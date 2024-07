Communiqué de presse - SPIE annonce l'acquisition des sociétés ABC, ETC et SIRAC (GIE HORUS) en France

Cergy, le 24 juillet 2024 - SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce la signature d’un accord portant sur l’acquisition de 100% des trois sociétés ABC, ETC et SIRAC, leaders sur le marché des contrôles et essais non destructifs dans l’industrie nucléaire.

Rassemblées au sein du GIE1 HORUS, les trois sociétés ABC, ETC et SIRAC, sont aujourd’hui leaders sur le marché des contrôles et essais non destructifs dans l’industrie nucléaire (contrôles par radiographie, magnétoscopie, ultrasons, ou encore ressuage) et interviennent sur l’ensemble du territoire français avec plus de 300 employés qualifiés. Au total, les trois sociétés ont généré une production proche de 35 millions d’euros en 2023.

Grâce à cette acquisition, SPIE élargit son expertise dans le domaine de la maintenance des sites nucléaires. La perspective de construction de nouveaux réacteurs nucléaires (EPR2) et l’allongement de la durée de vie des centrales existantes vont générer une croissance soutenue des activités de contrôle et de maintenance dans les prochaines décennies.

Arnaud Snykerque, directeur général de SPIE Nucléaire, a déclaré : « Pour SPIE Nucléaire, cette acquisition permet de renforcer son partenariat de long terme avec les grands donneurs d’ordre du secteur nucléaire grâce à l’expertise de collaborateurs très qualifiés. Leaders sur le marché des contrôles et essais non destructifs, ces trois sociétés sont des acteurs incontournables du secteur nucléaire français qui est en pleine transformation et offre un avenir très prometteur. Leurs activités sont complémentaires de celles de SPIE et présentent un profil de croissance rentable récurrent. Ainsi, nous pourrons relever ensemble aux côtés de nos clients majeurs les défis liés à la relance du nucléaire en France. »

Fabien Truchi et Géry Bogaert, dirigeants du GIE HORUS, ont déclaré : « Nous sommes enchantés de rejoindre le groupe SPIE qui est un acteur majeur de la filière nucléaire en France. Il est un partenaire idéal dans ce domaine ainsi que dans le secteur industriel, ce qui nous permettra de poursuivre notre développement. Nous partageons les mêmes valeurs et attachons la même importance à l’ensemble de nos collaboratrices et collaborateurs, à la performance de nos prestations, à la sécurité et la sûreté, ainsi qu’au développement constant des compétences de chacun. »

À propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Nos 50 000 collaborateurs sont engagés en faveur de la transition énergétique et d’une transformation numérique responsable aux côtés de nos clients.

Le groupe SPIE a réalisé, en 2023, un chiffre d’affaires consolidé de 8,7 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 584 millions d’euros.

Contacts

SPIE

Pascal Omnès

Directeur de la communication Groupe

Tel. + 33 (0)1 34 41 81 11

pascal.omnes@spie.com SPIE

Audrey Bourgeois

Directrice des relations investisseurs

Tel. + 33 (0)1 34 41 80 72

audrey.bourgeois@spie.com IMAGE 7

Laurent Poinsot

Consultant

Tel. + 33 (0)1 53 70 74 77

lpoinsot@image7.fr

SPIE France

Cécile Michard

Directrice de la communication

Tel. + 33 (0)1 34 41 81 95

cecile.michard@spie.com

www.spie.com

https://www.facebook.com/SPIEgroup

http://twitter.com/spiegroup

1 Groupement d’intérêt économique

