Déjà plus d’un million et demi d'étudiants américains reçoivent leurs colis dans les consignes automatiques de Quadient

Les consignes automatiques Parcel Pending by Quadient équipent désormais plus de 250 universités à travers le pays



Paris

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce avoir franchi le cap des 250 universités équipées de ses consignes automatiques aux Etats-Unis. Désormais plus d'un million et demi d'étudiants chaque année utilisent les consignes Parcel Pending de Quadient sur l'ensemble de ces campus.

Les établissements d'enseignement supérieur qui utilisent la plateforme d’automatisation des consignes colis Parcel Pending de Quadient comptent aussi bien de grandes universités avec des dizaines de milliers d'étudiants que des établissements plus modestes avec quelques centaines d'étudiants. Parmi ces campus, figurent l'université d'Alabama, l'université de Floride, l'université de Houston, le Valencia College, l'université du Kentucky, l'université de l'Iowa, l'université de Buffalo, l'université de Shenandoah, ou encore l'université d'État de Kennesaw.

Les consignes automatiques Quadient facilitent la vie des étudiants, des enseignants et du personnel sur ces campus, en offrant une expérience sécurisée, pratique et disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour le retrait et le dépôt de leurs colis. La plateforme sert également à bien d'autres usages, notamment la distribution d'articles de bibliothèque ou de repas sur le campus, de matériel scolaire ou encore d'équipement informatique. Le Bunker Hill Community College notamment s’appuie sur les consignes Parcel Pending de Quadient dans le cadre de son programme d'aide alimentaire aux étudiants.

« La progression régulière du commerce électronique et les volumes importants de colis qui en résultent sont le moteur principal de la demande croissante pour notre plateforme de consignes automatiques, tant au sein des campus qu'à l'extérieur », a déclaré Austin Maddox, Vice-Président exécutif pour l'Amérique du Nord, Lockers Automation, de Quadient. « Au-delà de la traditionnelle livraison de colis, un aspect passionnant de notre plateforme d'automatisation est le large éventail de possibilités qu'elle offre pour améliorer la vie sur le campus ».

Quadient compte plus de 20 800 unités en opération dans le monde entier, parmi un grand nombre de secteurs d'activité. Les réseaux ouverts de consignes Quadient sont en train de transformer la livraison hors domicile en offrant une alternative plus écologique et plus rentable, créatrice de valeur pour les transporteurs, les hôtes des consignes et les consommateurs. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.parcelpending.com/fr.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/.

