaihdon lasku oli suurimmaksi osaksi seurausta makroekonomisista vastatuulista ja kuluttajien varovaisuudesta. Aasian markkina kärsi heikoista valuuttakursseista, mikä johti paikallisesti valmistettujen tuotteiden suosimiseen maahantuotujen tuotteiden sijaan. Latinalaisen Amerikan markkinalla liikevaihto puolestaan lykkäytyi osittain vuoden toiselle vuosipuoliskolle ulkopuolisten toimittajien myöhäisten toimitusten vuoksi. Okuman onnistunut lanseeraus Koreassa toi lisäkasvua, ja myös CrushCity tehosti myyntiä erityisesti Australiassa.

Ulkoinen liikevaihto alueittain

H1 H1 Muutos Vertailukelpoinen FY MEUR 2024 2023 % muutos % 2023 Pohjois-Amerikka 61,4 58,3 5 % 6 % 110,6 Pohjoismaat 13,5 13,4 1 % 1 % 27,8 Muu Eurooppa 33,5 32,8 2 % 3 % 57,1 Muu maailma 12,1 13,4 -10 % -5 % 26,1 Yhteensä 120,5 117,9 2 % 3 % 221,6

Taloudellinen tulos ja kannattavuus

Vertailukelpoinen (ilman realisoitumattomia operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) liikevoitto kasvoi 0,9 MEUR edellisestä vuodesta. Raportoitu liikevoitto kasvoi 6,8 MEUR vertailuvuodesta ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oli positiivinen 5,0 MEUR (-0,9) vaikutus raportoituun liikevoittoon.

Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 5,1 % (4,5) ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Parantuneen kannattavuuden taustalla oli korkeampi liikevaihto avovesikalastusmarkkinalla. Myyntikate laski hieman, mutta toiminnan tehostamiseen keskittyminen mahdollisti matalammat liiketoiminnan kulut. 6 miljoonan euron säästöohjelma jatkui ja sitä laajennettiin, sillä inflaation aiheuttama kustannusten kasvo söi osan säästöistä. Toimenpiteisiin kuului päätöksenteon tuominen lähemmäs paikallisia markkinoita ja selkeiden vastuiden määritteleminen. Tämän seurauksena globaalin johtoryhmän jäsenten määrä vähennettiin kahdeksaan.

Ensimmäisen vuosipuoliskon raportoitu liikevoittomarginaali oli 9,3 % (3,7). Raportoituun liikevoittoon sisältyi operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten realisoitumattomia markkina-arvostuksia, joiden vaikutus oli -0,2 MEUR (0,0). Muut raportoituun liikevoittoon sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat nettotuloerät olivat +5,0 MEUR (-0,9), joihin sisältyy voitto Kanadan jakelukeskuksen sale and leaseback -järjestelystä. Suurin osa kustannuksista liittyi globaalin johtoryhmän uudelleenjärjestelyyn ja muihin 6 miljoonan euron säästöohjelmasta johtuviin uudelleenjärjestelytoimenpiteisiin.

Kokonaisrahoituskulut (netto) olivat 4,3 MEUR (4,9) ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Korko- ja muut rahoituskulut (netto) olivat 4,5 MEUR (4,3) ja rahoituserien valuuttakurssivoitot (netto) 0,2 MEUR (-0,6).

Nettotulos kasvoi 5,8 MEUR ollen 4,7 MEUR (-1,1) ja osakekohtainen tulos oli 0,07 EUR (-0,03).

Tunnusluvut

H1 H1 Muutos FY MEUR 2024 2023 % 2023 Liikevaihto 120,5 117,9 2 % 221,6 Liikevoitto /-tappio 11,2 4,4 155 % 4,0 Vertailukelpoinen liikevoitto * 6,2 5,3 17 % 5,6 Tilikauden voitto / tappio 4,7 -1,1 -7,3

* Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudel-leenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.

Vertailukelpoisen liikevoiton siltalaskelma

H1 H1 Muutos FY MEUR 2024 2023 % 2023 Liikevoitto/-tappio 11,2 4,4 155 % 4,0 Operatiivisten valuuttajohdannaisten markkina-arvostukset 0,2 0,0 -0,2 Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -5,2 0,9 1,9 Vertailukelpoinen liikevoitto 6,2 5,3 17 % 5,6

Yksityiskohtaisempi vertailukelpoisen liikevoiton siltalaskelma sekä tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.

Segmenttikatsaus

Konsernin tuotteet

Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna konsernin omien tuotteiden myynti kasvoi 7,4 MEUR vertailukaudesta. Suurimmaksi osaksi myynnin kasvu johtui menestyksekkäästä CrushCity -jigiuistinten lanseerauksesta, joka tuki myös koukkujen myyntiä. Kovavieheiden myynti puolestaan laski väliaikaisesti tiettyjen kalastustekniikoiden muutoksen seurauksena erityisesti Pohjois-Amerikan markkinalla. Ilman vaappujen vaikutusta myynti kasvoi lähes kaikissa avovesikulutustuotteiden kategorioissa. Vapa- ja kelakategoriassa Okuma-tuotteiden myynnissä nähtiin jälleen kasvua edellisvuoden jälkeen, jolloin Euroopan markkina suorastaan tulvi vapa- ja kelatuotteita. Vuonna 2023 tapahtunut DQC Internationalin hankinta (13 Fishing USA) kasvatti vapa- ja kelamyyntiä Yhdysvalloissa, vaikka vaikutus ei ollut niin huomattava, sillä markkina oli edelleen haasteellinen ja painopiste oli enemmän liiketoimintojen integraatiossa.

Talvikalastuskategoriassa myynti kasvoi edellisvuodesta heikoista jääolosuhteista huolimatta. Suksituotteiden täydennysmyynnit säilyivät edellisvuoden tasolla huolimatta hankalista makroekonomisista vastatuulista Pohjoismaiden markkinalla.

Kolmansien osapuolien tuotteet

Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna kolmansien osapuolien tuotteiden myynti oli 3,6 MEUR vertailukautta alhaisempi. Myynnin laskusta puolet liittyi jakelusopimusten päättämiseen. Toinen puolikas johtui ulkopuolisen toimittajan myöhäisistä toimituksista. Suksiliiketoiminnan täydennysmyynnit olivat lähellä edellisvuoden tasoa hankalista markkinaolosuhteista huolimatta.

Liikevaihto toimintasegmenteittäin

H1 H1 Muutos Vertailukelpoinen FY MEUR 2024 2023 % muutos % 2023 Konsernin tuotteet* 116,1 109,8 6 % 7 % 208,1 Kolmansien osapuolien tuotteet 4,4 8,1 -46 % -45 % 13,6 Yhteensä 120,5 117,9 2 % 3 % 221,6

Vertailukelpoinen liikevoitto toimintasegmenteittäin

H1 H1 Muutos FY MEUR 2024 2023 % 2023 Konsernin tuotteet 5,7 5,1 12 % 5,1 Kolmansien osapuolien tuotteet 0,5 0,2 126 % 0,6 Vertailukelpoinen liikevoitto 6,2 5,3 16 % 5,6 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 5,0 -0,9 526 % -1,6 Liikevoitto/-tappio 11,2 4,4 155 % 4,0

Taloudellinen asema

Liiketoiminnan nettorahavirta säilyi edellisvuoden tasolla ja oli 18,2 MEUR (18,6). Hyvät tulokset ovat seurausta tinkimättömästä keskittymisestä kassavaroihin ja käyttöpääoman hallintaan; myös korottomat velat olivat korkeammalla tasolla. Edellisvuoteen verrattuna käyttöpääoman nettomuutoksen vaikutus parani 2,0 miljoonalla eurolla ja oli 12,5 MEUR (10,5).

Vuoden 2024 kesäkuun lopussa varaston arvo oli 84,7 MEUR (98,5). Varastovarauksen muutos oli samalla tasolla kuin edellisvuonna, ja valuuttakurssien muutoksilla ei ollut vaikutusta varastoarvoon. Varasto oli 2,8 MEUR alle vuoden 2023 lopun tason ja 13,8 MEUR alle vertailukauden tason, sillä edellisvuoteen vaikuttivat toimitusketjuhäiriöiden purkautuminen ja jälleenmyyjien varastojen purku. DQC Internationalin hankinta kasvatti varastoa 3 miljoonalla eurolla. Varastoarvoa lasketaan hallitusti ja valmistuskapasiteettia on sopeutettu vastaamaan nykyistä kysyntää.

Investointien nettorahavirta oli 5,7 MEUR. Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 2,7 MEUR (4,8) ja käyttöomaisuusmyynnit 8,7 MEUR (0,4). Investointeja oli vähän ja ne koostuivat lähinnä valmistuskapasiteetin huoltotoimenpiteistä ja investoinneista uutuustuotteisiin. Edellisvuoden käyttöomaisuusinvestointeihin sisältyi kuluja tuotannon siirrosta Venäjältä ja Suomesta Rapala VMC -kampukselle Viron Pärnuun. Käyttöomaisuusmyynteihin sisältyy Kanadan kiinteistön myynti ja takaisinvuokraus – järjestely.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Käyttämättömät sitovat pitkäaikaiset luottolimiitit olivat 41,0 MEUR kauden lopussa. Nettovelkaantumisaste laski ja omavaraisuusaste nousi edellisestä vuodesta 30 miljoonan euron hybridilainan liikkeellelaskun johdosta.

Konsernin rahoitussopimus 106 miljoonan euron vakuudellisten term ja revolving credit -lainojen jälleenrahoituksesta sisältää taloudellisia kovenanttiehtoja, jotka koskevat käytettävissä olevaa likviditeettiä (vähintään 22,5 MEUR), 12 kuukauden rullaavaa EBITDA:a (vähintään 10 MEUR), nettovelan suhdetta konsolidoituun omaan pääomaan (enintään 100 %), nettovelan määrää ja nettovelan suhdetta EBITDA:an (nettovelkaantumisaste). Nettovelan määrää koskeva kovenantti oli 90 MEUR testausajankohtana Q1/2024, 80 MEUR testausajankohtana Q2/2024 ja se on 80 MEUR testausajankohtana Q3/2024. Nettovelkaantumisastetta koskeva kovenanttitaso oli 5,50 testausajankohtana Q1/2024, 4,25 testausajankohtana Q2/2024 ja se on 3,80 testausajankohtana Q3/2024 ja siitä eteenpäin. Kovenantit testataan säännöllisesti joko neljännesvuosittain tai jokaisen kuukauden viimeisenä päivänä. Mikäli kovenanttiehtoja rikotaan, konsernin ja lainanantajien on neuvoteltava kovenanttirikkomuksen ratkaisemiseksi ja sovittava toimenpiteistä tilanteen korjaamiseksi. Sellaisessa epätodennäköisessä tilanteessa, jossa kovenanttirikkomus jää sopimatta, lainanantajilla on oikeus vaatia lainan ja kertyneiden korkojen kokonaista tai osittaista takaisinmaksua.

Testausajankohtina Q1/2024 ja Q2/2024 nettovelka oli 81,0 MEUR ja 59,5 MEUR. Nettovelkaantumisaste puolestaan vastaavina testausajankohtina oli 5,30 ja 3,33. Kovenanttien laskentaan sisältyy tavanomaisia oikaisuja, jotka liittyvät pääosin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin tai omaisuuserien myyntiin, mistä syystä laskenta voi poiketa raportoiduista luvuista muualla tässä tiedotteessa. Konserni täyttää tällä hetkellä kaikki taloudellisten kovenanttien vaatimukset ja odottaa täyttävänsä rahoittajiensa vaatimukset myös tulevaisuudessa. Konsernin kassatilanne on hyvä ja kassavarat olivat 27,6 MEUR kesäkuun 2024 lopussa.

Raportointikauden aikana konserni sopi rahoittajapankkien kanssa 106 miljoonan euron rahoitussopimuksen pidentämisestä kuudella kuukaudella. Sopimuksen laina-aikaa voidaan pidentää kahdesti; ensimmäinen laina-ajan pidennysmahdollisuus on kuusi kuukautta ja toinen kaksitoista kuukautta.

Tunnusluvut

H1 H1 Muutos FY MEUR 2024 2023 % 2023 Liiketoiminnan nettorahavirta 18,2 18,6 -2 % 20,6 Korollinen nettovelka kauden lopussa 59,9 98,0 -39 % 80,9 Nettovelkaantumisaste % 36,9 % 73,4 % 51,8 % Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 52,6 % 41,7 % 52,1 %

Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty taulukko-osassa.

Strategian toteuttaminen

Yhtiön strateginen tavoite on olla yhtenäinen, konsernin brändeihin ja innovaatioihin keskittyvä urheilukalastusalan edelläkävijä. Nykyinen strategia keskittyy hyödyntämään Rapala VMC:n täyttä kasvupotentiaalia tulevaisuudessa. Konsernin strategian ydin perustuu kuuteen peruspilariin, jotka ovat kaikki sidoksissa toisiinsa ja yhteneviä kaikkien liiketoimintayksiköiden kesken. Strategiset toimet perustuvat brändiportfolion hyödyntämiseen, valmistus- ja hankintamalliin, tutkimus- ja kehitysosaamiseen sekä laajaan myyntiverkostoon ja vahvaan paikalliseen läsnäoloon markkinoilla ympäri maailman. Haastavista markkinaolosuhteista sekä globaalista epävarmuudesta huolimatta strategian toteutus etenee suunnitellusti.

Tiimi/Kulttuuri – Ensimmäinen strateginen osa-alue perustuu ajatukseen, jossa yhtiön kaikki liiketoimintayksiköt pyrkivät toimimaan yhtenä, vahvana ja menestyksekkäänä kokonaisuutena. Tämä mahdollistaa yhtenäisen, yhteistyöhaluisen, dynaamisen ja kasvuun tähtäävän yrityskulttuurin. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana toteutettiin muutoksia, joilla päätöksentekoa tuodaan lähemmäksi paikallisia markkinoita määrittäen selkeät maa- ja regioonakohtaiset vastuualueet. Siirtymän myötä globaalin johtoryhmän jäsenmäärä väheni yhdestätoista kahdeksaan. Yksinkertaisemman organisaatiorakenteen ja ketterän johtamismallin ansiosta konserni on entistä valmiimpi jatkaakseen vahvaa strategiansa toteuttamista.

Asiakas – Avainasiakassuhteet ja paikallinen markkinajohtajuus ovat keskeisiä, kuten myös vahva asiakkaiden ja markkinoiden ymmärrys sekä jatkuvat panostukset kaikkiin myyntikanaviin. Panostukset ensiluokkaiseen asiakaspalveluun jatkuvat, ja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana konserni sai valmiiksi uuden B2B-työkalun ensivaiheen implementoinnin Pohjoismaissa. Konserni keskittyy myös “Winning in the stores” -konseptin vahvistamiseen osana asiakaskeskeistä strategiaansa.

Kuluttaja – Loppukäyttäjään keskittyminen on tärkeä osa strategiaa. Tavoitteenamme on olla markkinajohtaja ja tuoda uusimmat trendit kalastusvälinemarkkinoille tarjoamalla innovatiivisia ja jännittäviä tuotteita. Konserni kehittää jatkuvasti verkkokauppaliiketoimintaansa mahdollistaakseen parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen jatkuvasti kasvavalle digitietoiselle kuluttajaryhmälle, korostaen yhtiön tavoitetta olla enemmän vuorovaikutuksessa suoraan kuluttajien kanssa. Tuoteportfolion, tuotenimikkeiden ja brändien yhtenäistäminen on edelleen konsernin keskeisimpiä prioriteetteja ja sitä jatkettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla konsernin omiin tuotteisiin keskittyvän strategian mukaisesti. Kuluttajaymmärryksemme kasvaa jatkuvasti erilaisten markkinakohtaisten analyysien seurauksena.

Kestävä kehitys – Taistelemme yhdessä sen takaamiseksi, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus nauttia kestävästä kalastuksesta ja ulkoilusta. Haluamme olla toimialamme suunnannäyttäjiä ja edellyttää konkreettisia vastuullisia tekoja kaikilta tiimiläisiltämme varmistaaksemme, että saamme aikaan kestäviä, pitkän aikavälin muutoksia. Toimenpiteemme kestävän kehityksen saralla ovat edenneet tasaisesti kaikissa tärkeimmissä tuotekategorioissa. Konserni vahvisti toukokuussa 2024 sitoumustaan kestävään kehitykseen liittymällä YK:n Global Compact -verkostoon.

Tuotekehitys/Innovaatio – Tutkimus & kehitys- sekä tuotekehitys & innovaatio -yksiköt vahvistavat edelleen asemaansa konsernin kilpailuetuna markkinalla, jossa kalastajat ympäri maailman vaativat uusia innovaatioita pyydystääkseen parempia saaliita. Konsernin tuotekehitys & innovaatio -yksikkö on valmiina kuuntelemaan asiakkaiden ja kuluttajien tarpeita ja palvelemaan heitä globaalissa mittakaavassa. Vuoden ensimmäisen puoliskon organisaatiomuutoksilla tuotekehitys- ja innovaatiofunktiot tuotiin entistä lähemmäksi kuluttajia ja markkinoita liittämällä nämä toiminnot saumattomasti osaksi myyntiregioonien organisaatioita. Tämä takaa paikallisen markkinatuntemuksen maksimaalisen hyödyntämisen ja toisaalta uusien tuotteiden ja innovaatioiden edistämisen maailmanlaajuisesti.

Operaatiot/Talous – Konserni jatkaa panostuksia operaatioihinsa saavuttaakseen toiminnallisen huippuosaamisen ja parantaakseen käyttöpääomatehokkuutta. Kehitämme parhaillaan integroitua liiketoiminnan suunnittelumallia ja globaalia S&OP -prosessia, mikä parantaa käyttöpääomatehokkuutta ja tärkeimpien tuotteiden saatavuutta. Uusi työkalu on jo menestyksekkäästi käytössä Yhdysvalloissa ja Kanadassa ja sen implementointia jatketaan portaittain tulevien vuosien aikana. Myös “One More Turn” -ohjelma varastotasojen alentamiseksi 25 prosentilla etenee haastavista markkinaolosuhteista huolimatta. Kassavirran hallinta, kiinteiden kulujen optimointi sekä varastotasojen alentaminen ovat edelleen konsernin keskeisimpiä lyhyen ja keskipitkän aikavälin prioriteetteja vuonna 2024.

Tuotekehitys

Uusilla Rapala CrushCity -jigeillä saavutettiin lukuisia turnausvoittoja menestyksekkään lanseerauksen jälkeen, mikä nosti ne kuluttajien ja jälleenmyyjien suosioon. CrushCity -lanseerauksen johtotähtenä oli uistin nimeltään Freeloader, joka on suunniteltu muun ohella myös erilaisten metallivieheiden houkutinpyrstöksi ja käytettäväksi yhdessä uusien kaikuanturitekniikoiden kanssa. Uuden tuotesarjan myyntimenestys ja kuluttajien kysyntä ylitti kaikki odotukset, ja lanseeraus on ollut yksi Rapalan parhaista kautta aikojen.

CrushCity -jigiuistimet on suunniteltu käytettäviksi erilaisilla kalastusvesillä ympäri maailman, ja ne ovat olleet kysyttyjä Yhdysvaltain lisäksi myös Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Australiassa ja Kanadassa. Kysyntä on jatkunut uskomattoman vahvana koko vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon ajan, sillä niin kuluttajat kuin jälleenmyyjät ovat ottaneet nämä tuotteet omakseen. Ensimmäisen, vuoden 2023 puolivälissä tapahtuneen lanseerauksen jälkeen on markkinoille tuotu uusia malleja kaikkialla maailmassa vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Pehmytuistimia pidetään yleisesti ottaen suurimpana yksittäisenä kalastusvälineiden tuotekategoriana. CrushCityn menestyksen myötä Rapala pyrkii edelleen aggressiivisesti lisäämään markkinaosuuttaan.

Kuohuntaa markkinoilla aiheuttivat CrushCityn lisäksi myös muut ydinbrändiemme uutuudet, kuten uusi Mavrik 110 käsialavaappu, VMC:n Tungsten Mooneye -jigi ja kriitikoiden ylistämän VMC Redline -tuotesarjan lisäykset. Kaikki nämä lanseeraukset ovat täydellisen sopivia uusimpiin kaikuanturiteknologiaa hyödyntäviin kalastusmenetelmiin. Myös siimakategorian laajennuksissa on huomioitu kaikuanturikalastuksen trendit; Sufixin upouusi Revolve -siima on suunniteltu erityisesti avokeloihin.

13 Fishing -tuotelinja on nyt, yrityshankinnan päätökseen saattamisen myötä, täysin rationalisoitu ja optimoitu jälleenmyyjiemme tarpeisiin. Markkinoinnissa omaksuttu uusi ja entistä tehokkaampi lähestymistapa keskittyy 13 Fishing -tuotteiden ydinominaisuuksiin. Linjakkaamman toimintamallin seurauksena lanseerattiin kaksi vahvaa vapatuotesarjaa nimeltään Myth ja Oath. Molemmat on suunniteltu valtaamaan tilaa markkinalla, jossa keskitason hinnoittelu kohtaa huippuluokan ominaisuudet ja viimeistelyn tarjoten kuluttajalle korkeimman mahdollisen lisäarvon. Lisäksi markkinalle tuotiin uusi kiinnostava combo-tuotesarja, joka otettiin hyvin vastaan kuluttajien keskuudessa ja joka tuo 13 Fishingin takaisin combo-liiketoimintaan Yhdysvalloissa. Yhä useammat aloittelevat kalastajat pääsevät näin käsiksi 13 Fishing -brändiin.

Rapala VMC:n seuraavan kolmen vuoden tuotekehityskanava on edelleen vahva ja suunnitelmat perusteelliset tulevien vuosien tarpeisiin. Monet tärkeimmistä jälleenmyyjistämme ovat vahvistaneet, että Rapalan uutuuslanseeraukset ovat alan parhaita ja että brändimme ovat nyt vahvassa myötätuulessa. Ensiluokkaisen markkinoinnin tukemana uutuustuotteidemme läpimyynti on erinomaista – asiakkaamme voivat niiden avulla edelleen pyydystää kalasaaliita ja nauttia ulkoilusta uusin, innovatiivisin tavoin.

Vastuullisuus

Vuoden 2024 alkupuoliskolla konsernissa otettiin useita huomattavia edistysaskeleita vastuullisuustavoitteiden kehittämiseksi. Vuonna 2023 lanseeratun jatkuvan parantamisen strategian ohjaamana olemme saavuttaneet merkittäviä merkkipaaluja. Yksi tärkeimmistä aikaansaannoksista oli Rapala VMC Oyj:n hyväksyntä YK:n Global Compact -verkostoon. Tämä osoittaa sitoutumistamme entistä tiiviimmin vastuullisuustyöhön ja eettisen liiketoiminnan standardeihin samalla tarjoten arvokkaita oppimismahdollisuuksia resurssien ja vertaisoppimisen muodossa.

Taataksemme uudelleen määritettyjen vastuullisuustavoitteidemme tinkimättömän monitoroinnin ja EU:n kestävyysraportointidirektiivin (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) noudattamisen, laadimme GAP-analyysin, jolla pyrimme havaitsemaan kehittämiskohteet olemassa olevan vastuullisuusdatan keräys- ja raportointijärjestelmässä CSRD-raportointivaatimuksiin nähden. Sen seurauksena paransimme ESG (Environmental, Social, Governance) -vastuullisuusdatanhallintajärjestelmäämme Tofuturea, johon kerätään nyt kaikki tarpeellinen data kirjausketjun ollessa aukoton ulkoisen varmennuksen vaatimuksia varten. Raportointiprosessi on perusteellisesti määritetty, ja pyrimme keräämään dataa ensimmäisen kerran kaikista konsernin yhtiöistä vuoden 2024 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Olemme muodostaneet nimenomaisen raportointitiimin, johon kuuluu edustajia kaikista konsernin yksiköistä, minkä lisäksi olemme kouluttaneet kaikki tärkeimmät raportointiin osallistuvat henkilöt.

Yhtiökokouksessa nimitimme Deloitte Oy:n varmentamaan tilikauden 2024 kestävyysraportoinnin. Varmennusprosessi alkoi vuoden 2023 jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana suoritetun kaksoisolennaisuusanalyysin läpikäynnillä. Kaksoisolennaisuusanalyysi on perusta Euroopan kestävyysraportointistandardeille (ESRS, European Sustainability Reporting Standards). Vuoden 2024 kestävän kehityksen raporttimme noudattaa seuraavia ESRS standardeja: ESRS 2 yleiset tiedot, ESRS E1 ilmastonmuutos, ESRS E4 luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemit, ESRS E5 resurssien käyttö ja kiertotalous sekä ESRS S1 oma työvoima.

Tuotteiden vastuullisuuden osalta olemme keskittyneet uudistamaan Rapala-brändin kalastustarvikkeiden pakkauksia, joita on yli 300 erilaista. Uusissa vuonna 2025 lanseerattavissa pakkauksissa pyrimme minimoimaan muovin määrän ja vähentämään pahvin kulutusta. Varmistamme myös, että pakkaukset ovat kaikkien olennaisten paikallisten ja alueellisten pakkauslainsäädäntövaatimusten mukaisia, tavoitellen kuitenkin globaalisti säännöstenmukaisia pakkauksia jätteen vähentämiseksi ja toimitusketjun tehokkuuden parantamiseksi.

Olemme myös panostaneet huomattavasti prosesseihin, jotka takaavat tuotteidemme lainmukaisuuden ja kartoittaneet useita tietojärjestelmäratkaisuja näiden tavoitteiden tukemiseksi. Tuotteiden lainmukaisuutta koskeva lainsäädäntö muuttuu nopeasti. Viime vuosina on asetettu useita uusia raportointivaatimuksia ja säännöksiä ja niitä odotetaan lisää myös tulevaisuudessa. Yksi tärkeimmistä kehityskohteista on kalastusvälineiden laajennetun tuottajavastuun implementointi, jolla pyritään EU-direktiivin mukaisesti vähentämään tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksia. Tämä vastuu tulee voimaan EU-maissa lähivuosien aikana ja jäsenmaat voivat ottaa käyttöön erilaisia ratkaisuja. Paikalliset tytäryhtiömme tarkkailevat aktiivisesti lainsäädännön kehitystä pyrkien tunnollisesti täyttämään tuottajavastuuvelvollisuutensa. Suomessa käymme keskusteluja Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy:n kanssa varmistaaksemme, että otamme nämä vaatimukset perusteellisesti huomioon.

Vuonna 2023 toteutimme ensimmäiset toimittajien vastuullisuusauditoinnit, joissa keskityimme ihmisoikeuksiin, työntekijöiden oikeuksiin, turvallisuus- ja ympäristökysymyksiin sekä liiketoiminnan käytäntöihin konsernin toimitusketjun eettisen ohjeiston (eng. Supplier Code of Conduct) mukaisesti. Ulkoisen toimijan suorittamat auditoinnit jatkuvat vuoden 2024 toisella vuosipuoliskolla ja suunnitelmana onkin auditoida entistä useampi toimittaja. Olemme myös perustaneet seurantaprosessin varmistaaksemme, että auditointihavaintojen perusteella määritetyt korjaustoimenpiteet pannaan täytäntöön.

Vastuullisuustoimenpiteemme koskevat koko henkilökuntaa, joka on tunnistettu merkittäväksi menestystekijäksi vastuullisuusstrategiassamme ja kaksoisolennaisuusanalyysissä. Lanseerasimme ensimmäisen globaalin työntekijäkyselyn keväällä tarkoituksenamme parantaa sisäistä viestintää, harmonisoida HR-prosesseja sekä keskittyäksemme oikeisiin asioihin kehityshankkeissamme. Lisäksi järjestimme ensimmäistä kertaa koulutuksia työntekijöillemme Suomessa koskien monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Työntekijöiden kouluttaminen on strateginen prioriteetti, jonka seurauksena lanseerattiin LinkedIn Learning -alusta ja allokoitiin kouluttamiseen riittävät resurssit.

Sisäisten tavoitteidemme lisäksi sitoudumme vastuullisuustavoitteisiin myös paikallisissa yhteisöissä. Rapala Do Good -aloite rohkaisee jokaista Rapala VMC -konsernin yksikköä lähtemään mukaan projekteihin, jotka koskevat vesiväylien suojelua, erityisryhmien mahdollisuutta kalastaa tai vastaavia teemoja. Suomessa järjestimme joen kunnostuspäivän työntekijöillemme yhteistyössä Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry:n kanssa ja tarkoitus on jatkaa yhteistyötä Virho ry:n ja Pidä Saaristo Siistinä -yhdistyksen kanssa vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Henkilöstö ja organisaatio

Konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 1 345 (1 491) vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana. Henkilöstömäärä kesäkuun lopussa oli 1 358 (1 434).

Globaalissa johtoryhmässä tapahtui muutoksia kevään aikana. Yhtiö tiedotti 30.3.2024, että Stanislas de Castelnau, Executive Vice President, Operaatioiden johtaja jäi eläkkeelle maaliskuun lopussa. Yhtiö tiedotti myös 16.6.2024, että Päivi Ohvo, Enrico Ravenni ja Joni Tuominen (kukin Executive Vice President) ovat päättäneet hakea uusia uramahdollisuuksia Rapala VMC -konsernin ulkopuolelta. Tiedotteessa kerrottiin myös, että David Neill (Executive Vice President) jätti globaalin johtoryhmän ja palasi entiseen tehtäväänsä Rapala VMC:n Kanadan yhtiön johtoon (President Rapala Canada). Konserni ei etsi korvaajia lähteville globaalin johtoryhmän jäsenille, ja johtoryhmän jäsenmäärä väheni yhdestätoista kahdeksaan. Lähteneiden jäsenten vastuut on jaettu jäljellä olevan kahdeksan johtoryhmän jäsenen kesken tai järjestetty muuten uudelleen.

Rapala VMC tiedotti 15.4.2024, että Rapalan hallituksen pitkäaikaisen hallituksen jäsen menehtyi 14.4.2024. Kasslin toimi Rapala VMC:n hallituksen jäsenenä vuodesta 1998 lähtien, hallituksen puheenjohtajana 2016-2018 ja toimitusjohtajana 1998-2016.

Lähiajan näkymät ja riskit

Vuoden 2024 markkinanäkymät ovat melko hyvät varastojen purkamisen hellittäessä useimmilla markkinoilla. Yhdysvaltain talous on edelleen vakaa ja nähtävissä on kasvun merkkejä. Myös kalliimpien kestokulutustuotteiden markkina on elpymässä ylittäen edullisten tuotteiden myynnin kasvun. Euroopassa ensimmäisen vuosipuoliskon tulokset ovat hyvin rohkaisevia hankalasta markkinaympäristöstä huolimatta. Työ kannattavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi jatkuu.

Talviliiketoiminnan ennakkomyynnit tulevalle kaudelle ovat jossain määrin alittaneet odotukset jälleenmyyjien luottaessa kaudenaikaisiin täydennysostoihin ja toimittajien varastoihin. Jälleenmyyjien varastot jäivät korkealle tasolle edellisellä kaudella Pohjois-Amerikan markkinalla heikkojen jääolosuhteiden vuoksi.

Valmistustoimintojen ja toimitusketjun osalta tuotannon siirrot on saatu päätökseen, ja tehokkuus on kasvanut riittävälle tasolle. Tuotteiden ja tuotannon laatu on säilynyt korkeana siirroista huolimatta.

Näin ollen konserni odottaa vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton (ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) kasvavan edellisvuoden tasosta.

Lyhyen ajan riskit ja epävarmuustekijät sekä liiketoiminnan kausiluonteisuus on kuvattu tarkemmin tämän puolivuosikatsauksen lopussa.

Varsinainen yhtiökokous

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen osingonjakoehdotuksen, jonka mukaan tilikaudelta 2023 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Emmanuel Viellard, Julia Aubertin, Vesa Luhtanen ja Alexander Rosenlew sekä uusina jäseninä Pascal Lebard ja Johan Berg. Erillinen pörssitiedote varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on julkaistu, ja päivitetyt tiedot hallituksen valtuutuksista ja muista päätöksistä varsinaisessa yhtiökokouksessa ovat myös saatavilla yhtiön nettisivuilla.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Deloitte Oy toimii osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024 ja tästä tehtävästä maksetaan sille palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Helsingissä 24.7.2024

Rapala VMC Oyj:n hallitus

Lisätietoja antavat:

Lars Ollberg, toimitusjohtaja, +358 9 7562 540

Miikka Tarna, talous- ja rahoitusjohtaja, +358 9 7562 540

Tuomo Leino, sijoittajasuhteet, +358 9 7562 540

Audiocast ja puhelinkonferenssi vuoden ensimmäisen puoliskon tuloksista järjestetään torstaina 25. heinäkuuta 2024 klo 11.00 EET.

Liity audiocast rekisteröitymällä seuraavasta linkistä: https://rapala.videosync.fi/2024-h1-results . Vaihtoehtoisesti voit osallistua puhelinkonferenssiin rekisteröitymällä seuraavasta linkistä: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=5008687 . Rekisteröitymisen jälkeen saat puhelinnumerot, konferenssi-ID ja käyttäjätunnuksen konferenssipuheluun liittymistä varten. Esittääksesi kysymyksen, valitse #5 puhelimesi näppäimistöltä päästäksesi jonoon.

Taloudelliset tiedot ja audiocast tallenne ovat saatavilla osoitteessa www.rapalavmc.com .



