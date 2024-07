EssilorLuxottica: Risultati del secondo trimestre e del primo semestre 2024 - Solida crescita del fatturato, margini in espansione, due acquisizioni in linea con la strategia

Risultati del secondo trimestre e del primo semestre 2024

Solida crescita del fatturato, margini in espansione,

due acquisizioni in linea con la strategia

Fatturato in crescita del 5,2% nel secondo trimestre a cambi costanti 1 e del 5,3% nel primo semestre

L’EMEA è l’area trainante, il Nord America conferma il ritmo di crescita del primo trimestre

Prosegue la crescita esponenziale di Stellest in Cina e dei wearable Ray-Ban Meta

Margine operativo adjusted 2 al 18,8%, in crescita di 50 punti base a cambi costanti 1

Forte generazione di cassa 5 , 971 milioni di Euro nel primo semestre

Annunciate il 17 luglio le acquisizioni di Heidelberg Engineering, piattaforma med-tech leader nella diagnostica, e dell’iconico brand Supreme

Parigi, Francia (25 luglio 2024 – ore 18:00) – Il Consiglio di Amministrazione di EssilorLuxottica si è riunito il 25 luglio 2024 per approvare il bilancio consolidato semestrale abbreviato chiusosi il 30 giugno 2024. Le società di revisione hanno sottoposto il documento a una revisione limitata.

Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato, e Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica, hanno commentato: “Anche in questa prima metà dell’anno, la visione strategica di EssilorLuxottica continua a tradursi in risultati positivi, con il contributo di tutte le aree geografiche e di tutti i business. La crescita del fatturato, l’espansione dei margini e il flusso di cassa record degli ultimi sei mesi hanno confermato ancora una volta la nostra capacità di realizzare gli obiettivi di lungo periodo, supportati dal talento e dall’impegno di oltre duecentomila colleghi in tutto il mondo.

Gli investimenti nel med-tech e negli smart eyewear, due degli ambiti di sviluppo strategici del Gruppo, cominciano a dare ritorni significativi, dalla crescita esponenziale di Stellest al successo di Ray-Ban Meta fino alla finalizzazione dello sviluppo di Nuance Audio, tecnologia che aprirà la strada a una categoria di prodotto completamente nuova sul mercato. Inoltre, con l'acquisizione di Heidelberg Engineering annunciata la scorsa settimana entreremo presto anche nel settore dell'oftalmologia clinica.

Grazie ai nostri marchi iconici, terza direttrice strategica del Gruppo, potremo rendere queste soluzioni med-tech e wearable ancora più accessibili, desiderabili e vicine ai consumatori. Le nuove collezioni dei nostri marchi di proprietà e in licenza, tra cui la prima realizzata in collaborazione con Moncler, e l’acquisizione di Supreme sono essenziali per realizzare la visione di EssilorLuxottica: un'azienda con una decisa vocazione tecnologica e con brand forti, capace di prendersi cura di centinaia di milioni di persone nel mondo e di mantenere con loro un rapporto unico e diretto”.



