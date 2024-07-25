OTC Markets Group 宣布与香港 uSMART Securities 合作进行即时数据分发

纽约, July 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) 运营着超过 12,000 支美国和国际证券的受监管金融市场。今日，该公司宣布与面向全球投资者的先进金融交易平台 uSMART Securities（盈立证券）合作，推出全新数据分发功能。



uSMART Securities 总部位于香港，是领先的金融科技券商。该公司现已成为 OTC Markets Group 的 L1 和 L2 实时数据分发服务提供商，参与用户可在其移动应用程序中使用这些数据。 uSMART 运营着一个金融交易平台，为投资者提供实时股票报价、股票交易策略以及 24 小时账户服务。

通过此次全新整合，OTC Markets Group 扩大了其在亚洲市场的影响力，并在香港新增合作伙伴，从而进一步深化其技术实力。 uSMART 的用户现在可以方便地获取 OTCQX®、OTCQB® 和 Pink® 证券的实时一级+买卖盘顶部报价数据，以协助交易和投资决策。 该合作为 uSMART 美国投资者提供了更多 OTC 股权证券数据。

OTC Markets Group 市场数据执行副总裁 Matthew Fuchs 表示：“我们很高兴看到在关键亚洲市场上的又一次合作取得成果。 随着我们全球用户群的扩大，我们将继续积极主动地满足需求，利用我们的实时数据产品，给场外市场参与者带来实质性的意义。”

OTC Markets Group 市场数据业务为证券交易经纪商、合规和风险管理团队提供了至关重要的数据。 作为一级市场运营商，OTC Markets 提供了关于 OTCQX、OTCQB 和 Pink 证券的最全面、最相关和实时的分析数据。

若想了解更多关于 OTC Markets Group 市场数据产品的信息，包括连接信息，请访问 www.otcmarkets.com/market-data/overview 。

若想联系 OTC Markets Group 市场数据团队，请拨打 +1 (212) 220-2166 或发送电子邮件至 marketdata@otcmarkets.com 。

关于 OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. 运营着交易 12,000 支美国和国际证券的受监管市场。 我们以数据为导向的披露标准构成了三大公开市场的基础：OTCQX® 最佳市场、OTCQB® 风险市场和 Pink® 公开市场。 我们的 OTC Link® 另类交易系统 (ATSs) 提供了经纪商促成交易所需的关键市场基础设施。 我们的创新模式为广大企业提供了进入美国金融市场的更有效渠道。 OTC Link ATS、OTC Link ECN 和 OTC Link NQB 均为受证券交易委员会 (SEC) 监管的 ATS，由 FINRA 和 SEC 注册经纪自营商、SIPC 成员 OTC Link LLC 运营。

媒体垂询：

OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, media@otcmarkets.com

开设 uSMART 账户 www.bit.ly/3YrmTl1

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