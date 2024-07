UMICORE : RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2024

Chiffres clés du Groupe Umicore

Revenus 1 de € 1,8 milliard

de € 1,8 milliard EBITDA ajusté de € 393 millions et marge EBITDA ajusté de 21,8 %

EBIT ajusté de € 241 millions

Résultat net ajusté (part du Groupe) de € 118 millions et résultat ajusté par action de € 0,49

Ajustements de l'EBITDA de € -1,66 milliard (principalement en raison d'une dépréciation et d'une réduction de valeur sans effet sur la trésorerie de € -1,60 milliard dans Battery Materials).

ROCE de 11,3%

Flux de trésorerie opérationnel de € 453 millions ; flux de trésorerie opérationnel disponible de € 168 millions

Dépenses d’investissement de € 269 millions

Dépenses de R&D de € 131 millions

Dette nette de € 1.434 millions correspondant à un ratio dette nette/EBITDA ajusté 12 derniers mois de 1,70x

Taux d’accidents déclarés (TRIR – Total Recordable Injury Rate) de 5,1

Acompte sur dividende de € 0,25 par action le 21 août 2024

Déclaration de Bart Sap, CEO

« Depuis quelques mois, les projections de croissance à court et moyen terme pour le marché des véhicules électriques ont été considérablement revues à la baisse, ce qui a eu un impact significatif sur l'activité Battery Materials d'Umicore. Aujourd'hui, nous partageons les éléments sur la manière dont nous nous adaptons à cette nouvelle réalité. L'importante dépréciation de nos actifs Battery Materials est douloureuse et reflète l'évolution de la situation telle que nous la percevons aujourd'hui. Dans les mois à venir, nous continuerons à réévaluer en profondeur nos activités Battery Materials, avec dynamisme et dans un esprit d'ouverture, toujours en étroite collaboration avec nos clients et partenaires. Nous élaborons une nouvelle voie à suivre et partagerons les résultats lors d'un Capital Markets Day au premier trimestre 2025 », a déclaré Bart Sap, CEO d'Umicore. « En ces temps difficiles, nous devons nous concentrer sur ce que nous devons ajuster sans oublier les fondamentaux solides sur lesquelles nous nous appuyons. J'apprécie énormément le travail acharné et la résilience des équipes d'Umicore, dont l'expérience de longue date et les connaissances approfondies continueront à être les forces motrices de tout ce que nous faisons. Nos activités de base continuent à générer des flux de trésorerie et des rendements importants, comme en témoignent leurs solides performances au cours du premier semestre de cette année. Cette base solide nous permet de surmonter les vents contraires actuels tout en nous repositionnant pour saisir de nouvelles opportunités. »



Point sur l’examen stratégique des activités Battery Materials et des dépréciations d’actifs

S'adapter à la nouvelle réalité du marché

Suite au récent ralentissement significatif des projections de croissance à court et moyen terme des VE affectant ses activités, Umicore a mis à jour ses perspectives 2024 pour l'activité Battery Materials le 12 juin dernier . Le Groupe a pris des mesures immédiates pour faire face à cette situation. Les mesures suivantes ont été initiées et sont en cours :

Lancement d'une revue stratégique pour réévaluer les projections de croissance de l' activité Battery Materials au-delà de 2024 ;

pour réévaluer les projections de croissance de l' ; Discipline stricte en matière d'allocation de capital : les dépenses d'investissement du Groupe en 2024 seront inférieures à € 650 millions;

: les dépenses d'investissement du Groupe en 2024 seront inférieures à € 650 millions; Mesures supplémentaires en matière d'efficacité et de coûts à l'échelle du Groupe : ces mesures s'ajoutent au programme Efficiency for Growth d'Umicore lancé en 2023 et qui est déjà en bonne voie pour dégager au moins € 70 millions d'EBITDA anticipés pour 2024 (inclus dans les perspectives 2024), dont plus de la moitié a déjà été réalisée au cours du premier semestre 2024.





S'appuyer sur l'empreinte existante et le carnet de commandes prévisionnel

Avec les informations disponibles aujourd'hui, et en s'appuyant sur les actifs et le carnet de commandes existants, Umicore a développé un scénario pour réaligner ses opérations sur la nouvelle réalité du marché. Ce scénario est basé sur les hypothèses suivantes :

Un retard d'au moins 18 mois dans la montée en puissance des volumes contractés par ses clients ;

Des projections de volumes substantiellement réduites, reflétant l'engagement actuel de prélèvement à des seuils « take-or-pay » en ligne avec les vagues d'investissement actuellement confirmées ;

Des hypothèses plus prudentes sur l'évolution des coûts d'exploitation ;

Une minimisation de l’expansion de l'empreinte existante en Europe et en Corée pour servir ses clients, ce qui implique des dépenses d'investissement réduites.

Ce scénario se traduit par une bonne utilisation de la capacité au cours des dernières années de cette décennie, à l'exception des actifs CAM chinois qu'Umicore présume rester sous-utilisés.





Dépréciations

Sur base de ce scénario, un exercice de dépréciation a été réalisé, conduisant à une réduction de € 1,60 milliard des capitaux employés par Battery Materials. La dépréciation concerne les immobilisations corporelles et les stocks non courants pour l'ensemble des activités de Battery Materials, principalement en Asie. Par conséquent, le capital engagé restant pour cette activité s'élève à € 1,51 milliard au 30 juin 2024.

Dans ce scénario, Umicore prévoit que l'EBIT de Battery Materials restera en dessous du seuil de rentabilité en 2025 et 2026, et que des rendements supérieurs au coût du capital seront atteints dans les dernières années de cette décennie.





Révision en cours de la stratégie à moyen et long terme pour Battery Materials

Sur base du scénario actuel, une étude stratégique a été lancée dans le but de débloquer et de maximiser la valeur commerciale future de Battery Materials. Cette étude exhaustive explorera les opportunités qui s'offrent à nous en plus du scénario actuel. Elle sera développée en étroite collaboration avec les parties prenantes d'Umicore, en particulier ses partenaires de l'industrie en aval.

Les principes directeurs du Groupe pour l'examen restent inchangés :

Maximiser l'utilisation de la capacité des actifs existants avant d'envisager toute nouvelle expansion. Umicore évalue actuellement la configuration de son empreinte existante en Asie et en Europe ainsi que son projet d'expansion en Amérique du Nord. Dans l'attente des résultats de cet examen et en gardant les options ouvertes, Umicore retarde les dépenses liées à la construction de son usine de matériaux pour batteries à Loyalist, au Canada ;

Umicore évalue actuellement la configuration de son empreinte existante en Asie et en Europe ainsi que son projet d'expansion en Amérique du Nord. Dans l'attente des résultats de cet examen et en gardant les options ouvertes, Umicore retarde les dépenses liées à la construction de son usine de matériaux pour batteries à Loyalist, au Canada ; Optimisation de la configuration des matériaux pour les batteries, étroitement alignée sur les nouvelles voies de croissance des clients . Des contrôles stricts garantiront que les investissements ne seront engagés que lorsque la demande des clients sera confirmée. Umicore continuera à s'appuyer sur les solides accords conclus avec ses clients, ainsi que sur la position de marché différenciatrice de son usine CAM en Europe ;

. Des contrôles stricts garantiront que les investissements ne seront engagés que lorsque la demande des clients sera confirmée. Umicore continuera à s'appuyer sur les solides accords conclus avec ses clients, ainsi que sur la position de marché différenciatrice de son usine CAM en Europe ; Diversification accrue de la clientèle et ouverture à des partenariats dans la chaîne de valeur Battery Materials d'Umicore ;

Accent mis sur la technologie, ainsi que sur l'efficacité globale des opérations et des coûts.

Alors que le processus de révision de Battery Materials se poursuit, le Groupe reste déterminé à mettre en œuvre la stratégie et les plans d'affaires dans les autres activités d'Umicore, tout en appliquant la discipline en matière de capital et de coûts mentionnée ci-dessus.





Capital Markets Day au premier trimestre 2025

Le Groupe a l'intention de programmer un Capital Markets Day au cours du premier trimestre 2025. Celui-ci comprendra un examen approfondi des activités de Battery Materials suite à la revue stratégique, ainsi qu'une mise à jour des Business Groups Catalysis, Recycling et Specialty Materials. Umicore présentera les perspectives de croissance et les objectifs de chaque Business Group. Entre-temps, des mises à jour seront fournies dès que de nouvelles informations seront disponibles.





Performance opérationnelle, premier semestre 2024

Les revenus du Groupe Umicore pour le premier semestre 2024 s'élèvent à € 1,8 milliard contre € 2,1 milliards au premier semestre 2023. L'EBIT adj. du Groupe s'est établi à € 241 millions et l'EBITDA adj. à € 393 millions, en baisse de respectivement 36% et 24% par rapport au premier semestre 2023.

Les revenus de Battery Materials 2 ont été inférieurs au niveau du premier semestre 2023, principalement en raison de l’absence de l’effet non récurrent du lithium au premier semestre de cette année. Les ventes de matériaux cathodiques sont restées globalement stables par rapport à l'année dernière. L’EBITDA ajusté au premier semestre 2024 était proche de l’équilibre. La baisse de l'EBITDA ajusté par rapport à l’année dernière est due à la diminution des revenus, aux coûts liés aux nouveaux investissements en Pologne et au Canada, et à une comparaison défavorable avec le premier semestre 2023 qui avait bénéficié d'un effet positif substantiel lié à la baisse des coûts des essais de production de masse et à la valorisation des déchets de production de batteries. Malgré le récent ralentissement des ventes mondiales de véhicules électriques, la tendance à long terme de la mobilité propre reste confirmée, comme l'a récemment illustré la reconfirmation du Green Deal en Europe.

ont été inférieurs au niveau du premier semestre 2023, principalement en raison de l’absence de l’effet non récurrent du lithium au premier semestre de cette année. Les ventes de matériaux cathodiques sont restées globalement stables par rapport à l'année dernière. L’EBITDA ajusté au premier semestre 2024 était proche de l’équilibre. La baisse de l'EBITDA ajusté par rapport à l’année dernière est due à la diminution des revenus, aux coûts liés aux nouveaux investissements en Pologne et au Canada, et à une comparaison défavorable avec le premier semestre 2023 qui avait bénéficié d'un effet positif substantiel lié à la baisse des coûts des essais de production de masse et à la valorisation des déchets de production de batteries. Malgré le récent ralentissement des ventes mondiales de véhicules électriques, la tendance à long terme de la mobilité propre reste confirmée, comme l'a récemment illustré la reconfirmation du Green Deal en Europe. Les revenus de Catalysis 3 ont été inférieurs à ceux des 6 premiers mois de 2023. Le rendement du capital investi s'est établi à 40 %. Les volumes de ventes d’Automotive Catalysts ont diminué, reflétant un mix de clients défavorable dans le segment des véhicules légers, tandis que le segment des poids lourds diesel a subi l’impact d’un contexte de marché plus difficile en Europe et en Asie. Les revenus dans Precious Metals Chemistry ont baissé de manière significative, tandis que ceux de Fuel Cell & Stationary Catalysts ont été légèrement inférieurs au niveau de l’année précédente. Le bénéfice a été soutenu par une discipline stricte en matière de gestion des coûts et des mesures d’efficacité et n’a de ce fait été que légèrement inférieur au niveau de l’année précédente. À l'avenir, l'activité Automotive Catalyst continuera à maximiser la valeur de l'entreprise sur la base de son positionnement technologique fort, de l'efficacité élevée de ses processus et de son agilité opérationnelle, ce qui permettra de dégager des marges EBITDA attrayantes et un flux de trésorerie substantiel à l'horizon 2030.

ont été inférieurs à ceux des 6 premiers mois de 2023. Le rendement du capital investi s'est établi à 40 %. Les volumes de ventes d’Automotive Catalysts ont diminué, reflétant un mix de clients défavorable dans le segment des véhicules légers, tandis que le segment des poids lourds diesel a subi l’impact d’un contexte de marché plus difficile en Europe et en Asie. Les revenus dans Precious Metals Chemistry ont baissé de manière significative, tandis que ceux de Fuel Cell & Stationary Catalysts ont été légèrement inférieurs au niveau de l’année précédente. Le bénéfice a été soutenu par une discipline stricte en matière de gestion des coûts et des mesures d’efficacité et n’a de ce fait été que légèrement inférieur au niveau de l’année précédente. À l'avenir, l'activité Automotive Catalyst continuera à maximiser la valeur de l'entreprise sur la base de son positionnement technologique fort, de l'efficacité élevée de ses processus et de son agilité opérationnelle, ce qui permettra de dégager des marges EBITDA attrayantes et un flux de trésorerie substantiel à l'horizon 2030. Les revenus de Recycling 3 ont baissé par rapport au premier semestre de l’année précédente, principalement en raison d’un environnement des prix des métaux précieux moins favorable pour Precious Metals Management et Precious Metals Refining. Le ROCE s'est élevé à 69%. L'EBITDA ajusté a reflété une contribution substantiellement plus faible de l'activité de trading de Precious Metals Management, partiellement atténuée par des revenus plus élevés chez Precious Metals Refining et Jewelry & Industrial Metals suite à des mesures d'efficacité dans le cadre du programme Efficiency for Growth. L'activité Precious Metals Refining a démontré une fois de plus sa capacité unique à générer des rendements élevés et des flux de trésorerie substantiels à tous les niveaux du cycle des prix des métaux. Grâce à son leadership en matière de recyclage durable et complexe, Precious Metals Refining est idéalement positionné pour répondre aux besoins croissants de la société en matière de recyclage des métaux, libérant ainsi une valeur future significative et des flux de trésorerie pour le Groupe.

ont baissé par rapport au premier semestre de l’année précédente, principalement en raison d’un environnement des prix des métaux précieux moins favorable pour Precious Metals Management et Precious Metals Refining. Le ROCE s'est élevé à 69%. L'EBITDA ajusté a reflété une contribution substantiellement plus faible de l'activité de trading de Precious Metals Management, partiellement atténuée par des revenus plus élevés chez Precious Metals Refining et Jewelry & Industrial Metals suite à des mesures d'efficacité dans le cadre du programme Efficiency for Growth. L'activité Precious Metals Refining a démontré une fois de plus sa capacité unique à générer des rendements élevés et des flux de trésorerie substantiels à tous les niveaux du cycle des prix des métaux. Grâce à son leadership en matière de recyclage durable et complexe, Precious Metals Refining est idéalement positionné pour répondre aux besoins croissants de la société en matière de recyclage des métaux, libérant ainsi une valeur future significative et des flux de trésorerie pour le Groupe. Les revenus dans Specialty Materials3 ont été légèrement inférieurs à ceux du premier semestre de l’année précédente. Le ROCE s'est élevé à 8 %. Le bénéfice a subi l’impact de la baisse des marges de raffinage et de distribution de Cobalt & Specialty Materials, résultant de la pression concurrentielle et d’une baisse du prix du cobalt. Bien que les activités de raffinage et de recyclage du Business Group puissent entraîner une certaine sensibilité au prix des métaux, ses business units sont actives dans des segments de niche attrayants avec des profils de rendement intéressants.

En 2023, Umicore a lancé le programme « Efficiency for Growth », un programme transversal qui accélère les améliorations continues en termes d’efficacité dans les différents Business Groups afin de soutenir à la fois l'optimisation des coûts, la croissance du chiffre d'affaires et l'amélioration du fonds de roulement. Ce programme est en bonne voie pour générer au moins € 70 millions d'EBITDA en 2024 (inclus dans les perspectives 2024), dont plus de la moitié a été réalisée au cours du premier semestre 2024. À partir de 2025, Umicore prévoit d'atteindre un taux d'exécution supérieur à € 100 millions. Ceci sera combiné à des efforts supplémentaires dans l'ensemble du Groupe pour aider à contrer le contexte de marché turbulent dans l'activité Battery Materials3.

Les dépenses d'investissement se sont élevées à € 269 millions, soit une baisse de 20 % par rapport au premier semestre 2023. Le flux de trésorerie disponible opérationnel est resté élevé à € 168 millions, grâce à la diminution du fonds de roulement net et à la baisse des investissements. La dette financière nette s'élève à € 1,4 milliard au 30 juin 2024, ce qui correspond à un ratio dette nette/EBITDA ajusté 12 derniers mois de 1,70x. Le Groupe reste déterminé à maintenir un bilan solide à l'avenir. Le ROCE du Groupe de 11,3 % reflète la baisse des bénéfices et des capitaux employés à la suite des dépréciations.





Perspectives 2024

Sur base des performances du premier semestre et en supposant que les prix des métaux précieux se maintiennent aux niveaux actuels pour le reste de l'année, Umicore reconfirme qu'elle prévoit que l'EBITDA ajusté du Groupe pour 2024 se situera dans une fourchette de € 760 millions à € 800 millions.

Comme annoncé le 12 juin, les dernières projections de la demande des clients pour les matériaux pour batteries d'Umicore ont fortement diminué dans le contexte d'un ralentissement marqué des ventes mondiales de VE. Par conséquent, les volumes pour Battery Materials d'Umicore pour l'ensemble de l'année 2024 devraient être égaux ou légèrement inférieurs au niveau de l'année dernière. Umicore s'attend à ce que l'EBITDA ajusté en 2024 pour ce Business Group se situe autour du seuil de rentabilité, en ce compris un one-off positif d'environ € 50 millions4.

Il est prévu que la business unit Automotive Catalysts continue à bénéficier de sa forte position sur le marché des applications essence et de la poursuite des progrès en matière d'amélioration de l'efficacité. En tenant compte des couvertures stratégiques des métaux en cours et de l'impact des mesures d'efficacité, il est attendu que l'EBITDA ajusté du Business Group Catalysis en 2024 soit conforme au niveau de l'année précédente, malgré l'environnement de prix des platinoïdes plus bas.

Suite à l’accomplissement de l'arrêt pour maintenance prévu au premier semestre, Precious Metals Refining devrait afficher une solide performance sous-jacente au second semestre. En supposant que les prix actuels des métaux se maintiennent tout au long de l'année et en tenant compte des couvertures stratégiques actuelles des métaux, il est attendu que l'EBITDA ajusté 2024 du Business Group Recycling soit inférieur au niveau de l'année précédente, en ligne avec les attentes actuelles du marché5.

Anticipant que les revenus et les bénéfices de la business unit Cobalt & Specialty Materials continueront à être impactés par l'environnement de marché difficile, Umicore s'attend à ce que l'EBITDA ajusté du Business Group Specialty Materials pour l'ensemble de l'année 2024 soit inférieur au niveau de l'année précédente et aux attentes actuelles du marché6.

Il est prévu que les coûts Corporate soient à peu près en ligne avec l'année précédente.

Les dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'année 2024 seront inférieures à € 650 millions.





Pour tout complément d'information

Profil d’Umicore

Umicore est un groupe spécialisé dans la technologie des matériaux circulaires. Il se concentre sur les domaines d’application où son expertise en science des matériaux, en chimie et en métallurgie fait une réelle différence. Ses activités sont organisées en quatre groupes d’activités : Battery Materials, Catalysis, Recycling et Specialty Materials. Chaque groupe d’activités est divisé en unités commerciales axées sur le marché qui proposent des matériaux et des solutions à la pointe des nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne.

Umicore génère la majorité de ses revenus des matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage et y consacre la plupart de ses efforts de R&D. L’objectif primordial d’Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l’ambition de développer, de produire et de recycler des matériaux de manière à remplir sa mission : materials for a better life (des matériaux pour une vie meilleure).

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D d’Umicore sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale avec environ 12 000 collaborateurs. Le Groupe a réalisé des revenus (hors métaux) de € 1,8 milliards (chiffre d’affaires de € 7,4 milliards) au cours du premier semestre 2024.

1 Toute mention de revenus dans le présent document fait référence aux revenus hors métaux (soit tous les éléments des revenus diminués de la valeur des métaux achetés suivants : Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Co, Ni, Pb, Cu, Ge, Li et Mn.

2 Pour plus d'informations, consultez la section « Révision en cours de la stratégie à moyen et long terme pour Battery Materials » de ce communiqué de presse.

3 Pour plus de détails sur la performance des Business Groups, consultez la section « Aperçu détaillé de la performance 2024 » de ce communiqué de presse.

4 Principalement lié à la reprise d'une provision pour les rappels des équipementiers.

5 Consensus VARA au 25 juillet 2024. L'EBITDA ajusté consensuel pour Recycling en 2024 s'élevait à € 324 millions au moment de cette publication.

6 Consensus VARA au 25 juillet 2024. L'EBITDA ajusté consensuel pour Specialty Materials en 2024 s'élevait à € 109 millions au moment de cette publication.