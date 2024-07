INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE - RESULTATS AU 30 JUIN 2024

Dans un contexte de crises successives avec des effets économiques pour nos clients, le Groupe Crédit Agricole et notre Caisse régionale font preuve des fondamentaux les plus solides du marché (ratio de fonds propres, ratio et réserves de liquidité, taux de Créances Douteuses et Litigieuses). La diversité de notre clientèle, l’intensité de la relation clientèle et notre présence sur le territoire sont des éléments forts de robustesse, particulièrement dans la période actuelle.







Face au renchérissement et à la raréfaction de la liquidité sur les marchés financiers, la Caisse Régionale a su s’adapter en répondant aux besoins de ses clients en matière de placements grâce à des offres variées, dont l’épargne responsable, tout en poursuivant le financement de leurs projets.







Nos départements ont été à nouveau touchés par des évènements climatiques violents et localisés ces derniers mois (inondations, grêle, tempête). Nous sommes aux côtés des agriculteurs, professionnels et particuliers pour intervenir au plus tôt auprès des assurés sinistrés, et adapter si besoin la trésorerie.







Dans cette période plus incertaine, la Caisse Régionale s’appuie sur la force et l’utilité de son modèle de banque universelle de proximité engagée pour agir dans l’intérêt de ses clients et de la société.