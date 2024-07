Fnac Darty : Résultats semestriels 2024

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2024

Ivry-sur Seine, le 24 juillet 2024, 17h45 CET

T2 2024 : retour à la croissance sur toutes les zones

Résultats S1 2024 conformes aux attentes, stables vs S1 2023

Projet d’acquisition d’Unieuro, leader de la distribution de produits électroniques et électroménager en Italie

Perspectives annuelles 2024 confirmées

PERFORMANCE FINANCIÈRE

Chiffre d’affaires de 1,6Mds€ au T2 2024, en croissance de +2.1% en données publiées et de +0.8% en données comparables 1

Chiffre d’affaires de 3,4 Mds€ au S1 2024, en croissance de +1,4% en données publiées et de +0.1% en données comparables 1

Taux de marge brute à 31,0%, en hausse de +10pdb hors impact dilutif 2

Résultat opérationnel courant stable par rapport au 1er semestre 2023, reflétant la maîtrise de la marge brute et des coûts

PROJET D’ACQUISITION D’UNIEURO : CONSOLIDATION DU LEADERSHIP EUROPÉEN LA DISTRIBUTION SPECIALISÉE3

Une position de #1 en italie qui consolide la presence du Groupe en Europe de l’ouest et du sud

Offre publique d’achat mixte 4 qui sera déposée conjointement par Fnac Darty et Ruby Equity Investment 5

Caractéristiques de l’offre : 9,0€ en numéraire et 0,10 action Fnac Darty valorisant Unieuro à 12,0€ par action 6

Création d’un groupe de plus de 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires et de près de 30 000 collaborateurs 7

Synergies attendues de plus de 20 millions d’euros 8 , principalement issues de l’optimisation des conditions d’achat

Relution du résultat net par action supérieure à 10% dès 2025, synergies comprises

Finalisation de l’opération envisagée au T4 2024





VALORISATION DES ENGAGEMENTS RSE DU GROUPE : NOTATION ESG MOODY’S EN PROGRESSION DE 4 POINTS A 65/100, #2 DU SECTEUR DE LA DISTRIBUTION SPECIALISÉE

PERSPECTIVES ANNUELLES 2024 CONFIRMÉES



Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty, a déclaré :

« Dans un contexte économique et géopolitique qui reste incertain nous restons mobilisés pour atteindre nos objectifs et confirmons nos perspectives annuelles. En effet, notre Groupe a montré une solide résilience au cours de ce premier semestre, malgré un contexte peu porteur pour le secteur du retail. Cette performance est permise par une exécution opérationnelle de haute qualité et grâce à l'engagement de nos équipes à assurer un contrôle strict de nos coûts. Nous affichons par ailleurs une solide marge brute supportée par la pertinence de notre modèle tourné vers les services.

Nous nous réjouissons d’avoir annoncé la semaine dernière notre projet d’acquisition d’Unieuro leader italien de la distribution de produits électroniques et électroménagers, opération qui nous permettrait de jouer un rôle clé dans la consolidation du marché du retail en Europe.

À la veille de l’ouverture des jeux olympiques et paralympiques de Paris, nous sommes enthousiastes à l’idée de voir l’aboutissement de notre engagement en tant que partenaire de cette grande célébration du sport et de ses valeurs. »

CHIFFRES CLÉS DU 1ER SEMESTRE 2024

Exercice clos le 30 juin (en M€) 2023 2024 Var. Chiffre d'affaires 3 344 3 390 +1,4% Var. en données comparables9 +0,1% Marge brute 1 039 1 050 11 % Chiffre d'affaires 31,1% 31,0% (10) pdb EBITDA courant10 143 146 3 Résultat opérationnel courant (35) (36) (1) % Chiffre d'affaires (1,1)% (1,1)% Résultat net part du Groupe des activités poursuivies (163) (75) 88 Résultat net part du Groupe des activités non poursuivies 29 2 Cash-flow libre opérationnel hors IFRS 16 (660) (673) (13)

Au 2ème trimestre 2024, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 1 596 millions d’euros, en progression de +2,1% en données publiées et de +0,8% à données comparables1 par rapport à l’année précédente.

Au 1er semestre 2024, le chiffre d’affaires s’élève à 3 390 millions d’euros, en progression de +1,4% en données publiées et de +0.1% en données comparables1 par rapport au 1er semestre 2023

Au 1er semestre, la performance du Groupe est traditionnellement affectée par le caractère saisonnier de l’activité, dont la majeure partie du résultat et du cash-flow libre opérationnel est enregistrée au cours du second semestre.

Le marché, bien que toujours dégradé, présente des premiers signes de reprise au 2ème trimestre. Dans ce contexte, Fnac Darty démontre à nouveau sa capacité à surperformer grâce à ses choix stratégiques et sa résilience, reflétée dans la maîtrise de sa marge. Ainsi, le Groupe affiche un retour à la croissance, au 2ème trimestre, dans toutes les zones géographiques où il opère.

Au premier semestre le taux de marge brute s’élève à 31,0%. Hors impact dilutif de la franchise et des changements de périmètre, il est en progression de +10 points de base par rapport au 1er semestre 2023, poussé par les services compensant les effets défavorables du mix canal/produit.

Les coûts opérationnels atteignent 1 086 millions d’euros. Hors impact de l’intégration de MediaMarkt Portugal, ils sont en légère baisse par rapport au 1er semestre 2023. L’effet embarqué de la hausse des loyers, l’effet année pleine des NAO et l’inflation observée sur d’autres postes de coûts ont été compensés par la baisse des coûts de l’énergie et l’efficacité des plans de performance déclinés dans l’ensemble des directions du Groupe.

L’EBITDA courant s’élève à 146 millions d’euros (dont 125 millions d’euros liés à l’application de la norme IFRS 16), stable par rapport au 1er semestre 2023.

Le résultat opérationnel courant s’élève à -36 millions d’euros au 1er semestre 2024, stable par rapport au 1er semestre 2023, et en très légère amélioration hors intégration de MediaMarkt Portugal et démarrage Weavenn.

Evolution par canal de distribution

Au cours du 1er semestre, les revenus en magasins ont progressé, traduisant de nouveau l’attractivité des points de vente. L’activité digitale représente 21% du total des ventes du Groupe, stable par rapport à 2023. Enfin, l’omnicanalité reste un des points forts du Groupe. Le Click&Collect est en progression à 51% (+1.9pt vs S1 2023).

Evolution par catégorie de produits

Les produits techniques renouent avec la croissance au 1er semestre grâce à un 2ème trimestre particulièrement dynamique. L’activité télévision affiche de très bons résultats, portés par l’Euro de football et l’appétit des clients pour s’équiper d’écrans de plus grande taille et de technologie avancée (OLED). La téléphonie, progresse également, tirée par l’attractivité des nouveaux produits intégrant des fonctionnalités d’intelligence artificielle. Les ordinateurs affichent à nouveau de la croissance sur le second trimestre, bénéficiant des prémices du cycle de rééquipement. Ces deux catégories devraient pleinement profiter du lancement d’innovations dès le second semestre. Les produits éditoriaux sont en recul, impactés, comme anticipé, par une base de comparaison très élevée pour le gaming qui avait bénéficié d’un line-up très dense en 2023. La performance du livre reste solide portée principalement par l’attrait de nouvelles tendances de lecture. Les services poursuivent leur progression dans toutes les régions. La diversification affiche également une solide performance grâce à la croissance à deux chiffres du jeu-jouet et de la papeterie. Enfin, l’électroménager est quasi-stable, porté par la bonne dynamique du petit électroménager tandis que les ventes de gros électroménager restent en retrait, subissant toujours le point bas du cycle immobilier.

Evolution par zone géographique

L’activité de la zone France et Suisse renoue avec la croissance à données comparables11 (+0,7% sur le 2ème trimestre et de +0,1% sur le 1er semestre). L’effet périmètre correspond à l’impact de la fermeture des 3 derniers shop-in-shop Manor en Suisse non francophone.

En Péninsule Ibérique, les ventes reviennent en territoire positif sur le 2ème trimestre (+2,2% à données comparables1) permettant ainsi d’atteindre un 1er semestre quasi-stable (-0,4% à données comparables1). En Espagne, le retour à la croissance observé dès le mois de mars se poursuit. Le Portugal bénéficie de l’activité des 10 magasins MediaMarkt consolidés depuis le 1er octobre 2023.

L’activité de la zone Belgique et Luxembourg est en légère croissance (à données comparables1 : +1,0% sur le 2ème trimestre et de +0,4% sur le 1er semestre). Les ventes bénéficient d’une croissance notable des services.

Autres éléments du compte de résultat

Les éléments non courant s’établissent à -27 millions d’euros sur le semestre, constitués principalement des frais de restructuration pour environ 11 millions d’euros dont près de la moitié chez Nature & Découvertes et de mises à la juste valeur de divers projets informatiques pour environ 15 millions d’euros. Le résultat opérationnel s’établit ainsi à -63 millions d’euros sur le semestre.

Le résultat financier atteint -37 millions d’euros contre -44 millions d’euros au 1er semestre 2023. L’évolution provient d’une part d’une progression du coût de l’endettement financier net (3 millions d’euros) et d’autre part de l’augmentation des charges IFRS 16 (7 millions d’euros) conséquence de la hausse des taux d’intérêt. Le solde provient de l’impact de la comptabilisation au 1er semestre 2023 d’une moins-value liée à la cession du fond Daphni.

Après prise en compte d’un produit d’impôt de 27 millions d’euros, le résultat net part du Groupe des activités poursuivies du 1er semestre 2024 s’affiche en retrait à -75 millions d’euros.

Structure financière

Au 1er semestre 2024, le cash-flow libre opérationnel hors IFRS 16 s’établit à -673 millions d’euros à comparer à -660 millions d’euros au 1er semestre 2023. L’évolution provient principalement de l’intégration des activités de MediaMarkt au Portugal. Les investissements opérationnels nets affichent un produit de +38 millions d’euros, en raison de cessions d’actifs notamment un entrepôt.

L’endettement financier net hors IFRS 16 du Groupe s’élève à 496 millions d’euros au 30 juin 2024. La variation de l’endettement financier net entre le 31 décembre et le 30 juin s’explique par la saisonnalité de l’activité, l’endettement net au 31 décembre étant structurellement plus faible compte tenu du volume d’affaires important enregistré en fin d’année.

Le Groupe affiche une position nette de trésorerie de 583 millions d’euros au 30 juin 2024, à laquelle s’ajoutent une ligne de crédit RCF ainsi qu’un DDTL pour 600M€, non tirés à date, de maturité mars 2028 (avec deux options d’extension à mars 2029 et mars 2030).

Grâce à cette solide position de liquidité, le Groupe est confiant dans sa capacité à arbitrer de manière opportuniste l’allocation stratégique de ses moyens (M&A, désendettement, retour à l’actionnaire, etc.) tout en restant attentif à son niveau de ratio de levier.

Par ailleurs, le Groupe est noté par les agences de notation Standard & Poor’s, Scope Ratings et Fitch Ratings qui ont attribué respectivement, au cours de l’année 2023, les notations BB+, BBB et BB+ assorties de perspectives négatives (S&P et Scope) ou stables (Fitch). En juillet, postérieurement à l’annonce du projet d’acquisition d’Unieuro, Fitch et S&P ont confirmé leurs notations.

Fnac Darty a versé pour la quatrième année consécutive un dividende de 0,45 euro par action. Ce montant représente un taux de distribution de 39% calculé sur le résultat net part du Groupe des activités poursuivies - ajusté12, conforme aux années précédentes et à la politique de retour à l’actionnaire présentée dans le plan stratégique Everyday. Il a été payé le 5 juillet 2024 pour un montant de 12,5 millions d’euros.

POURSUITE DU DEPLOIEMENT DU PLAN STRATÉGIQUE

La résilience des résultats semestriels 2024 démontre à nouveau la puissance et la singularité du modèle omnicanal du Groupe avec pour ambition d’être, au quotidien et dans la durée, l’allié du consommateur pour l’accompagner dans une consommation durable et dans les usages quotidiens de son foyer. Tout au long du semestre, Fnac Darty a poursuivi sa feuille de route stratégique.

Weavenn, l’entreprise commune créée par Fnac Darty et CEVA Logistics, a démarré ses opérations au cours du second trimestre. La société commune devrait générer à horizon 5 ans, 200M€ de chiffre d’affaires et une marge opérationnelle à deux chiffres.

Fnac Darty a obtenu la certification ISO 50001, norme internationale symbole d’excellence en matière de gestion de l’énergie. Cette certification a notamment été possible grâce aux investissements dans l’éclairage LED et les outils de pilotage de l’énergie (GTB-GTC) déployés en 2023 dans l’ensemble des magasins intégrés.

Fnac Darty est noté 65/100 par V.E. Moody’s Analytics, en progression de 4 points par rapport à 2022 plaçant ainsi le Groupe en deuxième position du secteur de la distribution spécialisée. Cette performance valorise à nouveau les engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance de Fnac Darty - en tant que piliers de sa stratégie Everyday.

Enfin, la date de finalisation de la cession des activités de billetterie au groupe CTS Eventim demeure incertaine. Les autorisations requises de la part des autorités de la concurrence Européenne et Suisse n’ayant toujours pas été obtenues.

ÉVÈNEMENT RÉCENT

Le projet d’acquisition d’Unieuro13 permettrait de constituer un leader de la vente de produits électroniques, d’électroménager, de produits éditoriaux et de services en Europe de l’Ouest et du Sud avec plus de 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 30 000 collaborateurs et plus de 1 500 magasins. La combinaison des deux entités offrirait des positions de #1 ou de #2 dans ses principaux marchés.

L’opération offre un potentiel de synergies opérationnelles estimé à plus de 20 millions d’euros avant impôts en année pleine, principalement grâce à des économies d’échelle sur les achats et à l’intégration de l’activité de marque propre. Unieuro bénéficiera également de l’expertise du Groupe Fnac Darty en termes d’efficacité opérationnelle. Des opportunités de réaliser davantage de synergies seront étudiées post transaction.

Le Groupe anticipe un impact relutif sur son résultat par action de plus de 10% dès 2025, synergies comprises et un impact positif sur son résultat opérationnel courant et son cash-flow opérationnel.

L’offre d’achat serait composée pour chaque action Unieuro de :

9,0 euros en numéraire ; et

0,10 action Fnac Darty nouvellement créées14.

Cette offre valorise Unieuro à 12,0 euros par action2, soit une prime de 42% sur la moyenne du cours de bourse à la clôture pondéré par les volumes du 15 juillet 2024 et une prime de 34% sur la moyenne des cours de bourse à la clôture pondérés par les volumes des 3 derniers mois. Elle valorise 100% du capital15 d’Unieuro à 249 millions d’euros étant entendu que le Groupe détient déjà 4,4% du capital d’Unieuro.

Cette offre permettrait aux actionnaires d’Unieuro de monétiser la valeur de leur participation tout en conservant une exposition au potentiel de création de valeur de l’entité combinée.

L’offre serait financée de la manière suivante :

Fnac Darty et Ruby Equity Investment 16 envisagent de créer une société d’investissement commune (détenue respectivement à 51% et 49%) qui détiendra la participation dans Unieuro. Cette société serait contrôlée et consolidée par le Groupe Fnac Darty.

envisagent de créer une société d’investissement commune (détenue respectivement à 51% et 49%) qui détiendra la participation dans Unieuro. Cette société serait contrôlée et consolidée par le Groupe Fnac Darty. La part en numéraire, qui représente c.75% du montant total de l’offre, serait financée par Ruby Equity Investment et Fnac Darty à hauteur respectivement d’environ 2/3 et d’environ 1/3.

L’apport en actions, qui représente c.25% du montant total de l’opération, serait financée par Fnac Darty par l'émission d'environ 2,0 millions de titres 17 , dans la limite des délégations en vigueur, représentant environ 6,6% du capital de Fnac Darty post-opération.

, dans la limite des délégations en vigueur, représentant environ 6,6% du capital de Fnac Darty post-opération. La hausse de l’endettement net du Groupe sera limitée à environ +56 millions d’euros18 permettant à Fnac Darty de préserver sa flexibilité financière et de poursuivre sa politique d’allocation du capital.

Le lancement de l’offre publique d’achat devrait intervenir après la levée des conditions préalables usuelles liées aux autorisations réglementaires italiennes. Par ailleurs, cette opération fera l’objet d’une revue au titre du contrôle des concentrations.

La finalisation de ce rapprochement est envisagée au 4ème trimestre 2024.

PERSPECTIVES 2024

Malgré des premiers signes positifs, la reprise des marchés reste incertaine. La puissance du plan stratégique Everyday, facteur clé de la résilience du Groupe et la montée en puissance des nouvelles innovations devraient soutenir les grands rendez-vous commerciaux de fin d’année qui restent cruciaux pour le résultat de l’exercice.

Le Groupe maintient donc sa vigilance quant à l’évolution du contexte économique et géopolitique et confirme à ce stade un Résultat Opérationnel Courant (ROC) pour 2024 au moins égal à celui de 2023.

Le Groupe réaffirme son objectif d’atteindre un cash-flow libre opérationnel19 cumulé d’environ 500M€ sur la période 2021-2024, soit un niveau de 180M€ en 2024.

*********

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS SEMESTRIELS 2024

Enrique Martinez, Directeur Général et Jean-Brieuc Le Tinier, Directeur Financier du Groupe, animeront une présentation virtuelle des résultats en français, avec traduction simultanée en anglais, le mercredi 24 juillet 2024 à 18h00 (heure continentale) ; 5:00 p.m. (UK) ; 12:00 p.m. (East Coast USA).

Pour accéder à la conférence téléphonique, composer le +33 1 70 91 87 04

La présentation sera diffusée en direct en cliquant sur ce lien.

La réécoute, en français ou en anglais, sera ensuite possible depuis le site internet www.fnacdarty.com.

Par ailleurs, Fnac Darty publie également ce jour son rapport semestriel sur son site internet, rubrique Investisseurs. Il sera disponible sur le site du Groupe et sur le site de l’AMF

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURS

Domitille Vielle – Directrice des relations investisseurs – domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02

Laura Parisot – Chargée de relations investisseurs – laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18

PRESSE

Audrey Bouchard – Directrice des Relations Médias et de la Réputation – audrey.bouchard@fnacdarty.com – +33 (0)6 17 25 03 77



ANNEXES

Les procédures d’examen limitées sur les comptes semestriels approuvés par le Conseil d’administration du 24 juillet 2024 ont été effectuées par les commissaires aux comptes.

Les tableaux suivants comportent des données arrondies individuellement. Les calculs arithmétiques effectués sur la base des éléments arrondis peuvent présenter des divergences avec les agrégats ou sous totaux affichés.

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SECTEUR OPÉRATIONNEL

(en M€) T2 2024



Variation vs T2 2023 Réelle A périmètre et à taux de change constants Données comparables - LFL20 France et Suisse 1 305,2 +0,4% +0,4% +0,7% Péninsule Ibérique 164,7 +19,9% +19,9% +2,2% Belgique et Luxembourg 126,5 +0,5% +0,5% +1,0% Groupe 1 596,4 +2,1% +2,1% +0,8%





(en M€) S1 2024







Variation vs S1 2023 Réelle A périmètre et à taux de change constants Données comparables – LFL1 France et Suisse 2 760,7 -0,2% -0,3% +0,1% Péninsule Ibérique 343,6 +17,6% +17,6% -0,4% Belgique et Luxembourg 285,4 -0,1% -0,1% +0,4% Groupe 3 389,7 +1,4% +1,3% +0,1%

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT PAR SECTEUR OPÉRATIONNEL

(en M€) S1 2023 % du CA S1 2024 % du CA France et Suisse (27,7) (1,0)% (28,0) (1,0)% Péninsule Ibérique (6,8) (2,3)% (5,1) (1,5)% Belgique et Luxembourg (1,0) (0,4)% (3,0) (1,0)% Groupe (35,5) (1,1)% (36,1) (1,1)%



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Exercice clos le 30 juin (en M€) 2023 2024 Var. Chiffres d'affaires 3 344 3 390 +1,4% Marge brute 1 039 1 050 +1,1% % Chiffre d'affaires 31,1% 31,0% (0,1) pt Total coûts (1 075) (1 086) +1,0% % Chiffre d'affaires 32,1% 32,0% (0,1) pt Résultat opérationnel courant (35) (36) (1) Produits et charges opérationnels non courants (100) (27) Résultat opérationnel (136) (63) +73 Charges financières nettes (44) (37) Impôt sur le résultat 19 27 Résultat net de l'exercice des activités poursuivies (161) (72) Résultat net de l'exercice des activités poursuivies, part du Groupe (163) (75) +88 Résultat net des activités non poursuivies 29 2 Résultat net consolidé, part du Groupe (134) (73) EBITDA courant21 143 146 +3 % Chiffre d'affaires 4,3% 4,3% EBITDA courant hors IFRS 16 14 21 +7

CASH FLOW LIBRE OPÉRATIONNEL

Exercice clos le 30 juin (en M€) 2023 2024 Capacité d'autofinancement avant impôts, dividendes et intérêts 131 140 Impact IFRS 16 (129) (140) Capacité d'autofinancement avant impôts, dividendes et intérêts, hors IFRS 16 2 0 Variation du besoin en fonds de roulement, hors IFRS 16 (635) (696) Impôts sur le résultat payés 36 (15) Flux nets liés aux activités opérationnelles, hors IFRS 16 (597) (711) Flux nets liés aux activités d'investissement opérationnels (63) 38 Cash-flow libre opérationnel, hors IFRS 16 (660) (673)



BILAN

Actif (en M€) 31 décembre 2023 30 juin 2024 Goodwill 1 680 1 680 Immobilisations incorporelles 566 560 Immobilisations corporelles 544 465 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 1 105 1 125 Participations dans les sociétés mises en équivalence 1 1 Actifs financiers non courants 22 26 Actifs d’impôts différés 63 65 Autres actifs non courants 0 0 Actifs non courants 3 981 3 922 Stocks 1 158 1 158 Créances clients 189 121 Créances d’impôts exigibles 8 44 Autres actifs financiers courants 22 24 Autres actifs courants 536 390 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 121 583 Actifs courants 3 034 2 319 Actifs détenus en vue de la vente 0 0 Total actif 7 015 6 242 Passif (en M€) 31 décembre 2023 30 juin 2024 Capital social 28 28 Réserves liées au capital 987 987 Réserves de conversion (6) (6) Autres réserves 513 434 Capitaux propres part du Groupe 1 522 1 442 Capitaux propres – Part revenant aux intérêts non contrôlés 17 16 Capitaux propres 1 539 1 459 Emprunts et dettes financières à long terme 604 806 Dettes locatives à plus d’un an 898 941 Provisions pour retraites et autres avantages similaires 167 164 Autres passifs non-courants 9 7 Passifs d’impôts différés 199 165 Passifs non courants 1 876 2 083 Emprunts et dettes financières à court terme 319 272 Dettes locatives à moins d’un an 246 243 Autres passifs financiers courants 9 14 Dettes fournisseurs 2 153 1 444 Provisions 115 113 Dettes d’impôts exigibles 1 0 Autres passifs courants 758 615 Passifs courants 3 600 2 701 Dettes associées à des actifs détenus en vue de la vente 0 0 Total passif 7 015 6 242

PARC DE MAGASINS

31-déc.-23 Ouverture Fermeture 30-juin-24 France et Suisse* 838 11 9 840 Traditionnel Fnac 96 0 0 96 Périphérie Fnac 17 0 0 17 Travel Fnac 37 4 1 40 Proximité Fnac 82 1 0 83 Connect Fnac 7 0 1 6 Darty 492 5 6 491 Fnac/Darty France 1 0 0 1 Nature et Découvertes** 106 1 1 106 Dont magasins franchisés 431 10 7 434 Péninsule Ibérique 88 0 3 85 Traditionnel Fnac 53 0 1 52 Travel Fnac 4 0 1 3 Proximité Fnac 18 0 0 18 Connect Fnac 3 0 1 2 MediaMarkt Portugal 10 0 0 10 Dont magasins franchisés 6 0 1 5 Belgique et Luxembourg 84 2 2 84 Traditionnel Fnac*** 12 2 1 13 Proximité Fnac 1 0 0 1 Darty (Vanden Borre) 71 0 1 70 Groupe Fnac Darty 1 010 13 14 1 009 Traditionnel Fnac 161 2 2 161 Périphérie Fnac 17 0 0 17 Travel Fnac 41 4 2 43 Proximité Fnac 101 1 0 102 Connect Fnac 10 0 2 8 Darty/Vanden Borre 563 5 7 561 Fnac/Darty 1 0 0 1 MediaMarkt 10 0 0 10 Nature & Découvertes 106 1 1 106 Dont magasins franchisés 437 10 8 439

* y compris 13 magasins Fnac à l’étranger : 3 au Qatar, 3 en Tunisie, 2 au Sénégal, 2 en Côte d’Ivoire, 1 au Congo, 1 au Cameroun, 1 en Arabie Saoudite et 3 magasins Darty à l’étranger en Tunisie ; et y compris 18 magasins dans les Outre-mer. Hors 14 shop-in-shops Fnac déployés dans les magasins Manor.

** y compris filiales de Nature & Découvertes dirigées depuis la France : 4 magasins en Belgique, 1 magasin au Luxembourg, 7 franchises en Suisse, 1 franchise au Portugal et 5 franchises dans les Outre-mer.

*** Dont un magasin au Luxembourg géré depuis la Belgique.

DÉFINITIONS DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE

Libellé de l’indicateur Définition de l’indicateur Autres produits et charges opérationnels non courants Les « Autres produits et charges opérationnels non courants » regroupent les éléments inhabituels et significatifs à l’échelle de l’ensemble consolidé, de nature à perturber le suivi de la performance économique du Groupe et exclus du résultat opérationnel courant : les coûts de restructurations et les coûts relatifs aux mesures d’adaptation des effectifs ;

les pertes de valeur sur actifs immobilisés constatées principalement dans le cadre des tests de dépréciations des Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) et des goodwill ;

les plus ou moins-values liées à l’évolution du périmètre de consolidation (acquisition ou cession) ;

les litiges majeurs qui ne naissent pas de l’activité opérationnelle du Groupe. EBITDA courant Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions

sur actifs opérationnels immobilisés comptabilisés en résultat opérationnel courant.

L’EBITDA courant n’est pas un indicateur prévu par les normes IFRS et ne figure pas dans les comptes consolidés du Groupe. L’EBITDA courant n’a pas de définition standard et par conséquent, la définition utilisée par le Groupe pourrait ne pas correspondre aux définitions données à ces mêmes termes par d’autres sociétés. L’application de la norme IFRS 16 modifie de manière significative L’EBITDA courant du Groupe. L’EBITDA courant hors IFRS 16 est utilisé dans le cadre des covenants financiers applicables au titre du Contrat de Crédit. EBITDA courant hors IFRS 16 EBITDA courant incluant les charges de loyers entrant dans le champ d’application d’IFRS 16, utilisé dans le cadre des covenants financiers applicables au titre du Contrat de Crédit. Cash-flow libre opérationnel Cet indicateur financier correspond aux flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles et aux flux nets de trésorerie des investissements opérationnels (définis comme les acquisitions et cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles et la variation des dettes des fournisseurs d’immobilisations). L’application de la norme IFRS 16 modifie de manière significative le cash-flow libre opérationnel du Groupe. Cash-flow libre opérationnel

hors IFRS 16 Cash-flow libre opérationnel incluant les impacts relatifs aux loyers entrant dans le champ d’application d’IFRS 16 Chiffre d’affaires Le chiffre d’affaires (ou produit des activités ordinaires) « réel » du Groupe correspond à son chiffre d’affaires publié. Le Groupe utilise les notions de variation du chiffre d’affaires détaillées ci-dessous. Résultat financier hors IFRS 16 Résultat financier moins les intérêts financiers des dettes locatives Endettement financier net L’endettement financier net est constitué de l’endettement financier brut incluant les intérêts courus non échus tels que définis par la recommandation du Conseil national de la comptabilité no 2013-03 au 7 novembre 2013, diminué de la trésorerie brute et des équivalents trésorerie. L’application de la norme IFRS 16 modifie de manière significative l’endettement financier net du Groupe. Endettement financier net hors IFRS 16 Endettement financier net minoré de la dette locative Résultat opérationnel Le résultat opérationnel total de Fnac Darty inclut l’ensemble des produits et des coûts directement liés aux activités du Groupe, que ces produits et charges soient récurrents ou qu’ils résultent de décisions ou d’opérations ponctuelles. Résultat opérationnel courant Fnac Darty utilise comme solde de gestion majeur le résultat opérationnel courant, défini comme la différence entre le résultat opérationnel total et les « Autres produits et charges opérationnels non courants ».



Le résultat opérationnel courant est un agrégat intermédiaire qui permet de faciliter la compréhension de la performance opérationnelle de l’entreprise et qui peut servir à une approche prévisionnelle de la performance récurrente. Cet indicateur est présenté de façon constante et stable dans le temps et selon le principe de continuité et de pertinence de l’information financière. Trésorerie nette La trésorerie nette est constituée de la trésorerie brute et des équivalents trésorerie, diminués de l’endettement financier brut incluant les intérêts courus non échus tels que définis par la recommandation du Conseil national de la comptabilité no 2013-03 au 7 novembre 2013. L’application de la norme IFRS 16 modifie de manière significative la trésorerie nette du Groupe. Trésorerie nette hors IFRS 16 Trésorerie nette hors dette locative Variation du chiffre d’affaires

à taux de change constant La variation du chiffre d’affaires à taux de change constant signifie que l’impact des variations de taux de change a été exclu. L’impact des taux de change est éliminé en recalculant les ventes de l’exercice N-1, sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice N. Variation du chiffre d’affaires

à périmètre constant La variation du chiffre d’affaires à périmètre constant signifie que l’effet des changements de périmètre est corrigé afin de ne pas tenir compte des modifications (acquisition, cession de filiale). Le chiffre d’affaires des filiales acquises ou cédées depuis le 1er janvier de l’exercice N-1 est ainsi exclu du calcul de la variation (en cas de variation significative à l’échelle du Groupe). Variation du chiffre d’affaires à magasins constants La variation du chiffre d’affaires à magasins constants signifie que l’effet des ouvertures et des fermetures de magasins en propre a été exclu. Le chiffre d’affaires des magasins ouverts ou fermés depuis le 1er janvier de l’exercice N-1 est ainsi exclu du calcul de la variation.



APPLICATION DE LA NORME IFRS 16

Le 13 janvier 2016, l’IASB a publié la norme IFRS 16 « Contrats de location ». La norme IFRS 16 remplace la norme IAS 17 et ses interprétations. Cette norme, entrée en vigueur pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2019, impose la comptabilisation d’un actif (le droit d’utilisation) et d’un passif (dette de loyers) calculé sur la base des loyers inévitables actualisés.

Le Groupe applique la norme IFRS 16 depuis le 1er janvier 2019. Afin d’assurer la transition entre la norme IAS 17 et la norme IFRS 16, l’ensemble des contrats de location et l’ensemble des contrats de prestation rentrant dans le champ d’application de la norme IFRS 16 ont été analysés.

Pour le suivi de sa performance financière, le Groupe publie des indicateurs qui excluent l’application de la norme IFRS 16. Ces indicateurs sont l’EBITDA courant hors IFRS 16, le cash-flow libre opérationnel hors IFRS 16, ainsi que l’endettement financier net hors IFRS 16.

Avec l’application de la norme IFRS 16 Retraitement IFRS 16 Sans l’application de la norme IFRS 16 EBITDA courant Loyers entrant dans le champ d’application d’IFRS 16



EBITDA courant hors IFRS 16 Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions sur actifs opérationnels immobilisés comptabilisés en résultat opérationnel courant EBITDA courant incluant les charges

de loyers entrant dans le champ d’application d’IFRS 16 Cash-flow libre opérationnel Décaissement des loyers

entrant dans le champ d’application d’IFRS 16



Cash-flow libre opérationnel

hors IFRS 16 Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles moins les investissements opérationnels nets Cash-flow libre opérationnel incluant

les impacts relatifs aux loyers entrant

dans le champ d’application

de la norme IFRS 16 Endettement financier net Dette locative



Endettement financier net

hors IFRS 16 Dette financière brute moins la trésorerie brute et équivalents de trésorerie Endettement financier net

minoré de la dette locative Résultat financier Intérêts financiers

des dettes locatives Résultat financier hors intérêts financiers sur la dette locative





1 Données comparables – LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins.

2 Impact dilutif de la franchise et intégration de MediaMarkt

3 Voir Communiqué de presse du 16 juillet 2024

4 Offre mixte composée d’une branche en numéraire à hauteur de c.75% et d’une branche en titres à hauteur de c.25%

5 Véhicule d’investissement commun détenue à 51% par Fnac Darty et a 49% par Ruby Equity Investment (société affiliée à VESA Equity Investment), consolidé par Fnac Darty

6 Sur la base du cours de clôture de Fnac Darty de 30,20€ au 15 juillet 2024

7 Combinaison des informations annuelles publiées par les 2 entités au 31 décembre 2023 pour Fnac Darty et au 28 février 2024 pour Unieuro

8 En année pleine dès 2025

9 Données comparables – LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins.

10 L'EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions sur actifs opérationnels immobilisés comptabilisés en résultat opérationnel courant

11 Données comparables – LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins.

12 Correspond au résultat net courant part du Groupe des activités poursuivies retraité de la provision relative à la transaction envisagée avec l’Autorité de la concurrence (85M€) et les dépréciations de marques (20M€)

13 Voir Communiqué de presse du 16 juillet 2024

14 Soit 3,02€ sur la base du cours clôture de Fnac Darty de 30,20€ au 15 juillet 2024

15 Basé sur 20,7 millions d’actions Unieuro en circulation

16 Société affiliée à VESA Equity Investment

17 Sur la base du cours de clôture de Fnac Darty de 30,20€ au 15 juillet 2024

18 Hors frais de transaction

19 Hors IFRS16.

20 Données comparables – LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins.

21 EBITDA courant : résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions sur actifs opérationnels immobilisés.

