UMICORE: HALFJAARRESULTATEN 2024

Kerncijfers van Umicore Groep

Inkomsten 1 van € 1,8 miljard

van € 1,8 miljard Aangepaste EBITDA van € 393 miljoen en aangepaste EBITDA-marge van 21,8%

Aangepaste EBIT van € 241 miljoen

Aangepaste nettowinst (aandeel Groep) van € 118 miljoen en aangepaste winst per aandeel van € 0,49

Aanpassingen aan EBITDA van -€ 1,66 miljard (voornamelijk door een niet-contante bijzondere waardevermindering en afschrijving van -€ 1,60 miljard in Battery Materials)

ROCE van 11,3%

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van € 453 miljoen: vrije kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van € 168 miljoen

Kapitaaluitgaven van € 269 miljoen

Onderzoeks -en ontwikkelingsuitgaven van € 131 miljoen

Nettoschuld van € 1.434 miljoen, wat overeenkomt met een nettoschuld/aangepaste EBITDA-ratio over de laatste 12 maanden van 1,70x

Totaal geregistreerd ongevallenpercentage (TRIR) van 5,1

Interim dividend van € 0,25 per aandeel, wordt uitbetaald op 21 augustus 2024





Citaat van Bart Sap, CEO

“De voorbije maanden werden de groeiprognoses op korte en middellange termijn voor de markt van elektrische voertuigen aanzienlijk teruggeschaald, wat een belangrijke impact heeft op de Battery Materials-activiteiten van Umicore. Vandaag delen we hoe we ons aanpassen aan deze nieuwe realiteit. De grote waardevermindering van onze Battery Materials activa is pijnlijk en weerspiegelt de gewijzigde situatie zoals we die vandaag zien. In de komende maanden zullen we onze Battery Materials activiteiten grondig blijven evalueren, met energie en een open geest, altijd in nauwe samenwerking met onze klanten en partners. We geven vorm aan een nieuwe weg voorwaarts en zullen de resultaten meedelen tijdens een Capital Markets Day in het eerste kwartaal 2025," zegt Bart Sap, CEO van Umicore. "In deze uitdagende tijden moeten we ons richten op wat we moeten aanpassen, zonder de sterke fundamenten waarop we staan uit het oog te verliezen. Ik heb grote waardering voor het harde werk en de veerkracht van de Umicore-teams, die met hun jarenlange ervaring en diepgaande kennis de drijvende krachten zijn in alles wat we doen. De activiteiten die het fundament van onze Groep vormen, blijven sterke kasstromen en rendementen leveren, zoals blijkt uit hun robuuste prestaties tijdens de eerste helft van dit jaar. Dankzij deze solide basis kunnen we de huidige tegenwind overbruggen terwijl we ons herpositioneren om nieuwe kansen te grijpen."



Update over de strategische evaluatie van Battery Materials en bijzondere waardeverminderingen

Aanpassing aan een nieuwe marktrealiteit

Op 12 juni stelde Umicore haar vooruitzichten voor 2024 in Battery Materials bij als gevolg van de recent aanzienlijke vertraging in de verwachte groei van elektrische wagens (EV) over de korte- en middellange termijn en de invloed die dit heeft op haar activiteiten. De Groep nam directe maatregelen om deze situatie het hoofd te bieden. De volgende initiatieven werden gestart en zijn lopende:

Opstarten van een strategische evaluatie om de groeiprognoses van Battery Materials na 2024 opnieuw te evalueren;

om de groeiprognoses van opnieuw te evalueren; Strikte discipline bij de toewijzing van kapitaal : de kapitaaluitgaven van de Groep zullen in 2024 minder dan € 650 miljoen bedragen;

: de kapitaaluitgaven van de Groep zullen in 2024 minder dan € 650 miljoen bedragen; Extra efficiëntie- en kostenmaatregelen in de Groep: deze maatregelen komen bovenop Umicore's Efficiëntie voor Groei programma, dat werd gelanceerd in 2023 en goed op weg is om in 2024 minstens € 70 miljoen EBITDA te genereren (in rekening genomen in de financiële vooruitzichten van de Groep voor 2024), waarvan meer dan de helft reeds behaald is in de eerste zes maanden van 2024.





Voortbouwen op de bestaande productievoetafdruk en verwachte orderportefeuille

Op basis van de huidige beschikbare informatie en voortbouwend op de bestaande activa en orderportefeuille, heeft Umicore een scenario ontwikkeld om haar activiteiten af te stemmen op de nieuwe marktrealiteit. Dit scenario stoelt op de volgende veronderstellingen:

Vertraging van minstens 18 maanden in het opstarten van de door klanten gecontracteerde volumes;

Aanzienlijk verlaagde volumeprojecties, die de huidige afnameverplichtingen weerspiegelen op take-or-pay-drempels, in lijn met de huidig bevestigde investeringsgolven;

Meer voorzichtige veronderstellingen op vlak van de evolutie van de operationele kosten;

Minimale verdere uitbreiding van de bestaande voetafdruk in Europa en Korea, enkel om klanten te kunnen bedienen, en hierdoor lagere totale investeringsuitgaven.

Dit scenario resulteert in een goed gebruikte capaciteit in de laatste jaren van dit decennium, met uitzondering van de activa voor kathodematerialen in China, waarvoor Umicore veronderstelt dat deze onderbenut blijven.





Bijzondere waardeverminderingen

Op basis van dit scenario werd een bijzondere waardevermindering uitgevoerd, wat leidde tot een afname van € 1,60 miljard in het aangewend kapitaal van Battery Materials. Deze bijzondere waardevermindering heeft betrekking op materiële vaste activa en permanente voorraden in alle activiteiten van Battery Materials, voornamelijk in Azië. Bijgevolg bedraagt het overblijvend aangewend kapitaal voor deze activiteit € 1,51 miljard op 30 juni 2024.

Binnen dit scenario verwacht Umicore dat de EBIT van Battery Materials in 2025 en 2026 onder het break-even niveau zal blijven en dat rendementen boven de kapitaalkosten in de laatste jaren van dit decennium zullen worden gerealiseerd.

Lopende evaluatie van Battery Materials’ middellange- en langetermijnstrategie

Uitgaande van het huidige scenario als basis, werd een strategische evaluatie gestart met als doel toekomstige bedrijfswaarde in Battery Materials te creëren en maximaliseren. Deze allesomvattende evaluatie zal opportuniteiten onderzoeken bovenop het huidige scenario. Het zal worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de belanghebbenden van Umicore, in het bijzonder haar downstream partners.

De leidende principes van de Groep voor de evaluatie blijven:

Maximaliseren van de capaciteitsbenutting van de bestaande activa, vooraleer enige verdere expansie te overwegen . Umicore evalueert de configuratie van haar bestaande productievoetafdruk in Azië en Europa, alsook haar expansieproject in Noord-Amerika. In functie van het resultaat van deze evaluatie en om haar opties open te houden, stelt Umicore de uitgaven voor de bouw van haar fabriek voor batterijmaterialen in Loyalist, Canada, uit;

. Umicore evalueert de configuratie van haar bestaande productievoetafdruk in Azië en Europa, alsook haar expansieproject in Noord-Amerika. In functie van het resultaat van deze evaluatie en om haar opties open te houden, stelt Umicore de uitgaven voor de bouw van haar fabriek voor batterijmaterialen in Loyalist, Canada, uit; Optimaliseren van de configuratie voor batterijmaterialen, nauw afgestemd op de nieuwe groeipaden van de klanten . Strikte maatregelen zullen waarborgen dat investeringen pas worden toegezegd wanneer de vraag van de klant is bevestigd. Umicore zal blijven inzetten op de bestaande sterke klantenovereenkomsten en de differentiërende marktpositie van haar fabriek voor kathodematerialen in Europa;

. Strikte maatregelen zullen waarborgen dat investeringen pas worden toegezegd wanneer de vraag van de klant is bevestigd. Umicore zal blijven inzetten op de bestaande sterke klantenovereenkomsten en de differentiërende marktpositie van haar fabriek voor kathodematerialen in Europa; Verdere diversifiëring van klanten en openheid voor partnerschappen over de hele waardeketen van Battery Materials;

Focus op technologie en algemene operationele en kostenefficiëntie.

Met de strategische evaluatie van Battery Materials lopende, blijft Umicore zich inzetten voor de uitvoering van de strategie en bedrijfsplannen van haar andere activiteiten, terwijl ze tegelijkertijd bovenvermelde kapitaal -en kostendiscipline toepast.





Capital Markets Day in het eerste kwartaal van 2025

Umicore is van plan om in het eerste kwartaal van 2025 een Capital Markets Day te organiseren. De Groep zal dan een diepgaand overzicht geven van de Battery Materials activiteiten na de strategische evaluatie, evenals een update van de Business Groups Catalysis, Recycling en Specialty Materials, samen met groeivooruitzichten en doelstellingen van elke Business Group. In de tussentijd worden updates gegeven wanneer meer informatie beschikbaar is.





Bedrijfsprestaties in de eerste helft van 2024

De inkomsten van de Groep in de eerste helft van 2024 bedroegen € 1,8 miljard tegenover € 2,1 miljard in de eerste helft van 2023. De aangepaste EBIT bedroeg € 241 miljoen en de aangepaste EBITDA € 393 miljoen, een daling met respectievelijk 36% en 24% tegenover de eerste helft van 2023.

Battery Materials 2 rapporteerde lagere inkomsten dan in de eerste helft van 2023, vooral door de afwezigheid van een niet-recurrente lithium bijdrage in de jaar-op-jaar vergelijking. De verkoop van kathodematerialen bleef ongeveer gelijk ten opzichte van vorig jaar. De aangepaste EBITDA in de eerste helft van 2024 was bijna break-even. De afname van de aangepaste EBITDA vergeleken met de eerste helft van 2023 was te wijten aan lagere inkomsten, kosten in verband met de nieuwe (greenfield) investeringen in Polen en Canada, en een ongunstige vergelijking met de eerste helft van 2023, toen een aanzienlijk positief effect werd behaald uit lagere kosten van massaproductietestruns en de waardering van batterijproductieschroot. Ondanks de recente vertraging in de wereldwijde verkopen van EV, blijft de langetermijn trend van schone mobiliteit bevestigd, zoals onlangs werd geïllustreerd met de herbevestiging van de Green Deal in Europa.

rapporteerde lagere inkomsten dan in de eerste helft van 2023, vooral door de afwezigheid van een niet-recurrente lithium bijdrage in de jaar-op-jaar vergelijking. De verkoop van kathodematerialen bleef ongeveer gelijk ten opzichte van vorig jaar. De aangepaste EBITDA in de eerste helft van 2024 was bijna break-even. De afname van de aangepaste EBITDA vergeleken met de eerste helft van 2023 was te wijten aan lagere inkomsten, kosten in verband met de nieuwe (greenfield) investeringen in Polen en Canada, en een ongunstige vergelijking met de eerste helft van 2023, toen een aanzienlijk positief effect werd behaald uit lagere kosten van massaproductietestruns en de waardering van batterijproductieschroot. Ondanks de recente vertraging in de wereldwijde verkopen van EV, blijft de langetermijn trend van schone mobiliteit bevestigd, zoals onlangs werd geïllustreerd met de herbevestiging van de Green Deal in Europa. De inkomsten in Catalysis 3 daalden ten opzichte van de eerste zes maanden van 2023. Het rendement op aangewend kapitaal (‘ROCE’) bedroeg 40%. De verkoopvolumes van Automotive Catalysts waren lager door een minder gunstige klantenmix in het segment van de personenwagens en door een moeilijkere marktcontext in Europa en Azië voor het segment van de zware dieselvoertuigen. De inkomsten van Precious Metals Chemistry lagen aanzienlijk lager op jaarbasis, terwijl de inkomsten van Fuel Cells & Stationary Catalysts licht onder het niveau van het vorige jaar waren. De winsten werden ondersteund door strikte kostendiscipline en efficiëntiemaatregelen en lagen slechts iets onder het niveau van vorig jaar. In de toekomst zal Automotive Catalysts de bedrijfswaarde verder maximaliseren op basis van haar sterke technologische positionering, hoge procesefficiëntie en operationele flexibiliteit, waardoor aantrekkelijke EBITDA-marges en aanzienlijke kasstromen tegen 2030 zullen worden vrijgemaakt.

daalden ten opzichte van de eerste zes maanden van 2023. Het rendement op aangewend kapitaal (‘ROCE’) bedroeg 40%. De verkoopvolumes van Automotive Catalysts waren lager door een minder gunstige klantenmix in het segment van de personenwagens en door een moeilijkere marktcontext in Europa en Azië voor het segment van de zware dieselvoertuigen. De inkomsten van Precious Metals Chemistry lagen aanzienlijk lager op jaarbasis, terwijl de inkomsten van Fuel Cells & Stationary Catalysts licht onder het niveau van het vorige jaar waren. De winsten werden ondersteund door strikte kostendiscipline en efficiëntiemaatregelen en lagen slechts iets onder het niveau van vorig jaar. In de toekomst zal Automotive Catalysts de bedrijfswaarde verder maximaliseren op basis van haar sterke technologische positionering, hoge procesefficiëntie en operationele flexibiliteit, waardoor aantrekkelijke EBITDA-marges en aanzienlijke kasstromen tegen 2030 zullen worden vrijgemaakt. De inkomsten in Recycling 3 waren lager dan in de eerste helft van vorig jaar, vooral vanwege een minder ondersteunende edelmetaalprijsomgeving in Precious Metals Management en Precious Metals Refining. Het rendement op aangewend kapitaal (‘ROCE’) bedroeg 69%. De aangepaste EBITDA weerspiegelde een aanzienlijk lagere bijdrage van de tradingactiviteit van Precious Metals Management, en werd deels getemperd door hogere winsten in Precious Metals Refining en Jewelry & Industrial Metals als gevolg van efficiëntiemaatregelen in het kader van het “Efficiëntie voor Groei” programma. Precious Metals Refining toonde hierbij eens te meer haar unieke vermogen om sterke rendementen en aanzienlijke kasstromen te genereren doorheen de metaalprijscyclus. Met haar leiderschap in duurzame en complexe recyclage kan Precious Metals Refining ideaal inspelen op de groeiende maatschappelijke nood aan de recyclage van metalen, en in de toekomst aanzienlijke waarde en kasstromen realiseren.

waren lager dan in de eerste helft van vorig jaar, vooral vanwege een minder ondersteunende edelmetaalprijsomgeving in Precious Metals Management en Precious Metals Refining. Het rendement op aangewend kapitaal (‘ROCE’) bedroeg 69%. De aangepaste EBITDA weerspiegelde een aanzienlijk lagere bijdrage van de tradingactiviteit van Precious Metals Management, en werd deels getemperd door hogere winsten in Precious Metals Refining en Jewelry & Industrial Metals als gevolg van efficiëntiemaatregelen in het kader van het “Efficiëntie voor Groei” programma. Precious Metals Refining toonde hierbij eens te meer haar unieke vermogen om sterke rendementen en aanzienlijke kasstromen te genereren doorheen de metaalprijscyclus. Met haar leiderschap in duurzame en complexe recyclage kan Precious Metals Refining ideaal inspelen op de groeiende maatschappelijke nood aan de recyclage van metalen, en in de toekomst aanzienlijke waarde en kasstromen realiseren. De inkomsten in Specialty Materials3 waren iets lager in vergelijking met de eerste helft van vorig jaar. Het rendement op aangewend kapitaal (‘ROCE’) bedroeg 8%. De winsten voelden de impact van lagere raffinage- en distributiemarges in Cobalt & Specialty Materials als gevolg van concurrentiedruk en een lagere kobaltprijs. Hoewel de raffinage- en recyclageactiviteiten in de Business Group een zekere gevoeligheid voor metaalprijzen met zich mee kunnen brengen, zijn de business units actief in aantrekkelijke nichesegmenten met mooie rendementsprofielen.

In 2023 lanceerde Umicore 'Efficiëntie voor Groei', een programma voor de hele Groep dat de lopende efficiëntieverbeteringen in de verschillende Business Groups versnelt om zowel kostenoptimalisatie, inkomstengroei, als verbetering van het werkkapitaal te ondersteunen. Dit programma is goed op weg om ten minste € 70 miljoen EBITDA op te leveren in 2024 (opgenomen in de vooruitzichten voor 2024). Meer dan de helft werd in de eerste helft van 2024 gerealiseerd. Vanaf 2025 verwacht Umicore een run-rate van meer dan € 100 miljoen te bereiken. Dit zal gecombineerd worden met bijkomende inspanningen doorheen de Groep om de turbulente marktcontext in de activiteit Battery Materials te helpen counteren3.

De kapitaaluitgaven bedroegen € 269 miljoen, een daling met 20% tegenover de eerste helft van 2023. De operationele vrije kasstroom bleef sterk op € 168 miljoen, dankzij een daling van het nettowerkkapitaal en lagere investeringen. De netto financiële schuld bedroeg € 1,4 miljard op 30 juni 2024, wat overeenkomt met een netto schuld / LTM aangepaste EBITDA ratio van 1,70x. De Groep blijft zich inzetten voor een sterke balans in de toekomst. Het rendement op aangewend kapitaal (‘ROCE’) van de Groep van 11,3% weerspiegelt de lagere winsten en het lagere geïnvesteerde vermogen als gevolg van de bijzondere waardeverminderingen.





Vooruitzichten voor 2024

Op basis van de prestaties in de eerste jaarhelft en in de veronderstelling dat de edelmetaalprijzen voor de rest van het jaar op het huidige niveau blijven, bevestigt Umicore opnieuw haar verwachting van een aangepaste EBITDA voor de Groep tussen € 760 miljoen en € 800 miljoen in 2024.

Zoals aangekondigd op 12 juni zijn de meest recente vraagprognoses van klanten voor Umicore's batterijmaterialen sterk gedaald in een context van een scherpe vertraging van de wereldwijde verkoop van elektrische wagens. Bijgevolg verwacht Umicore dat de volumes voor Battery Materials voor het volledige jaar 2024 gelijk zullen zijn aan, of licht onder het niveau van vorig jaar zullen liggen. Naar verwachting zal de aangepaste EBITDA voor de Business Group in 2024 ongeveer break-even zijn, inclusief een positieve eenmalige bijdrage van ongeveer € 50 miljoen4.

De business unit Automotive Catalysts zal naar verwachting blijven profiteren van haar sterke marktpositie in benzinetoepassingen en verdere efficiëntieverbeteringen. Rekening houdend met de huidige uitstaande strategische metaalindekkingen en de impact van de efficiëntiemaatregelen, wordt verwacht dat de aangepaste EBITDA van de Business Group Catalysis in 2024 in lijn zal zijn met het niveau van vorig jaar, ondanks de lagere PGM-prijsomgeving.

Na de voltooiing van de geplande onderhoudsonderbreking in de eerste jaarhelft, wordt verwacht dat Precious Metals Refining een solide onderliggende prestatie zal neerzetten in de tweede jaarhelft. In de veronderstelling dat de huidige metaalprijzen het hele jaar door aanhouden en rekening houdend met de huidige strategische metaalindekkingen, wordt verwacht dat de aangepaste EBITDA van de Recycling Business Group in 2024 onder het niveau van vorig jaar zal liggen, in lijn met de huidige marktverwachtingen5.

Umicore verwacht dat de inkomsten en winsten van de business unit Cobalt & Specialty Materials verder beïnvloed zullen worden door de uitdagende marktomgeving. Voor het volledige jaar 2024 wordt verwacht dat de aangepaste EBITDA van de Business Group Specialty Materials onder het niveau van vorig jaar en onder de huidige marktverwachtingen zal liggen6.

Verwacht wordt dat de corporate kosten ongeveer in lijn zullen liggen met vorig jaar.

De kapitaaluitgaven voor het volledige jaar 2024 zullen minder dan € 650 miljoen bedragen.

1 Alle verwijzingen naar inkomsten in dit document hebben betrekking op inkomsten exclusief metalen (d.w.z. alle inkomstenelementen min de waarde van volgende aangekochte metalen: Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Co, Ni, Pb, Cu, Ge, Li en Mn).

2 Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte "Update over de strategische herziening van Battery Materials activiteiten" in dit persbericht.

3 Raadpleeg het gedeelte "Gedetailleerd overzicht van de prestaties in 2024" in dit persbericht voor meer informatie over de prestaties van de Business Groups.

4 Voornamelijk gerelateerd aan het terugdraaien van een voorziening voor terugroepingen van autofabrikanten.

5 VARA consensus op 25 juli 2024. De consensus aangepaste EBITDA voor Recycling in 2024 bedroeg € 324 miljoen op het moment van deze publicatie.

6 VARA consensus op 25 juli 2024. De consensus aangepaste EBITDA voor Specialty Materials in 2024 bedroeg € 109 miljoen op het moment van deze publicatie.