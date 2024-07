CARBIOS et Nouvelles Fibres Textiles coopèrent pour développer la filière industrielle française du recyclage des textiles en polyester

CARBIOS et Nouvelles Fibres Textiles travaillent ensemble vers un contrat de fourniture de textiles en polyester post-consommateur et post-industriel pour la première usine de biorecyclage du PET au monde

Le contrat d’une durée de 5 ans porte sur un volume de 5000 tonnes par an de textiles polyester préparés dès fin 2026

Clermont-Ferrand, le jeudi 25 juillet 2024 (6h45 CEST) : CARBIOS (Euronext Growth Paris: ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, et Nouvelles Fibres Textiles, société française spécialisée dans la valorisation des textiles en fin de vie, annoncent aujourd'hui la signature d'un protocole d'intention en vue d’établir un contrat de fourniture de textiles en polyester pour la première usine de biorecyclage de PET au monde en cours de construction à Longlaville, France. Les textiles polyester fournis seront issus de textiles usagés ou en fin de vie préparés en France par Nouvelles Fibres Textiles en vue de leur recyclage par la technologie de dépolymérisation enzymatique de CARBIOS. Ce contrat permettra de réorienter 5000 tonnes par an de ces textiles vers le biorecyclage dès 2026 sur une durée initiale de 5 ans, ce qui témoigne de l'engagement d'acteurs industriels tout au long de la chaîne de valeur pour atteindre l’ambition de la circularité textile pour une filière textile plus vertueuse.

Nouvelles Fibres Textiles a ouvert en novembre 2023, avec ses différents partenaires, un site semi-industriel unique d’une capacité annuelle de 1000 tonnes, première étape avant la construction en 2026 d’une unité de 20 à 30 000 tonnes. Ce premier site, véritable centre de recherche au service du recyclage textile, combine le savoir-faire d’Andritz Laroche (leader mondial du recyclage textile), de Pellenc ST (leader français des solutions de tri intelligentes), de Synergie TLC (acteur français majeur de la collecte et du premier tri solidaire) et du groupe Tissages de Charlieu (acteur français majeur du tissage, de la confection et du recyclage textile). Cette unité permet de transformer les textiles usagés en matière première de qualité, irriguant ainsi les différentes industries utilisatrices de fibres textiles (non-tissé, isolation, plasturgie, textile, etc…) en les triant automatiquement par composition tout en éliminant les points durs (boutons, zip, écussons, etc…).

La technologie de biorecyclage de CARBIOS consiste à décomposer les fibres de polyester en leurs composants de base à l'aide d'enzymes. Ces composants sont ensuite utilisés pour produire des matériaux PET recyclés de haute qualité, tels que des fibres pour l'industrie textile. Cette solution, dite « fibre à fibre », permettra de faire du polyester une fibre véritablement circulaire à grande échelle.

Emmanuel Ladent, Directeur Général de CARBIOS : « CARBIOS est connue comme une entreprise de la biotech, mais nous sommes également une entreprise de la filière textile. Nous collaborons activement avec des entreprises innovantes comme Nouvelles Fibres Textiles pour créer une véritable économie circulaire des textiles. Comme cela a été démontré dans le secteur de l’emballage, l'introduction de solutions de recyclage du polyester à grande échelle catalysera la structuration des infrastructures de collecte et de préparation. Ensemble, Nouvelles Fibres Textiles et CARBIOS démontrent que la filière française continue à se développer grâce à la complémentarité essentielle entre les différents maillons de la chaîne, de la collecte à la préparation en passant par le recyclage. »

Eric Boël et Etienne Wiroth, Codirigeants de Nouvelles Fibres Textiles : « La filière textile est emblématique de tous les excès de notre surconsommation. Une des réponses les plus efficace écologiquement, économiquement et socialement est l’économie circulaire, parce qu’elle préserve les ressources et dope la souveraineté industrielle et l’emploi local. Mais l’extraordinaire variété des textiles bloque son déploiement à grande échelle. Ce frein saute avec les nouvelles technologies mise en œuvre comme la dépolymérisation enzymatique de CARBIOS et le tri automatisé par composition, mais aussi et surtout, par les liens tissés entre les entreprises de l’ensemble de cette nouvelle chaine de valeur circulaire, afin que cette filière soit dorénavant emblématique d’une industrie qui fait du bien aux Hommes et à la planète depuis le producteur jusqu’au consommateur. »

La France, pionnière et leader européen pour atteindre l'ambition de la circularité textile

Grâce à des initiatives législatives telles que la loi AGEC1 et « Climat et Résilience2 », au soutien de l’ADEME, de l’éco organisme Refashion, et d’entreprises engagées qui contribuent à la souveraineté industrielle en alliant innovation, transition écologique, « Made in France » et croissance, la France est aujourd’hui à l'avant-garde de l’accélération d’une économie circulaire pour les textiles.

Au niveau de l’Union Européenne, la collecte séparée des déchets textiles sera rendue obligatoire dans les Etats membres à partir du 1er janvier 2025. La stratégie de l’Union Européenne pour des textiles durables et circulaires vise à garantir que, d'ici 2030, les produits textiles soient en grande partie fabriqués à partir de fibres recyclées et que l'incinération et la mise en décharge soient réduites au minimum.3

A propos de CARBIOS :

CARBIOS est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, CARBIOS développe des procédés biologiques à base d’enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. Son usine de démonstration industrielle de biorecyclage est opérationnelle depuis 2021 et la première usine de biorecyclage au monde est en construction en collaboration avec Indorama Ventures. CARBIOS, fondée en 2011 par Truffle Capital, a reçu une reconnaissance scientifique majeure avec la couverture de Nature et est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l’habillement, en vue d’améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe sont membres d'un consortium d'emballage fondé par CARBIOS et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec Carbios dans un consortium textile.

A propos de NFT :

Les Tissages de Charlieu et Synergies TLC se sont associés pour créer Nouvelles Fibres Textiles : première infrastructure industrielle déployant les solutions de tri automatisé et de recyclage du textile d’ANDRITZ et incorporant des technologies de tri de Pellenc ST. Elle est en capacité de trier les vêtements automatiquement par composition et par couleur et peut également enlever les points durs et pré-effilocher les vêtements. En fin de ligne, Nouvelles Fibres Textiles produit une matière première secondaire conçue pour les industries utilisatrices de fibre textile (effilochage/filature, non-tissés, matériaux composites, etc.).. Nous mènons ainsi avec nos partenaires, ANDRITZ et Pellenc ST et avec l’ensemble de nos clients, des productions en conditions réelles et des travaux de recherche industrielle appliquée afin de répondre aux enjeux de revalorisation et d’approvisionnement de nos filières. Nouvelles Fibres Textiles pose d’ores et déjà les fondations d’une seconde usine de préparation matière à horizon 2026 ; celle-ci aura une capacité annuelle de 20 à 30 k tonnes de textiles post-consommateurs et permettra de créer une trentaine d’emplois directs.

La création de Nouvelles Fibres Textiles marque une nouvelle avancée majeure dans la réduction de l’empreinte carbone de la filière textile. Le tri automatisé était le dernier maillon manquant d’une boucle d’économie circulaire française qui ouvre la voie à un écosystème complet réunissant des marques, des acteurs de l’ESS, des collecteurs-trieurs, des industriels de différents secteurs, réunis pour servir des consommateurs souhaitant plus de traçabilité et de sens dans leurs dons et leurs achats.

