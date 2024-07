PUBLICIS GROUPE ANNONCE L’ACQUISITION D’INFLUENTIAL,

CRÉANT AINSI LA PREMIÈRE SOLUTION

DE MARKETING D’INFLUENCE DANS LE MONDE

Influential est la plus grande entreprise et plateforme de marketing d’influence du monde. Sa technologie propriétaire alimentée par l’IA avec plus de 100 milliards de points de données, et son réseau de plus de 3,5 millions de créateurs dont 90% d’influenceurs mondiaux ayant plus d’1 million de followers, sont au service de plus de 300 marques à travers le monde.





La connaissance de Publicis Groupe du comportement des consommateurs via Epsilon, combinée à la plateforme d’Influential, permettra aux marques d’identifier les créateurs les plus pertinents pour leurs clients et communautés cibles, tout en fournissant la capacité unique de planifier, gérer et mesurer de manière globale leur investissement, à travers le marketing social, digital et d’affiliation.





Paris – 25 juillet 2024 – Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] a conclu un accord définitif pour acquérir Influential, la première entreprise et plateforme marketing d’influence au monde, qui connecte les marques à leurs communautés en développant, déployant, et optimisant des campagnes digitales menées par les créateurs.

Plus grande entreprise de marketing d’influence du monde en termes de revenu, la plateforme d’Influential à la technologique propriétaire alimentée par l’IA, avec plus de 100 milliards de points de données, combinée à son réseau de plus de 3,5 millions de créateurs, y compris l’accès à et les données sur 90% d’influenceurs mondiaux ayant plus d’1 million de followers, accompagne actuellement plus de 300 marques à travers le monde.

Le marketing d’influence a révolutionné l’industrie des médias et de la publicité et est devenu un moteur de croissance omniprésent pour les marques en leur permettant d’atteindre leurs clients de manière unique. D’ici 2025, les dépenses publicitaires générées par les réseaux sociaux devraient atteindre 186 milliards de dollars, dépassant pour la première fois celles en TV linéaire, avec le marketing d’influence comme segment ayant la croissance la plus rapide.

L’offre différenciée d’Influential permet aux marques d’identifier les meilleurs créateurs digitaux, d’organiser des stratégies créatives percutantes, et d’activer, amplifier et optimiser les médias numériques pour obtenir des résultats concrets.

Désormais, en combinant ces compétences avec les atouts uniques d’Epsilon en termes de data et d’identité, nous mettrons le meilleur du marketing d’influence axé sur l’identité entre les mains de tous les clients de Publicis, à travers :

Un réseau de créateurs Premium : Une plateforme d’achat haut de gamme et sécurisée pour se connecter directement aux plus grandes marques mondiales avec un accès privilégié à des millions de créateurs différents et leurs communautés

Une plateforme d’achat haut de gamme et sécurisée pour se connecter directement aux plus grandes marques mondiales avec un accès privilégié à des millions de créateurs différents et leurs communautés Une planification des influenceurs renouvelée : Apportant notre compréhension approfondie des consommateurs via Epsilon pour mieux identifier les créateurs qui connectent de manière pertinente les marques à leurs clients cibles et trouvent des audiences nouvelles

Apportant notre compréhension approfondie des consommateurs via Epsilon pour mieux identifier les créateurs qui connectent de manière pertinente les marques à leurs clients cibles et trouvent des audiences nouvelles Des résultats maximisés en matière de stratégie cross-canal : En unifiant, accroissant et mesurant la portée et l’impact des campagnes sur les réseaux sociaux, sur les canaux numériques et affiliés, au sein d’une plateforme unique alimentée par l’IA avec une messagerie connectée créative et séquentielle qui améliore l’expérience client et génère de meilleurs résultats commerciaux





Dirigée par son fondateur et Président - Directeur général Ryan Detert, Influential sera intégrée au cœur de Publicis, renforçant l’offre proposée aux clients du Groupe et à leurs équipes avec sa technologie de pointe, son expertise et l’apport de services de marketing d’influence.

Ryan Detert, Président – Directeur général d’Influential a déclaré : “Je suis ravi qu’Influential rejoigne Publicis Groupe – la plus performante et la plus innovante des entreprises de l’industrie. Nous avons hâte de combiner nos compétences complémentaires et notre technologie pour fournir une identification des influenceurs, de la création de contenus, de l’amplification, et des outils de mesure à nos clients – et pour définir ensemble la nouvelle ère du marketing d’influence. »

Arthur Sadoun, Président-Directeur général de Publicis Groupe, a déclaré : « C’est un vrai plaisir d’accueillir Influential dans la famille Publicis. Au-delà de sa plateforme propriétaire alimentée par l’IA, ses 100 milliards de points de données, son réseau inégalable de plus de 3 millions de créateurs, et l’accès à et les données sur 90% d’influenceurs ayant plus d’1 million de followers, Influential est par-dessus tout une exceptionnelle équipe de talents à la pointe de son secteur.

Cette acquisition nous permet non seulement de prendre la tête du marketing d’influence, mais elle nous positionne également au centre d’un nouvel écosystème des medias. En combinant notre data d’Epsilon, qui nous permet de voir 2,3 milliards de profils à travers le monde, avec la TV connectée, le Commerce, et aujourd’hui les Créateurs, nous permettrons à nos clients de mieux connaître et comprendre leurs clients et prospects, et de nouer un dialogue avec eux individuellement, où qu’ils soient, en ligne ou hors ligne. C’est ainsi que nous remettons le pouvoir entre les mains des marques, dans un paysage médiatique fragmenté, et que nous menons la transformation marketing qui génère des résultats commerciaux concrets. »

Cette opération reste soumise aux approbations d’usage réglementaires et devrait être finalisée d’ici fin août 2024.

###

About Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié́ dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data, et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte plus de 100 000 collaborateurs.

www.publicisgroupe.com | Twitter: @PublicisGroupe | Facebook | LinkedIn | YouTube | Viva la Difference!

About Influential

Influential is the world’s largest influencer marketing company, by revenue, and is the only influencer company that is both an API and preferred partner of all major social media platforms. Founded in 2013, Influential uses the industry’s richest data, powered by the smartest AI and human intelligence, to precisely match audiences with creators, delivering ROI and measurable business outcomes for brands. Our obsession with brand safety and commitment to inclusion underpins everything we do, and we are trusted by over 50% of Fortune 50 brands. We are proud to have been named Ad Age's A-List 2024 Social Media/Influencer Agency of the Year.

For more information, please visit https://influential.co/.

Retrouvez le communiqué de presse ici

Contacts Publicis Groupe: